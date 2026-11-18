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Novaya Gazeta Europe öffnet mit dem folgenden Beitrag ein Fenster nach Russland. Den ganzen Text finden Sie hier auf Russisch.

Juri Schibajew ist Leiter der Polizeidienststelle im russischen Bezirk Komsomolsk. Am 12. November ordnete das Bezirksgericht Oktjabrski gegen ihn eine zweimonatige Untersuchungshaft an. Die Vorwürfe: Entführung durch eine organisierte Gruppe und Amtsmissbrauch.

Schibajew soll einer kriminellen Gruppe angehört haben, die Männer entführte, Betrug beging und sich in Computersysteme hackte. Außerdem sollen die Entführten gezwungen worden sein, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterschreiben, bevor sie in den Krieg gegen die Ukraine geschickt wurden. Gleichzeitig verschafften sich die Gruppenmitglieder die Kontrolle über die Bankkonten der Entführten.

Laut dem lokalen Medium BARS sind insgesamt 15 Personen in den Fall verwickelt. Mindestens sieben Männer gelten offiziell als Geschädigte. Schibajew bestreitet die Vorwürfe. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Bereits im März 2025 hatte das unabhängige Medium Wjorstka über ähnliche Fälle in der Region Iwanowo berichtet. Recherchen ergaben, dass seit Herbst 2024 mindestens sechs Männer unter ungeklärten Umständen verschwunden waren.

Auch aus anderen Regionen Russlands werden ähnliche Fälle berichtet. In Jekaterinburg stehen derzeit sieben Männer vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, Menschen entführt und zur Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine gezwungen zu haben. Den Ermittlungen zufolge suchten sie gezielt nach Männern in finanziellen Notlagen, zwangen sie zur Unterzeichnung von Verträgen mit dem russischen Verteidigungsministerium und kassierten anschließend den Sold. Die Anklage umfasst zwölf Fälle von Entführung und ebenso viele Fälle von Erpressung.

Nach Angaben des russischen Innenministeriums verschafften sich die Beschuldigten Zugang zu den Bankkonten ihrer Opfer. Zudem arrangierten sie Scheinehen zwischen den Männern und Frauen aus ihrem Umfeld. Wurden die Soldaten im Krieg getötet oder verwundet, konnten die vermeintlichen Ehefrauen Entschädigungszahlungen beanspruchen.

Nicht nur mutmaßliche Entführer verdienen daran, Männer in den Krieg zu schicken. Wie das investigative Medium The Insider recherchierte, hat sich in Russland ein regelrechter Markt für private Rekrutierungsvermittler entwickelt. Sie erhalten für jeden Mann, der einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterschreibt, eine Provision.

Bis zu 13.700 Euro pro Vertragsabschluss

Den Recherchen zufolge stammt das Geld von den Regionalbehörden und fließt über verschiedene Vermittlungsorganisationen an Personen, die neue Soldaten anwerben. Je nach Vergütungsmodell können Rekrutierer für einen einzigen Vertragsabschluss bis zu 13.700 Euro erhalten.

Dabei suchen die Rekrutierer gezielt nach Menschen in schwierigen Lebenssituationen. In internen Anweisungen einer Vermittlungsagentur, welche The Insider einsehen konnte, werden überschuldete und insolvente Menschen, ehemalige Häftlinge sowie Personen mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit unter den potenziellen Vertragssoldaten ausdrücklich genannt.

Die Journalisten fanden außerdem heraus, dass Männer, die die medizinische Tauglichkeitsprüfung in einer Region nicht bestehen, mitunter in eine andere Region geschickt werden, in der die Anforderungen weniger streng sind.

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