Das russisch- und englischsprachige Portal Meduza zählt zu den wichtigsten unabhängigen russischen Medien. Im Januar 2023 wurde Meduza in Russland komplett verboten. Doch Meduza erhebt weiterhin seine Stimme gegen den Krieg – aus dem Exil. Die taz präsentiert seit 1. März 2023 unter taz.de/meduza immer mittwochs in einer wöchentlichen Auswahl, worüber Meduza aktuell berichtet. Das Projekt wird von der taz Panter Stiftung gefördert.

In der Zeit vom 3. – 9. Juli 2025 berichtete Meduza unter anderem über folgende Themen:

Wahlbeobachter stellen Tätigkeit ein

Die unabhängige, russlandweit agierende Wahlbeobachtungsgruppe Golos hat angekündigt, ihre Tätigkeit einzustellen. Diese Entscheidung folgt laut einer von der Organisation veröffentlichten Erklärung auf die Verurteilung ihres Ko-Vorsitzenden Grigorij Melkonjants zu fünf Jahren Haft. Der Grund: der Organisation von Aktivitäten einer „unerwünschten“ Organisation. Meduza berichtet auf Englisch.

„Dieses Gerichtsurteil lässt uns keine andere Wahl. Es bringt nicht nur alle Golos-Mitglieder in Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden – sondern auch diejenigen, die lediglich Beratung oder Rechtsbeistand gesucht haben“, so die Gruppe.

Alle regionalen Niederlassungen von Golos werden nun geschlossen. Alle Projekte sowie die Informationsressourcen der Organisation – einschließlich der Website, der „Map of Violations“ und der Konten in den sozialen Medien – werden vom Netz genommen und nicht mehr aktualisiert. Auch die monatlichen Spendenabonnements zur Unterstützung von Golos werden eingestellt.

Golos war seit 2000 in Russland tätig, zunächst als Verein, später als Bürgerbewegung. Im Jahr 2013 stufte das russische Justizministerium die Golos-Vereinigung als „ausländischen Agenten“ ein. Einige ihrer Mitglieder gründeten daraufhin die Golos-Bewegung, die weiterhin Wahlen beobachtete. Die Vereinigung wurde später offiziell aufgelöst.

Ein toter Verkehrsminister, Korruption und offene Fragen

Am Morgen des 7. Juli unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret über den Rücktritt von Verkehrsminister Roman Starowoit. Wenige Stunden später wurde bekannt, dass Starovoit Selbstmord begangen hatte. Dieser Suizid steht in Zusammenhang mit dem Vorwurf der Veruntreuung beim Bau von Verteidigungslinien in der russischen Region Kursk. Starowoit war von Oktober 2018 bis Mai 2024 Gouverneur von Kursk. Meduza berichtet auf Russisch.

Die Region Kursk hat mehr als 19 Milliarden Rubel aus dem föderalen Haushalt für den Bau von Verteidigungsanlagen erhalten. Die Mittel wurden von der regionalen Hauptabteilung für Bauwesen verwaltet, während die Entwicklungs-Korporation der Region Kursk als Generalunternehmer fungierte.

Das Unternehmen schloss 23 Verträge mit mehreren Unternehmen ab. Diese wurden von vier Geschäftsleuten kontrolliert: Maxim Vasiliev, Yuri Bessonov, Vladislav Martyanov und Ivan Utkin. Das Gericht stellte später fest, dass sie insgesamt über vier Milliarden Rubel aus dem Bauprojekt gestohlen hatten – mehr als ein Viertel aller bereitgestellten Mittel. Die Schmiergelder für die Beamten betrugen zwischen zehn und 25 Prozent. Ein Teil des Geldes wurde abgezogen und für teure Autos und Immobilien ausgegeben.

Wie Drohnenangriffe Russlands Luftfahrt lahm legten

Ukrainische Drohnenangriffe lösten am Wochenende eine Krise auf mehreren russischen Flughäfen aus: Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden mehr als 2.000 Flüge gestört. Meduza erklärt die Geschehnisse auf Englisch.

Nach Angaben der Agentur haben die Fluggesellschaften in den zwei Tagen 43.000 unfreiwillige Ticketrückerstattungen vorgenommen und für 94.000 Personen Hotelunterkünfte organisiert. Außerdem stellten die Fluggesellschaften 155.000 Essensgutscheine und 199.000 Getränkegutscheine zur Verfügung.

Am Sonntagabend kam es außerdem zu Ausfällen des mobilen Internets in St. Petersburg, die auch den Flughafenbereich betrafen.

Experten schätzen, dass die weit verbreiteten Flugausfälle die russischen Fluggesellschaften Milliarden Rubel kosten könnten. Nach Angaben von zwei großen Fluggesellschaften könnte allein der Zusammenbruch des Verkehrs auf den drei wichtigsten Flughäfen am 5. Juli die Fluggesellschaften mindestens 3,9 bis 5,9 Milliarden Rubel (49,6 bis 75 Millionen Dollar) gekostet haben.

Warum Russlands Krise mit Aserbaidschan wächst

Nach dem Tod aserbaidschanischer Migranten bei ihrer Festnahme durch russische Sicherheitskräfte hat sich die Krise in den Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan weiter verschärft. Als Reaktion auf die Festnahmen ergriff Baku harte Maßnahmen gegen russische Bürger: Elf Personen wurden verprügelt und verhaftet.

Warum reagiert Aserbaidschan so hart auf die Maßnahmen Russlands? Und warum steuert der Konflikt auf seinen Höhepunkt zu? Nurlan Aliyev, Forscher am Europakolleg glaubt aber nicht, dass es zu einer weiteren Eskalation des Konflikts kommen wird. Das erklärt er im Interview mit Meduza auf Russisch.

„Moskau will keine zweite Front während der Invasion in der Ukraine eröffnen, um sein Projekt des Nord-Süd-Korridors, gemeinsame Projekte mit Baku und die Partnerschaft mit der Türkei nicht zu gefährden.Und Baku will die Situation der aserbaidschanischen Migranten in Russland nicht verschlechtern, den wichtigsten Markt für seine landwirtschaftlichen Produkte in Form von Russland verlieren und einen Krieg mit einer schwachen, aber großen Macht führen“, sagt er.