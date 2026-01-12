Das erste, was einem im Zusammenhang mit der US-Posthardcore-Band Hüsker Dü in den Kopf schießt, ist Schnelligkeit. Enormes Tempo in vielerlei Hinsicht. Das Debütalbum von 1981, sinnig „Land Speed Record“ betitelt, ist ein hyperaktives Hardcore-Inferno, ein Live-Mitschnitt, – 17 Songs in gerade 25 Minuten -, der den Test der Zeit locker besteht: Man fühlt sich nach dem Hören von Liedern wie „All Tensed Up“, „You’re Naive“ und „Let's Go Die“ auch heute, 43 Jahre nach Erstveröffentlichung, gerecht und gründlich verprügelt.

Geschwindigkeit herrschte aber auch in der Produktion. Das Trio aus Minneapolis um Gitarrist und Sänger Bob Mould schmiss in den nicht einmal zehn Jahren seines Bestehens je nach Zählweise sieben oder acht Alben in die Welt und bereitete mit seiner Musik den Eingang von Alternative und Punk in den US-Mainstream vor. In den radikal rabiaten Hardcoresound der frühen Jahre wurden mit jedem Album mehr und mehr traumschöne Melodien hineinfusioniert.

Hüsker Dü wechselten als erster Noisebrocken aus der unabhängigen Labelwelt zu einem Majorlabel (sowas war damals noch ein Hot Topic und Legitimationsproblem, Sell-out und so weiter). Nirvana, Green Day und all die Karrieren von nachfolgenden Projekten wären ohne die Vorarbeit der drei Musiker aus Minnesota so gar nicht möglich gewesen.

Pillen von Brummifahrern

Ihre Maximalgeschwindigkeit erreichten Bob Mould, Schlagzeuger Grant Hart und Bassist Greg Norton in den Jahren 1984 und 1985; befeuert von interner kreativer Konkurrenz und „Cheap Trucker's Speed“, wie US-Pophistoriker Michael Azerrad in seinem Standardwerk „Our Band Could Be Your Life“ schreibt. Das Chicagoer Archivlabel Numero Group hat dieser Phase jetzt eine Box mit Live-Aufnahmen gewidmet: „1985: The Miracle Year“.

Hüsker Dü Hüsker Dü: „1985: The Miracle Year“ (Numero Group/Cargo)

Hart und Mould versuchten sich beim Komponieren gegenseitig zu übertreffen. Dabei ging es vor allem darum, wer in kürzester Zeit die meisten epochalen Songs schreibt. Ein kreatives Duo, verbunden in inniger Hassliebe. Die Lennon/McCartney des achtzigerjahre Hardcore sozusagen. Was in direkter Nähe eine schwer erträgliche Pimmelei gewesen sein muss, an der die Band 1987 dann auch zerbrechen sollte, war musikalisch ein großes Geschenk an die Menschheit.

Im Abstand von nur wenigen Monaten erschienen die drei besten, stilbildenden Hüsker-Dü-Werke beim legendären kalifornischen Label SST, in direkter Nachbarschaft von Black Flag und den Minutemen: das Minialbum „Metal Circus“, das Doppelalbum „Zen Arcade“, sowie „New Day Rising“.

Einmal quer durchs Repertoire

„The Miracle Year“ dokumentiert nun einen Heimspiel-Auftritt im „First-Avenue-Club“ in Minneapolis und weitere Aufnahmen aus dem Jahr 1985. „New Day Rising“ war gerade erschienen, Hüsker Dü spielten schon die Songs des nächsten, noch nicht erschienenen Albums „Flip Your Wig“ und einmal quer durch den Katalog, ohne nennenswerte Pausen zwischen den Songs.

Drogen seien nicht entscheidend für den Sound gewesen, hat Bob Mould später erklärt. Die hätte man nur genommen, um das Hungergefühl zu unterdrücken, Geld habe damals nämlich nicht immer für Essen gereicht. Jedenfalls kann man auf den vier Alben beziehungsweise zwei CDs von „The Miracle Year“ hören, was die Musik von Hüsker Dü bis heute einzigartig macht.

Eine nicht wiederholbare Mischung aus überdrehter Energie, die aus dem Hardcore der frühen 1980er kam und von befreundeten Bands aus Minneapolis wie den Replacements und Rifle Sport. Ein Händchen für Hooklines und Melodien, das viel Sixties-Bubblegum-Pop und die Beatles (beim First-Avenue-Gig zerlegt die Band liebevoll „Helter Skelter“ und „Ticket to Ride“) gehört hatte, und eine große Liebe zu Sixties-Psychedelia.

Eine Wand aus Krach und Tempo

Auf „The Miracle Year“ wird ein in alle Richtungen drängender, melodiöser Noise aus der Vergangenheit in die Gegenwart katapultiert und klingt überhaupt nicht alt. Sondern so, als sei in diesen „unbroken walls of speed and noise“ (Michael Azerrad) alles enthalten, was dann später von anderen Bands aufgenommen und entfaltet worden ist: Shoegaze, Noiserock, Grunge, Poppunk.

Die Spanne ist groß. „Broken Home, Broken Hearts“ ballert einem in einer Minute und fünfzig Sekunden Verzweiflung an den Kopf, „Diane“ und „New Day Rising“ driften durch melodiösen Noise, einmal düster, einmal euphorisch. „Celebrated Summer“ und „Chartered Trips“ werden auch in den chaotischen Live-Versionen von den denkbar schönsten Melodien getragen.

Gerade an letzteren lässt sich noch einmal sehr schön nachvollziehen, was das Songwriting insbesondere von Bob Mould und die spezifische Schönheit dieser Musik ausmacht. Alles, was man hier an Glück und Melodie findet, liegt nicht an der Oberfläche, sondern muss dem umfassenden Krach sozusagen abgerungen werden. Das versteht man dann sofort, auch 40 Jahre nachdem das Konzert zu Ende ist. Denn so wie in der Musik von Hüsker Dü ist es im Leben ja auch.