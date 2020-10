Bob Mould über Protestsongs: „Musik kann die Welt verändern“

Bob Mould wird 1960 in Malone, New York, geboren. Während seines Studiums gründet er 1979 zusammen mit dem Schlagzeuger Grant Hart und dem Bassisten Greg Norton in Minneapolis ein Rocktrio, das sich nach dem schwedischen Brettspiel Hüsker Dü benennt und zu einer der einflussreichsten Bands der 80er Jahre wird. Die abwechselnd von Mould und Hart geschriebenen Songs verbinden die Kraft des rohen Punk mit eingängigen Melodien und bilden so die Grundlage für den Durchbruch von Indierock – selbst so berühmte Bands wie die Pixies und Nirvana berufen sich auf sie. Nachdem Hüsker Dü sich aufgrund von Streitigkeiten 1988 auflöst, gelingt Mould mit seiner neuen Band Sugar der kommerzielle Erfolg. 13 Soloalben folgen und in der Musikzeitschrift Spin landet er auf der Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten. Gerade hat Mould sein neuestes Album „Blue Hearts“ bei Merge/Cargo veröffentlicht. Am 23. Oktober erscheint seine Werkschau „Distortion: 1989–2019“ mit 24 CDs bei Demon/Edsel.

Dass Bob Mould schwul ist, galt lange als offenes Geheimnis der Indierrockszene, interessierte allerdings niemanden sonderlich, bis er sich 1994 in einem Interview outete. In seiner 2011 erschienenen Biografie „See A Little Light“ beschreibt er, wie lange es dauerte, bis er nicht nur seine Sexualität, sondern auch seine schwule Identität annehmen konnte. Nach Stationen in Austin, New York, Washington D.C. und Berlin lebt Mould heute in San Francisco.