piwik no script img

Mehr als 50 VerletzteGanz Berlin (plus Schalke) hasst die Polizei

Bei einem Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga am Samstag gerieten die Berliner Polizei und Hertha-Ultras aneinander. Hertha stellt sich hinter die Fans.

Sich leerende Ränge im Berliner Olympiastadion.
Die Reihen lichten sich: trauriges Bild von der Hertha-Kurve am Samstagabend Foto: dpa
René Hamann

Von

René Hamann

Wer von der traditionellen Rivalität zwischen beiden blau-weißen Vereinen weiß, der wird sich schon arg gewundert haben ob der Ereignisse am Samstagabend. Da lieferten sich Heim-Fans der blau-weißen Hertha vor dem Spiel Scharmützel mit der Polizei, und kurz darauf solidarisierten sich die Gäste-Fans von Schalke 04 mit den Anhängern des Hauptstadtklubs. Mehr als 50 Verletzte und mehrere Festnahmen standen am Ende zu Buche.

Aber das sollte noch nicht alles sein. Es schien, dass sich auch die Teams von den Umständen anstecken ließen und das Fußballspielen weitgehend einstellten, jedenfalls vom fußballästhetischen Standpunkt aus betrachtet. Nach 16 Spielminuten räumten die Hertha-Fans zum Großteil die Kurve, auch am anderen Ende des weiten Runds wurde der Support eingestellt. Heraus kam ein etwas trauriges 0:0 zwischen dem Herausforderer aus Berlin und dem Tabellenführer aus dem Ruhrgebiet.

Die Polizei beklagte massive Fangewalt. Die Hertha-Fanhilfe sprach von einem überharten Polizeieinsatz

Aber auch das war es noch nicht. Denn über die Ursachen der Scharmützel waren sich die beteiligten Seiten auch uneins. Die Polizei beklagte massive Fangewalt. Die Hertha-Fanhilfe sprach von einem überharten Polizeieinsatz. Der Präsident der Hertha kündigte an, auf breiter Ebene Gespräche zu suchen.

Hausdurchsuchungen vor Ausschreitungen

Nun kann man sich durchaus vorstellen, dass beide Seiten – hier wütende Ultras, dort eine gewaltbereite Polizei – sich im Zweifel nichts schenken. Aber was führte zu dem Exzess? Laut dem Berliner Boulevardblatt B.Z. gibt es eine brisante Vorgeschichte: Es soll Hausdurchsuchungen durch bewaffnete und vermummte Polizisten gegeben haben, Anlass eher „unverhältnismäßig (wegen Graffiti)“.

Nun lässt sich die Ultra-Szene höchst ungern traktieren, im Gegenteil versucht sie auch in aller Öffentlichkeit, ihre Souveränität zu betonen – Stichwort Pyrotechnik und Widerstand gegen die Innenministerkonferenz. Dass Gräben zwischen den sonst so verfeindeten Fangruppen zugeschüttet werden, wenn es gegen die Polizei geht, sollte allerdings besonders letzterer zu denken geben. Ansonsten werden die Räuber-und-Gendarm-Spiele noch weitere unnötige Runden drehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Ultras #Ausschreitungen #Polizeigewalt #Polizei Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drohneneinsatz über dem Berliner Olympiastadion
Polizei-Einsatz gegen Hertha-Fans Deeskalation nicht erwünscht

Im Olympiastadion kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Herthas Fanhilfe beklagt, die Polizei habe provoziert und eskaliert, die Verantwortung trage Berlins Innensenatorin Spranger.

Von Plutonia Plarre
Schneekugel Brandenburger Tor
Satirische Jahresvorschau für Berlin „Yo so freshes Ganja, checkt ihr?“

Kai Wegner verliert trotz öffentlichen Kiffens die Wahl, Polizisten besetzen ein Haus, und im sozialistischen Berlin sprudeln Bierbrunnen an jeder Ecke.

Von Erik Peter und Lilly Schröder
Luca Schuler jubelt mit ausgebreiteten Armen
Hertha überzeugt im DFB-Pokal Wieder mal vom Finale daheim träumen

Fußball-Zweitligist Hertha BSC zieht dank eines berauschenden 6:1-Erfolges ins Viertelfinale. Der 1. FC Kaiserslautern kann nur Mitleid hervorrufen.

Von Ruth Lang Fuentes
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ökonom über die USA unter Trump „Das System ist gekippt“
2
Pro-Palästina-Demo in Connewitz Aufgeheizte Stimmung, keine Festnahmen
3
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
4
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
5
Tödlicher Brandanschlag in Lübeck Mord verjährt nicht
6
Proteste in Iran und Reza Pahlavi Im Auftrag Seiner Majestät