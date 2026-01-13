piwik no script img

Ministerpräsident in Sachsen-AnhaltReiner Haseloff räumt den Posten

Nachdem bekannt wurde, dass Haseloff sein Amt abgibt, hat der Ministerpräsident geschwiegen – bis jetzt. Seine Erklärung weist auf die Landtagswahl.

Zwei Männer halten sich die Hand
Reiner Haseloff (l., CDU), der Noch-Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (r., CDU), sein Nachfolger Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
David Muschenich

Aus Leipzig

David Muschenich

Am Ende seiner wahrscheinlich letzten Regierungspressekonferenz wirkt Reiner Haseloff (CDU) heiter. „So Gott denn will“, sagt er zum Schluss mit einem Lächeln. Das bezieht sich zwar auf sein Privatleben, passt aber trotzdem gut dazu, wie der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zuvor seinen Abschied vom Amt begründet hat.

Vor den Mikrofonen sitzen am Dienstagmittag neben Haseloff noch seine Vize-Ministerpräsident:innen, Armin Willingmann (SPD) und Lydia Hüskens (FDP), und sein Wunschnachfolger, Sven Schulze (CDU). Alle vier betonen die gute Zusammenarbeit miteinander. „Ein wundervoller Kontrast zur Regierung in Berlin“, schwärmt Willingmann. Das wolle man unter Sven Schulze fortführen, gerne auch noch nach der Wahl.

Ob das klappt, ist allerdings gar nicht sicher. In der letzten Umfrage kamen alle drei Parteien gemeinsam auf 35 Prozent. Weniger als die 37,1 Prozent, die die CDU bei der Landtagswahl 2021 allein geholt hat. Weniger als die 40 Prozent, die die AfD in derselben Umfrage bekam. Und weniger als die Mehrheit, die für eine Regierung nötig wäre. Aber das spielt bei der Regierungskonferenz am Dienstag keine Rolle.

Um seinen anstehenden Rücktritt zu erklären, holt Haseloff ein wenig aus. Vergangenen August hatte er verkündet, nicht noch einmal zu kandidieren und dass Sven Schulze der Spitzenkandidat der CDU werden solle. Er selbst wolle aber bis zum Ende regieren, sagte Haseloff damals. Das bedeutete für Schulze, dass er ohne den Amtsinhaberbonus in den Wahlkampf starten musste.

Demonstrative Geschlossenheit

In der Presseagentur am Dienstag fragt deshalb ein Journalist der dpa: Warum hat Haseloff damals nicht direkt den Posten an Schulze übergeben? „Kann ich Ihnen klar sagen“, antwortet Haseloff, „wir leben in einer Demokratie, die Mechanismen hat, Termine kennt und Entscheidungsprozeduren über Parteien, Parteigremien und so weiter kennt.“

Damals im August habe er nur einen Vorschlag unterbreitet. Erst danach habe die Partei im November entschieden, Schulze zum Spitzenkandidaten zu machen. Nur mit den Ko­ali­ti­ons­part­ne­r:in­nen von der FDP und der SPD könne die CDU aktuell entscheiden, wer in Sachsen-Anhalt Ministerpräsident sei. Dazu habe es erst danach Gespräche gegeben. Deshalb habe die Entscheidung ein bisschen gedauert.

Die Umfragen hätten dabei aber keine Rolle gespielt, versichert Haseloff. Es habe auch nicht an Druck aus der Bundes-CDU gelegen, dass er jetzt zurücktreten werde. „Wer mich lange genug kennt, der weiß, dass ich mich nie unter Druck setzen lasse“, sagt der scheidende Ministerpräsident selbstbewusst. Er habe nur sichergehen wollen, dass die Koalition mit der SPD und der FDP fortbestehe.

Bei der Landtagswahl treten Hüskens und Willingmann als Spit­zen­kan­di­da­t:in­nen ihrer Parteien an. Machen sie sich keine Sorgen, dass sie Stimmen verlieren, wenn Sven Schulze durch den Amtsbonus welche gewinnt? Es sei nicht die Zeit „für parteitaktische Überlegungen“, erklärt SPD-Spitzenkandidat Willingmann. Und FDP-Chefin Hüskens ergänzt, sie wollten zeigen, dass die Koalition gut funktioniert.

Die Opposition ist nicht begeistert

Am 28. Januar soll laut Haseloff die Wahl von Sven Schulze auf der Tagesordnung stehen. Bislang ist er Wirtschaftsminister. Sein Posten soll nicht nachbesetzt werden. Stattdessen soll der bisherige Finanzminister Michael Richter zusätzlich den Wirtschaftsbereich leiten. Das kritisiert die Opposition: Wirtschaftsminister, das sei kein Nebenjob, heißt es etwa von den Grünen.

Lydia Hüskens erklärt gegenüber der taz, gewisse Aufgaben des Wirtschaftsministeriums werde Sven Schulze auch als Ministerpräsident regeln. Die Krise der Chemieindustrie lasse sich sowieso nicht allein in Sachsen-Anhalt lösen, so Hüskens. Es müsse viel „Überzeugungsarbeit“ in Brüssel und Berlin geleistet werden.

Zum Ende der Pressekonferenz betont Haseloff noch mal, dass die Koalition auch ohne ihn weiter zusammenarbeiten werde. Er selbst werde als Abgeordneter bleiben, bis zur Landtagswahl.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Landtagswahl in Sachsen-Anhalt #Reiner Haseloff #Sven Schulze #CDU #AfD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Reiner Haseloff (r, CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, übergibt Sven Schulze (CDU), Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, auf der Bühne der Landesvertreterversammlung der CDU ein Steuerrad.
Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt Koalition spricht sich für Sven Schulze aus

Bei der Landtagswahl tritt Regierungschef Haseloff nicht mehr an. Nun haben CDU, SPD und FDP zugestimmt, dass er sein Amt schon vorher abgeben darf.

Von David Muschenich
Zwei Männer umarmen sich: Sven Schulze und Reiner Haseloff
Wechsel in Sachsen-Anhalt Panik-Move in Magdeburg
Kommentar von Sabine am Orde

SPD und FDP sind bereit, Sven Schulze als Nachfolger von CDU-Ministerpräsident Haseloff zu wählen. Der Zeitpunkt ist katastrophal.

Ein Wähler geht durch die Eingangstür der Gaststätte "Zum Anker"
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Was die AfD von der Macht fernhält

Die AfD spielt acht Monate vor der Wahl in Sachsen-Anhalt schon die Siegerin. Aktuell regiert eine nervöse CDU. Doch es gibt auch Gegenwehr.

Von David Muschenich
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
2
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
3
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
4
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
5
Angriff des US-Gesundheitsministers Das Ziel ist Spaltung
6
Trump gegen Jerome Powell Die Inflation würde zulegen