Das hätte es jetzt mal sein können mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) Staatsräte in Bremen; mit Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und ihrem ehemaligen Staatsrat Sven Wiebe wurden die zentralen, die eigentlich spannenden Figuren in den beiden Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag angehört. Viele Erkenntnisse in der Sache gibt es nicht – aber man konnte live beobachten, wie die ehemalige Bausenatorin Maike Schaefer gegen ihre ehemalige Senatskollegin Kristina Vogt austeilte.

Der Untersuchungsausschuss soll ermitteln, ob in den letzten zehn Jahren immer alles korrekt verlaufen ist, wenn in Bremen Staats­rä­t*in­nen eingestellt oder in den Ruhestand versetzt wurden. Die Opposition erhebt den Vorwurf, dass diese höchsten Beamten von ihren Se­na­to­r*in­nen zu Unrecht zu überaus vorteilhaften Konditionen in den vorläufigen Ruhestand entlassen wurden – auf Kosten der Steuerzahler. Die Bremer Landesregierung auf der anderen Seite sieht sich mit ihren Entscheidungen im Recht – das Beamtenrecht sehe eigentlich keine andere Lösung vor.

Mehrere Personalentscheidungen der letzten drei Legislaturperioden hat der Untersuchungsausschuss behandelt, aber es gab ein gewisses Crescendo: In der 19. und 20. Sitzung an diesem Donnerstag und Freitag stand Sven Wiebe im Fokus – der Fall des ehemaligen Staatsrats von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) gehörte zu den zwei Auslösern für die Aufregung.

Anders als Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf, die über den Ruhestand ihrer Staatsrätin gestolpert und zurückgetreten war, ist Vogt noch fest im Amt. Auf sie zielt der PUA. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt in dieser Sache gegen Kristina Vogt – seit mittlerweile fast einem Jahr, ohne bisher die Anklage zu erheben oder die Ermittlungen fallenzulassen.

Wiebe wollte selber gehen

Das Instrument des einstweiligen Ruhestands soll politische Spitzenbeamte finanziell gut absichern – sie können von ihren Vorgesetzten, den gewählten Regierungsmitgliedern, nämlich jederzeit entlassen werden. Wenn Minister oder Senatorinnen auch nur leichte Zweifel daran haben, dass ihre Staatsräte noch für den Job geeignet sind, reicht dieser Vertrauensverlust für die Entlassung aus. Der Staatsrat selbst aber kann sich nicht aussuchen, so finanziell attraktiv in den einstweiligen Ruhestand versetzt zu werden.

Im Fall Wiebe stand von Anfang an fest: Es gibt deutliche Hinweise, dass er 2023 aus familiären Gründen selbst aus dem Amt ausscheiden wollte. Das stand so in einer ersten Pressemitteilung; es steht in dem Protokoll einer Ausschusssitzung; auch Wiebe selbst hat so etwas am Anfang der Affäre im letzten Herbst mal zu Radio Bremen gesagt. Dazu kommt eine behördeninterne Mail, in der Vogt ihren scheidenden Staatsrat aufs Äußerste lobte. Nix da mit Vertrauensproblemen. Problematisch also.

Fast von Anfang an stand auch die Verteidigungslinie fest: Wiebe habe seit seiner Ankündigung, mehr Zeit für die Familie zu brauchen, nicht mehr so gute Arbeit geleistet. Für einen Staatsrat aber reiche Dienst nach Vorschrift nicht. Weil es keine reguläre Entlassung für Beamte gibt, hätte Vogt keine andere Wahl gehabt, als ihn in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, argumentieren Koalitionspolitiker*innen. Öffentlich schlecht reden wollte die Wirtschaftssenatorin ihn aber nicht, daher die freundliche Pressemitteilung, die lobende Abschiedsmail.

Für den Mittwoch waren nun unter anderem Sven Wiebe selbst und die ehemalige Umwelt- und Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) als ZeugInnen geladen. Und am Donnerstagmorgen sollte Kristina Vogt selbst sich äußern.

Spannung erzeugen wollte Maike Schaefer vor ihrer Aussage: „Ich verstehe, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich etwas zur Aufklärung beitragen kann“, sagte die ehemalige grüne Senatorin. „Es geht ja hier um die Frage, wie vielleicht Staatsräte mit goldenem Handschlag in den Ruhestand versetzt wurden.“ Goldener Handschlag – das ist das Wording, das üblicherweise die Opposition wählt.

Schaefer erzählte, was sie schon der Staatsanwaltschaft berichtet habe: Bei einer Begegnung im Mai 2023 habe ihr Staatsrat Wiebe erklärt, dass er sein Amt nicht weiter ausführen werde, weil er mehr Zeit für die Familie brauche. Interessant ist das – Wiebe wurde erst im August entlassen. Warum wusste er im Mai, dass der Senatorin bald das Vertrauen fehlen werde? „Wenn man hinterher so tut als ob man im August erst merkt dass es nicht weitergeht, ist das schon merkwürdig“, sagte Schaefer über die Entlassung durch Vogt.

