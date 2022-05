+++Liveticker zur Wahl in Nordrhein-Westfalen+++ : Sonnige Wahl in NRW

Bestes Wetter bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die Spitzenkandidaten waren schon wählen. Alle Nachrichten im Liveticker.

● Von 8 Uhr bis 18 Uhr sind heute die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Nach Umfragen ist dabei ein Regierungswechsel zu erwarten, weil es für die schwarz-gelbe Koalition wohl keine erneute Mehrheit mehr geben dürfte.

● Am Abend wird es auf taz.de Vor-Ort-Berichte, Einordungen und Grafiken zum Wahlausgang von unseren Kor­re­spon­den­t*in­nen und Po­li­ti­kre­dak­teu­r*in­nen geben. Außerdem sendet die taz ab 18.30 Uhr einen Livetalk zu Wahl.

● Neben eigenen Recherchen und Texten wird im Liveticker Material aus den Nachrichtenagenturen dpa, afp, reuters und epd verwendet.

15.18 Uhr: Sonne, Sonne, Eis, Eis

Nein, hier verpasst man nichts, wenn man jetzt noch lieber ein Eis in der Sonne isst. Am frühen Abend wird es dann interessant… 🍦 ☀️

14.30 Uhr: Stamp wählte in Bonn

Als letzter der Spitzenkandidatinnen und –kandidaten hat auch Joachim Stamp am Sonntag seine Stimme für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Der FDP-Politiker und Familienminister kam am Mittag mit seiner Frau Barbie Haller zur Wahlurne in der Schlossbachschule im Stadtteil Röttgen seiner Heimatstadt Bonn. (dpa)

14.00 Uhr: …und nun zum Wetter

Am Tag der Landtagswahl macht das Wetter keine Unterschiede in Nordrhein-Westfalen: Das Bundesland befindet sich unter Hochdruckeinfluss, und es wird überall sonnig. Ein paar Wolken gebe es auch, teilte der Deutsche Wetterdienst in Essen am Sonntag mit. „Das Wetter ist aus meteorologischer Sicht unspannend“, sagte die Meteorologin vom Dienst. Im Rheinland werde der Sonntag ein Sommertag mit bis zu 28 Grad. Auch im Bergland werden bis zu 24 Grad erreicht. Der Wind weht aus Ost bis Südost. (dpa)

13.00 Uhr: Etwa 36 Prozent Wahlbeteiligung bis Mittag

Die Beteiligung an der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen lag am Sonntag um 12.00 Uhr in acht ausgewählten Kreisen und Städten bei etwa 36 Prozent. Das teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen aufgrund von Stichproben in den Kreisen Düren und Gütersloh, im Rhein-Kreis Neuss sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr mit.

Bei der Landtagswahl 2017 seien bis 12.00 Uhr etwa 34 Prozent zur Wahl gegangen oder hätten an der Briefwahl teilgenommen. Damit sei die Beteiligung an der Landtagswahl in diesen ausgewählten Bereichen etwa gleich hoch wie 2017, teilte der Landeswahlleiter mit.

2017 war am Ende des Wahltags eine Wahlbeteiligung von 65,2 Prozent festgestellt worden. Bei der Landtagswahl in NRW wird in 128 Wahlkreisen abgestimmt. (dpa)

12:15 Uhr: Stimmabgabe mit viel Liebe

Seine Stimmabgabe für die Landtagswahl in NRW hat SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty bei Twitter mit einer Liebeserklärung an seine Frau Christina versehen. „Heute darf ich hier, mit der Frau, die ich liebe, das #NRWvonMorgen wählen“, postete der Politiker zu seiner Stimmabgabe am Sonntagvormittag in Essen. „Ich nehme ein gutes Gefühl mit in den Tag.“ Kutschaty hat in seinem einstigen Klassenzimmer aus Grundschulzeiten zusammen mit seiner Frau Christina gewählt. (dpa)

11.50 Uhr: Neubaur wählt in Düsseldorf

Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, hat in Düsseldorf gewählt. Die 44 Jahre alte Diplompädagogin gab am späten Sonntagvormittag ihre Stimme in einem Wahllokal im Stadtteil Pempelfort ab. Das Wahllokal war im Klassenzimmer einer Katholischen Grundschule eingerichtet.

Neubaur sagte, sie sei froh, dass sie in einem freien Land wählen könne. Die Wahl-Rheinländerin mit bayerischen Wurzeln ist auch Landesvorsitzende der NRW-Grünen. Laut Meinungsumfragen können die Grünen bei der Wahl drittstärkste Partei in NRW werden. (dpa)

11.15 Uhr: Wüst wird das super Wahlwetter genießen

Noch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Sonntagmorgen in seiner Heimatstadt Rhede seine Stimme für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Der 46 Jahre alte Jurist kam mit seiner Frau Katharina zum Wahllokal und schob das einjährige Töchterchen Philippa wie schon bei seiner Amtseinführung vor einigen Monaten im blauen Kinderwagen vor sich her. „Uns geht es prima. Es ist ein wunderbarer Tag in Nordrhein-Westfalen, wunderbares Wetter. Es ist einen toller Tag, um wählen zu gehen“, sagte Wüst lächelnd und gut gelaunt, nachdem er gegen 10.30 Uhr sein Kreuzchen gemacht hatte.

Wüst bat alle Bürgerinnen und Bürger, „von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und dankte den Helferinnen und Helfern in den Wahllokalen des Landes, „die dafür sorgen, dass wir heute wählen können“.

Den Nachmittag werde er bei dem sonnigen und warmen Wetter ganz in Ruhe mit der Familie verbringen, sagte Wüst. „Wir werden zu Hause sein und ein bisschen auf Familie machen.“ Später werde er dann nach Düsseldorf fahren, wo er in der CDU-Landesgeschäftsstelle und im Landtag erwartet wird. „Also, schönen Sonntag noch, tschüss“, sagte Wüst zu den Journalisten. (dpa)

8.00 Uhr: Wahllokale sind geöffnet

In Nordrhein-Westfalen hat die Landtagswahl begonnen, die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Rund 13 Millionen Menschen sind im bevölkerungsreichsten Bundesland wahlberechtigt.

In letzten Meinungsumfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab. In Umfragen hat die seit fünf Jahren amtierende schwarz-gelbe Koalition keine Mehrheit mehr. Bis 2017 war eine rot-grüne Koalition an der Macht in NRW. Der Ausgang der Landtagswahl und mögliche künftige Koalitionen gelten als völlig offen. Die erste Prognose zum Wahlausgang wird kurz nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet.

Für die Bundesparteien und die im Bund regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gilt die auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnete Abstimmung in NRW als wichtiger Stimmungstest. Am vergangenen Sonntag hatte die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther bei der Wahl in Schleswig-Holstein klar gesiegt. Zuvor hatte bei der Landtagswahl im Saarland die SPD mit Anke Rehlinger hoch gewonnen. (dpa)