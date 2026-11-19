W ie eine Literaturnobelpreisträgerin in ihrem Sommerhaus. So, sage ich ihr, sieht sie aus, mit der Brille im schwarzen Rahmen und gelben Gläsern, die sie an diesem Mittag trägt. Sie lacht laut auf. Ich liebe es, wenn sie so offen vor sich hin lacht. Auch ihre vielen Lachfalten liebe ich.

Jedes Mal, wenn wir uns zum Mittagessen treffen – das machen wir wenn möglich einmal im Monat –, versucht sie mit Tricks, mich dazu zu bringen, mehr zu essen, als ich eigentlich will. Zum Beispiel, indem sie etwas bestellt, das eigentlich zum Teilen gedacht ist. Am Ende möchte sie es aber doch nicht essen, sodass ich es alleine aufessen muss. Sie ist der Meinung, ich sei zu dünn geworden. Ich mag, dass sie so direkt ist und immer sagt, was sie denkt.

Wir unterhalten uns über die Arbeit, aber nicht nur. Am Ende bestellen wir „einen Espressi“, wie sie das mit einer fliegenden Armbewegung und übertriebenem italienischem Akzent sagt. Für sich einen entkoffeinierten oder verlängerten, je nach Stimmung und Tag. Für mich einen ganz normalen. Dazu teilen wir uns ein Dessert, egal was an dem Tag auf der Karte steht. So kosten wir uns durch außergewöhnliche Kreationen. Zum Beispiel durch Kürbis-Tiramisu, von dem sie gar nichts hält.

Sie holt uns Wassergläser. Besteht immer darauf, mich einzuladen, wogegen ich nicht viel unternehmen kann. Sie möchte mich verwöhnen, und das lasse ich auch zu, weil es manchmal einfach schön ist, verwöhnt zu werden.

Das Ritual des gemeinsamen Essens pflegen wir seit mittlerweile zehn Jahren. Auch dieses Ritual liebe ich.

Sie wird nicht müde zu sagen, dass sie glücklich ist, meine Freundin zu sein oder dass ich ihre Freundin bin. Und mir geht es genauso.