piwik no script img

Menschenrechtlerin über Widerstand„Ein Symbol des anderen Russland“

Die Menschenrechtsorganisation Memorial ist in Russland verboten worden. Aber die Arbeit geht weiter, sagt Mitgründerin Irina Scherbakova.

behelmte Polizisten drücken den Oberkörper eines jungen Mannes nieder
So weit kommt es heutzutage kaum mehr: 2018 führen Polizisten einen Teilnehmer einer Protestkundgebung in St. Petersburg ab Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa
Friederike Gräff

Interview von

Friederike Gräff

taz: Wie lässt sich die Arbeit der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial nach dem Verbot durch Putin fortführen, Frau Scherbakowa?

Scherbakowa: Was kann ein Menschenrechtler machen? Er kann Fakten sammeln und sie der Öffentlichkeit präsentieren und damit Lügen entlarven. Das war schon in den 90er Jahren so, beim tschetschenischen Krieg, wo Verbrechen gegen eine friedliche Bevölkerung passiert sind, die nie wirklich aufgeklärt wurden. Mit Putins Machtantritt gab es immer mehr politische Häftlinge, die wir betreuten.

taz: Was bedeutete das konkret?

Scherbakowa: Ihnen Anwälte zur Verfügung zu stellen, ihre Familien zu betreuen, sie zu unterstützen, auch in den Gefängnissen. Es wurden immer mehr solcher Fälle, 2014 mit den entfesselten Kriegshandlungen im Donbass und jetzt ganz massiv mit dem Krieg gegen die Ukraine. Ein Teil unserer Arbeit besteht wieder darin, Fakten zu sammeln, erstens für die Öffentlichkeit und zweitens für die mögliche Verfolgung der Täter. Das ist eine Arbeit, die wir gemeinsam mit den ukrainischen Menschenrechtlern machen.

taz: Gibt es noch Kolleg:innen, die von Russland aus arbeiten?

Scherbakowa: Ja, es gibt sie noch – natürlich unter sehr schwierigen Bedingungen. Man hat die Mitarbeiter von Memorial zu ausländischen Agenten erklärt und nun zahlen sie zum Beispiel Geldstrafen, weil sie sich nicht selbst auf die Liste von ausländischen Agenten im Justizministerium gesetzt haben.

Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Im Interview: Irina Scherbakowa

76, ist Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Seit 2022 lebt sie im Exil in Deutschland. In der taz schreibt sie die Kolumne "Unendliche Geschichte"

taz: Beim Podiumsgespräch zur Memorial-Ausstellung in Hamburg wird es auch um Russland-Bilder in Deutschland gehen. Wie nehmen Sie die wahr?

Scherbakowa: Das ist eine schwierige Frage, weil diese Vorstellungen manchmal sehr gespalten sind. Bei vielen Deutschen ist die Erinnerung an die unglaublichen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, nicht nur, aber vor allem in Russland und der Ukraine, sehr stark.

In Russland muss man jetzt sehr viel Mut haben, um offen kritisch zu bleiben. Das ist in einem wohlbehüteten Dasein in Europa schwer vorstellbar

taz: Das war lange nicht selbstverständlich.

Scherbakowa: Aber das soll nicht dazu führen, dass man die Ukraine nur als Teil der russischen Geschichte betrachtet. Und es gibt noch Illusionen aus der Perestrojka-Zeit, dass Russland und Putin eigentlich auf dem richtigen Weg seien, es gibt sentimentale Vorstellungen von Russland und russischer Kultur und natürlich auch Angst, zum Beispiel bei vielen Menschen in Ostdeutschland, weil sie unter der sowjetischen Besatzung leben mussten.

taz: Sind die Vorstellungen im Westen, wie viel Widerstand von der russischen Bevölkerung derzeit kommen könnte oder müsste, angemessen?

Scherbakowa: Von der ukrainischen Seite kommt die Frage: Was habt ihr gemacht, um diesen Krieg nicht zuzulassen und welchen Widerstand habt ihr gegen das Putinsche Regime geleistet? Das ist eine berechtigte Frage an die Menschen, die noch kritisch denken und in Russland geblieben sind und an die Menschen, die wie ich in die Emigration gegangen sind, um nicht in Putins Russland zu leben.

Podiumsgespräch

Memorial. Erinnern ist Widerstand. Mit Irina Scherbakowa (Memorial) und Alice Bota (Die Zeit), 28. Januar, 19 Uhr, Lichthof der Staats- und Unibibliothek Hamburg, Von-Melle-Park 3

Ausstellung

„Das andere Russland. Memorial – 35 Jahre Kampf um historische Wahrheit und Demokratie“, Staats- und Unibibliothek Hamburg, bis 22. Februar, Mo bis Fr 9 bis 24 Uhr, Sa 10 bis 24 Uhr

taz: Und die Erwartungen des Westens?

Scherbakowa: In meinen Augen ist es eher konstruktiv, Druck auf die eigenen Regierungen auszuüben, damit man in diesem Krieg zu einem gerechten Frieden kommt und nicht zu einem aufgezwungenen Deal für die Ukraine. Solche Bemühungen haben nichts mit Überheblichkeit zu tun. Aber in Russland lebend muss man jetzt sehr viel Mut haben, um offen kritisch zu bleiben. Das ist in einem wohlbehüteten Dasein in Europa schwer vorstellbar.

taz: Sie haben bei Ihrer Arbeit für Memorial immer wieder Durststrecken erlebt. Aber mit dem Exil hat sich Ihre Situation in ganz neuem Maß verändert. Woher nehmen Sie die Kraft, weiterzumachen?

Scherbakowa: Memorial muss irgendwie überstehen und überleben, einfach als Symbol des anderen Russland. Niemand hat gesagt, dass Exil etwas Schönes ist, aber ich glaube, man hat Aufgaben, denen man sich auf diese oder jene Weise stellen muss.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Russland #Memorial #Menschenrechte #Wladimir Putin #Repression #Exil #Russland Heute
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
An einer Mauer ist eine große Gedenktafel die an die Stasiszentrale in Dresden erinnert. Vor der Mauer liegen Fotos, Kerzen und Blumen, die an Alexej Nawalny erinnern
Exilrussen unter Beschuss Putins langer Arm bis Dresden

In Dresden pflegen russische Exil-Oppositionelle ein Nawalny-Mahnmal. Ihr Verein wurde in Russland nun als „unerwünschte Organisation“ eingestuft.

Von Doreen Reinhard
Ein Mann in blauem Hemd raucht
Repressionen gegen russische Opposition Russland verurteilt mehr „Spione“ als je zuvor

Russland kehrt zu Justiz-Traditionen von Stalinismus und Faschismus zurück: Schauprozesse, Ausbürgerungen, Verurteilungen wegen „Spionage“ und „Staatsverrats“.

Von Mathias Brüggmann
Portrait von Mikhail Bulgkow
Brennende Manuskripte Wenn das Singen auf der Straße verboten wird …
Kolumne Unendliche Geschichte von Irina Scherbakowa

Zensur hat jahrzehntelang das Leben von Autoren, Lesern und Zuschauer vergiftet. Auch unter Putin wird sie zunehmen. Und damit der Widerstand.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
3
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
4
Partys im Außenlager Buchenwald Dieser Prinz vermietet ein KZ an rechte Rocker
5
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
6
Standortteilen im Handy Ich will wissen, wo du bist!