Richtig neu ist die Information allerdings nicht: Von familiären Gründen war ja auch in der Pressemitteilung der Behörde die Rede. Ein anderer Zeuge sagte am Mittwoch aus, dass die Zusammenarbeit zwischen Vogt und Wiebe seit Anfang 2023 nicht mehr rund gelaufen sei.

Schaefer berichtete noch, wie sie selbst Herrn Wiebe erlebt habe, „wie ein Tier“ habe der gearbeitet. Die Grünen-Politikerin sagte noch lange und ausführlich aus; weitere Erkenntnisse kamen aber nicht auf den Tisch. Stattdessen wiederholte sie für die Ausschussmitglieder und die Presse noch einmal alle bekannten Widersprüche, die zu der Untersuchung geführt haben: Die Pressemitteilung. Das Protokoll. Die Dankesmail.

 Der ganze Untersuchungsausschuss ist schon sehr schräg. Kristina Vogt, Wirtschaftssenatorin in Bremen

„Ich will das nicht bewerten“, sagte Schaefer, „das muss jeder für sich bewerten“, und „das zu bewerten ist natürlich Ihre Aufgabe“ – um dann jedes mal verlässlich eine Bewertung abzugeben. Schaefer implizierte deutlich, dass bei Wiebes Entlassung nicht alles korrekt gelaufen sei. Bestimmt, sagte sie, sei die erste Protokollnotiz zu den Entlassungsgründen korrekt. Bestimmt sei der Dank aus der ersten Pressemitteilung, das Lob aus der Abschiedsmail ganz ernst gemeint. Bestimmt habe Vogt noch Vertrauen zu ihrem Staatsrat gehabt.

Die Ausschussmitglieder der rot-grün-roten Koalition wirkten irritiert von den ungefragten Einschätzungen: „Waren Sie denn dabei? Haben Sie mit den Betroffenen später noch mal geredet?“, fragte der SPD-Abgeordnete Kevin Lenkeit. „Senatorin Vogt und ich“, antwortete Schaefer und lachte, „wir reden nicht miteinander.“ Befragt zum Rücktritt ihrer Nachfolgerin Kathrin Moosdorf im Amt der Umweltsenatorin kam Schaefer schnell zurück auf Vogt: „Ehrlich gesagt haben viele damals damit gerechnet, dass Frau Vogt einen ähnlich konsequenten Schritt gehen werde.“

Interessante Einblicke

Dass Maike Schaefer und Kristina Vogt sich in ihrer gemeinsamen Zeit als Senatorinnen nicht gut verstanden haben, war kein Geheimnis. Nun sitzt Schaefer zwar seit 2023 nicht mehr im Senat, ist aber als Abgeordnete der Grünen Teil der rot-grün-roten Koalition, deren Senatorin sie hier offensiv zu Fall bringen versuchte.

Sven Wiebe und auch Senatorin Vogt selbst sagten zum Vorgang der Entlassung vor dem Untersuchungsausschuss nichts aus – sie beriefen sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht; schließlich ermittelt seit fast einem Jahr auch die Staatsanwaltschaft gegen Vogt, Wiebe stünde mit einer Aussage zumindest unter der theoretischen Gefahr, selbst in den Fokus zu geraten.

Was Vogt zu einem Nebenaspekt der Untersuchung zu erzählen hatte, gab dann trotzdem interessante Einblicke: Dass die Senatorin nach eigener Aussage mit Personalfragen nichts zu tun hat, ist vermutlich ein Zeichen für gutes Delegieren. Doch auf Nachfrage wusste sie nicht auf Anhieb, wie viele persönliche Referenten sie eigentlich hat; und als der Rechnungshof 2022 einmal ihre Behörde gerügt hatte, wurde sie aus ihrem Haus nicht informiert, sagte sie.

Bewertungen gehen weiter auseinander

„Der ganze Untersuchungsausschuss ist schon sehr schräg“, meinte Kristina Vogt später, nach ihrer Befragung. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja schon. Und da veranstaltet man zusätzlich noch diesen teuren Untersuchungsausschuss?“ Die CDU hingegen sieht sich nach den letzten beiden Tagen bestätigt: „Frau Schaefers Aussage bestätigt den ‚Goldenen Handschlag‘“, so der CDU-Abgeordnete Jens Eckhoff, der den Ausschuss leitet. Die FDP sieht „zentrale Widersprüche ungeklärt“.

Mehr Termine des Untersuchungsausschusses sind bisher nicht geplant. Doch der PUA wird wohl in die Verlängerung gehen: Die CDU, die ihn durchgesetzt hat, hat weiteren Aufklärungsbedarf angemeldet. Viel klüger sind alle Beteiligten in den Monaten bisher auch nicht geworden – außer vermutlich, dass alle etwas über Beamtenrecht gelernt haben.