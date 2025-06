Berlin dpa/taz | Die Deutsche Bahn steht wegen der am Sonntag in Kraft getretenen Abschaffung der Familienreservierung immer stärker unter Druck. „Da ist die Bahn völlig falsch abgebogen“, sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv sei, gerade auch für Familien, betonte der SPD-Politiker. „Familien wollen beim Bahnfahren zusammensitzen und sie müssen sich die Bahnfahrt auch leisten können.“

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bezeichnete die Entscheidung als „falsches Signal“. Zwar bleibe die Bahn ein sehr familienfreundliches Verkehrsmittel. „Aber ich setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich jetzt in der Hauptreisezeit und zu einem Zeitpunkt, wo wir viele Aufgaben vor uns haben, das Bahnfahren attraktiver zu machen, damit einen Gefallen tut“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

„Statt die Familien zur Kasse zu bitten, sollte die Bahn die Boni ihrer Vorstände und Manager hinterfragen“, verlangt der tourismuspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Michael Kießling. „Die Entscheidung des Bahnvorstandes ist nicht nur unsozial. Die Bahn fällt mit ihrem Schritt auch der Tourismuswirtschaft in den Rücken, die sich um umweltfreundliche Angebote bemüht.“

Die Regierung will aber nicht eingreifen. Die Entscheidung falle ins operative Geschäft der Bahn, so ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Die gestalte ihre Tarifpolitik selbst.

Neue Regeln seit Sonntag in Kraft

Der bundeseigene Konzern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Familien ab dem Fahrplanwechsel am 15. Juni nicht mehr zum Pauschalpreis beliebig viele Sitzplätze für sich und die Kinder reservieren können. Stattdessen müssen alle Reisenden – auch Kinder – jeweils für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der zweiten Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro pro Platz. In der ersten Klasse kostet der feste Platz dann 6,90 Euro statt 6,50 Euro.

Konkret bedeutet das: Anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern künftig 22 Euro. Für Hin- und Rückweg kommen 44 Euro zusammen.