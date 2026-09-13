J etzt ist es durch: Dicke 1,3 Milliarden Euro werden in Bremens Häfen gesteckt, zwischen 2026 und 2031. Der Großteil des Geldes kommt von der Bundeswehr. Das Wort „Militärhafen“, das noch letzten Herbst kursierte, hört man nicht gerne, lieber spricht der Bremer Senat von einem „Deployment Hub“: In Zukunft soll der Überseehafen in Bremerhaven geeignet sein, im Verteidigungsfall für die Bundeswehr und Nato-Partner Personal und Material zu verschiffen, also: Soldat*innen, Panzer und anderes Kriegsgerät.

Allein in Bremerhaven wird dafür über die nächsten fünf Jahre eine Milliarde Euro investiert. Das ist für die Stadt eine unglaubliche Summe, sie entspricht ungefähr dem kompletten Jahresbudget. Dass das Geld kommen würde, ist eigentlich schon lange bekannt – und stand doch vor Kurzem wieder in Frage.

Die Bundeswehr forderte vom Land, eigene Mittel dazuzugeben. Schließlich kommt die Aufpäppelung des Hafens für militärische Zwecke auch zivilen Nutzungen zu Gute: eine verstärkte Brücke kann nicht nur Panzer, sondern auch Lkw transportieren, ein tieferes Hafenbecken dient nicht nur Fregatten, sondern auch Containerschiffen. Bremen will diese Möglichkeiten nutzen dürfen.

Die verschiedenen Seiten rechneten für alle 42 Maßnahmen aus, für wen der Nutzen jeweils wie groß sein würde – und wer deshalb wie viel investieren solle. Heraus kam eine Zahl von 202 Millionen Euro, die Land und Stadt selbst beisteuern sollten. Das Land Bremen hatte seinen Anteil daran schon im Haushalt eingeplant, 169 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Hafen.

Bremerhavens Anteil hat schließlich das Land übernommen

Was noch fehlte, waren schlappe 33 Millionen Euro – die sollten von der Stadt Bremerhaven selbst kommen. Doch dieses Geld fehlte im Haushalt der notorisch klammen Stadt, die im Juni ohnehin nur mit Müh und Not einen Haushalt für das Jahr präsentieren konnte.

Ein Scheitern der Milliardeninvestition war natürlich keine Option für das Bundesland. Der Senat hat vergangene Woche geliefert und den kommunalen Eigenanteil jetzt selbst übernommen; das Geld kommt aus dem bremischen Landesanteil am Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz.

Bremen und Bremerhaven scheinen mit ihrem Eigenanteil gut wegzukommen. Einige der Projekte, die jetzt auch mit Bundesgeld umgesetzt werden, hätten ohnehin kommen sollen: So war etwa schon vorher klar, dass die Stromkaje, also der Anleger am Ufer der Außenweser, saniert werden muss. Der Bund hätte darauf warten und sein Geld sparen können, doch dann hatte die Sanierung vermutlich weit länger gedauert. Die Nato aber will schon ab 2027 erste Ergebnisse sehen. So kriegt das Land nun einen Großteil der Kosten geschenkt.

Dem Bund wird’s recht sein. Es ist bei den Militärmilliarden eingepreist, dass auch zivile Akteure etwas davon haben. Der sogenannte Dual Use soll die Bevölkerung für die hohen Ausgaben wohlgesonnen machen.

Dual Use: Bundeskanzler Merz und Bremens Bürgermeister Bovenschulte waren 2025 ganz high von zivil-militärischer Ertüchtigung Foto: Sina Schuldt/dpa

In Bremerhaven profitiert nicht nur die Hafenwirtschaft: Da auch die Zufahrtswege für die Anlieferung von schwerem Kriegsgerät herhalten müssen, gibt es auch für Straßen und Brücken in der Stadt 259 Millionen Euro: Unter anderem wird die Barkhausenstraße wird saniert und offenbar auch eine Brücke über die Stresemannstraße neu gebaut.

Der Rest des Geldes, rund 160 Millionen Euro, fließt in den Bremer Flughafen. Dort soll mehr Logistikfläche entstehen, auch die Start- und Landebahnen sollen verstärkt werden. Der klamme Flughafen kann Investitionen sicherlich gebrauchen – am strukturellen Defizit ändert das Geld allerdings nichts; schon 2027 könnte wieder einmal die Insolvenz drohen, vermeldete Radio Bremens Regionalmagazin „Buten un binnen“ erst vergangene Woche.

Die großzügige Förderung wurde in der deutschen Hafenwirtschaft im Winter mit Ambivalenz aufgenommen. Gefordert hatten die Seehäfen schon zuvor mehr Engagement des Bundes für die deutschen Häfen. Der Investitionsstau liegt laut Zentralverband der Deutschen Seehäfenbetriebe (ZDS) bei rund 15 Milliarden Euro; aktuell steuert der Bund jährlich nur 38,8 Millionen Euro bei. Fast im Monatsabstand fordert der ZDS mehr. Schließlich, so die Argumentation, sei die ganze Republik darauf angewiesen: Ohne funktionierende Häfen keine Exporte.

Die Milliardenförderung des Bundes im November 2025 hat die Branche insofern begrüßt – sie sorgte aber auch für Neid. Gerade Hamburg als Standort des größten deutschen Seehafens soll nicht erfreut gewesen sein, dass ein anderer Hafen bedacht wurde. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kritisierte danach den aus Hamburg stammenden maritimen Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß für seine „Nacht-und-Nebel-Aktion“.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hingegen lobte bei der Vorstellung des Milliardenpakets nicht nur den eigenen Bundestagsabgeordneten für Bremen, sondern auch dessen CDU-Konterpart Thomas Röwekamp.

 Dieser Militarisierung des Hafens hat auch Bremens linke Wirtschafts- und Hafensenatorin Kristina Vogt nun den Weg geebnet

Die Entscheidung, wohin der geplante neue Marinehafen der Bundeswehr geht, ist noch nicht gefällt. Anfang August hieß es, die Entscheidung sei gegen Bremerhaven und für Emden gefallen. Bestätigt hat das die Bundeswehr allerdings noch nicht.

Auch ohne Marinehafen hat der „Deployment Hub“ seinen Preis: Wenn man die militärische Gefahr ernst nimmt – und das tut man mit der Investition ja –, dann werden Bremerhaven und auch der Bremer Flughafen dadurch zum wichtigen Angriffsziel.

Aufs Gleis gesetzt: Auch die Schienen müssen in Schuss sein, damit wie hier 2015 Panzer der US-Army verschifft werden können Foto: Frm/dpa

Dieser Militarisierung des Hafens hat auch Bremens linke Wirtschafts- und Hafensenatorin Kristina Vogt nun den Weg geebnet; dabei sind die Linken weiterhin kritisch gegenüber steigenden Ausgaben für militärische Zwecke.

Noch vor anderthalb Jahren hatte sich auch Vogt selbst gegen Militarisierung positioniert: Im März 2025 entschied sie, ein verteidigungspolitisches Positionspapier der norddeutschen Wirtschafts- und Verkehrsminister nicht mit zu unterzeichnen, weil darin auch Lockerungen für Rüstungsexporte gefordert wurden.