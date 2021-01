Lockdown-Proteste im Libanon : Ein Toter, mehr als 200 Verletzte

Bei Protesten gegen die Coronabeschränkungen kommt es in Tripoli seit Tagen zu schweren Ausschreitungen. Ein Demonstrant erlag seinen Verletzungen.

BEIRUT/TRIPOLI afp/taz | Im Libanon ist es am dritten Abend in Folge bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hafenstadt Tripoli lieferten sich Demonstrierende am Mittwoch Straßenschlachten mit der Polizei. Die Zeitung Daily Star berichtete am Donnerstagmorgen von einem Toten. Der 30-Jährige sei seinen Verletzungen erlegen, die er bei den Zusammenstößen erlitten habe.

Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden 226 Menschen verletzt. Demonstrierende bewarfen die Sicherheitskräfte mit Molotow-Cocktails und Steinen. Einige der Protestierenden versuchten, in den Sitz der Regionalregierung einzudringen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.

Mindestens 66 der Verletzten wurden laut NNA in Krankenhäuser eingeliefert. Die Sicherheitskräfte teilten mit, in ihren Reihen habe es neun Verletzte gegeben. Sie betonten, es seien nicht nur Molotow-Cocktails auf die Sicherheitskräfte geworfen worden, sondern auch Handgranaten.

Bereits an den vorherigen Abenden waren bei den Konfrontationen dutzende Menschen verletzt worden. Tripoli gehörte bereits vor der Coronapandemie und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen zu den ärmsten Gegenden des Landes. Seit die Regierung Anfang des Monats einen landesweiten Lockdown verhängt hat, haben viele Einwohner der Stadt kein Einkommen mehr.

„Wir sind hier, um Nahrungsmittel zu verlangen. Die Menschen haben Hunger“, sagte der 20-jährige Demonstrant Mohamad Essedin.

Ein ursprünglich bis zum 25. Januar angesetzter Lockdown im Libanon war zuletzt bis zum 8. Februar verlängert worden. In dem Mittelmeerstaat mit sechs Millionen Einwohnern breitet sich das Coronavirus derzeit stark aus. Seit Pandemie-Beginn wurden mehr als 285.000 Infektionen nachgewiesen, mehr als 2.400 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Der Libanon steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Das libanesische Pfund befindet sich seit dem Sommer im freien Fall. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt nach Angaben der UNO unter der Armutsgrenze.

Französische Waffen

Derweil appellierte Amnesty International (AI) an Frankreich, Waffenlieferungen in den Libanon zu stoppen. Aus Frankreich gelieferte Gummikugeln, Tränengasgranaten und Granatenwerfer seien von den libanesischen Sicherheitskräften dafür benutzt worden, friedliche Proteste zu unterdrücken, kritisierte AI am Donnerstag. Die Beteiligung Frankreichs an diesen schweren Menschenrechtsverletzungen sei „schändlich“.

Frankreich müsse seine Waffenlieferungen an das Land einstellen, bis die dortigen Behörden die Menschenrechtsverstöße der Vergangenheit einräumten und sich dazu verpflichteten, diese Waffen künftig nur noch im Einklang mit dem Völkerrecht zu verwenden, verlangte Aymeric Elluin von der französischen Amnesty-Sektion.

Die französischen Waffen seien während der regierungskritischen Proteste im Libanon der vergangenen Jahre von den Sicherheitskräften immer wieder eingesetzt worden, teilte AI mit. Amnesty stützt sich in dieser Anschuldigung nach eigenen Angaben auf die Auswertung von mehr als hundert Videos von Protesten in der Hauptstadt Beirut vom Oktober 2019 bis August 2020, Augenzeugenberichte und medizinische Unterlagen.

Die Menschenrechtsorganisation wirft den libanesischen Sicherheitskräften vor, Tränengasgranaten direkt auf Demonstranten abgefeuert und mit Gummikugeln aus kurzer Distanz und auf Brusthöhe geschossen zu haben. Der „exzessive Gewalteinsatz“ habe bei Protestierenden schwere Verletzungen an Kopf, Augen und Oberkörper verursacht.

Nach Angaben der Organisation wurden auch gepanzerte Fahrzeuge aus Frankreich von den libanesischen Sicherheitskräften während der Proteste eingesetzt.