Minister setzt Bahnchef vor die Tür: Bahnchef mit großer Verspätung entlassen
Bahnchef Lutz wird vom Bundesverkehrminister Schnieder rausgeworfen. Was bedeutet das für die Kund:innen? Eine Erklärung in Bahnansagen.
Sehr verehrte Fahrgäste.
Dieser Bahnchef endet außerplanmäßig schon in 2025.
Grund dafür sind, anhaltende Störungen im Betriebsablauf.
Wegen veränderter Wagenreihung entfällt die Sitzplatzreservierung auch für Bahnchefs.
Grund dafür sind Verspätungen durch einen vorausfahrenden Bahnchef.
Grund dafür sind Verspätungen durch einen dem vorausfahrenden Bahnchef vorausfahrenden Bahnchef. Also Mehdorn.
Die Bahnansagen auf Instagram
Grund dafür sind spielende Politiker:innen im Gleis.
Der Bahnchef wurde entsprechend mit großer Verspätung entlassen.
Dieser Bahnchef fällt heute aus.
Fahrgäste, die noch weiter wollen, steigen hier bitte um.
Über ihre Anschlussmöglichkeiten informieren wir sie, sobald uns irgendwelche Informationen vorliegen.
Die Bahnchefnachfolge verzögert sich auf unbestimmte Zeit.
