I rgendwo am Antonplatz jault eine Katze. Wir gehen gerade vom Kino nach Hause. Es ist schon spät und kalt ist es auch. Die Luft zerrt mein Gesicht glatt, sie ist schwer und feucht. Ganz in der Nähe jault noch eine Katze. Wir können sie nicht sehen.

Ich frage E., wo die Katzen sein könnten. Keine Ahnung, sagt sie. Aber hier ist’s ja auch so dunkel, die Katze müsste schon orange leuchten. Das Jaulen der Katzen wird stärker. Es scheint auch grimmiger zu werden.

Was, sage ich, wenn sich gerade hier, hinter den geparkten Autos, die Katzen Weißensees zusammenrotten und dann ist Achterbahn, wenn wir denen in die Quere kommen?

Quatsch, sagt E. Stell du dir mal lieber vor, dass allabendlich, wenn die Dunkelheit alles Menschliche schluckt, sich Katzen und Kater hier sammeln, immer zur gleichen Zeit, und dann einfach ihr Leben leben. Hübsch, sage ich. Aber sind da nicht die Hauskatzen außen vor? I wo, antwortet E. Die gucken nur so lange traurig aus ihren Fensterhöhlen, bis die Menschen schlafen, und dann gesellen sie sich dazu.

Geheimbünde könnten die Katzen und Kater haben, schlägt E. vor. Wo sie auf okkulte Weise Mäuse jagen. Oder sie haben eine Kriminalpolizei, schlage ich vor, die sich mit besonders erbärmlichen Menschentaten beschäftigt, wie wäre das? Das würde mir gefallen, sagt E. Und wenn, dann haben die Katzen auch noch so was wie Sportligen. Wollknäuelweitwurf. Oder: auf Dachzinnen balancieren. Können die bestimmt alle super. Also ich mag das, sage ich.

Und wie es der Zufall will, kommen wir gerade jetzt in den Lichtkegel der einzigen Straßenlaterne, die hier strahlt. Und durch den Lichtkegel huscht ein Schatten. Und dann noch einer und noch einer. Bis der Lichtkegel nicht mehr orange leuchtet. Und stattdessen laut jault.

Sieht du, sagt E. Die Katzenhorden Berlins übernehmen die Stadt. Ja, sage ich. Berlin wird sicher ein viel mausigerer Ort.