M eine hochintelligente Waschmaschine, die ich von Polen oder Dänemark aus programmieren könnte, will kein ordinäres Waschmittel aus dem Drogeriemarkt, sondern spezielle Kartuschen direkt vom Hersteller. Ich ordere also mal wieder so eine teure Vorratspackung und bekomme eine Bestätigungsmail: „Wir hoffen, Ihr Einkauf bei uns hat Ihnen gefallen!“

Wollen die mich auf den Arm nehmen? Was soll mir denn bitte an einem Waschmittelkauf gefallen? Bücher, Klamotten, Sekt kaufen – so was kann einem „gefallen“. Aber doch nicht der Erwerb von Waschmitteln, Klopapier oder Scheuerlappen.

Auf dem Weg zum Markt merke ich, dass ich zu viel Kaffee getrunken habe. Als Mann würde ich mich jetzt vermutlich an den nächsten Baum stellen (pfui, wie sexistisch), aber so suche ich nach einer Location mit Tür und Wasserspülung.

Das Gemeindehaus, in dem man sich zur Toilette stehlen könnte, hat leider geschlossen. Aber gegenüber steht so ein City-Klo-Kubus. Sesam öffnet sich aber nicht für schnödes Bargeld, sondern nur für EC-Karten. Das reduziert den Kundenkreis anscheinend auf das erwünschte Maß. Ich trete ein und sofort umhüllt mich sanfte Musik. Ich muss mir auch mal so ’ne Dudelbox ins Klo stellen. Eine warme Männerstimme begrüßt mich: „Herzlich willkommen in Ihrer Berliner City-Toilette! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!“

Ein angenehmer Aufenthalt aufm Klo? Wird mir jemand die Hand halten, mich mit warmem Wasser und einem Föhn verwöhnen? Nix da. Ein Klo halt. Mit Toilettenpapier, Wasserspülung und Handwaschbecken. Als ich rausgehen will, stoppt die Musik und die warme Männerstimme verabschiedet mich: „Danke für Ihren Besuch. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Beehren Sie uns bald wieder!“ Warum fühle ich mich heute zum zweiten Mal verarscht?