W o früher eine verlassene Bahntrasse lag und man Kleeblätter zwischen Schienen sammelte, rollen jetzt Kinderwagen und Gravelbikes über asphaltierten Boden. Neben in Kästen eingepflanzten Birken und hellen Holzbänken überall traut man sich kaum, sein Sterni mit einem Feuerzeug zu öffnen. Um es mit den Worten meiner Mutter zu sagen: Scheiße, ist der glatt, scheiße, sieht das gemacht aus. Scheiße, warum hat nichts hier Persönlichkeit?

Diese kluge Frau kommt mich an dem Wochenende besuchen, an dem der Parkbogen Ost gerade eröffnet worden ist, so nennt sich die aufgemöbelte Trasse. An der Haltestelle Annenstraße gehen wir die Treppe hoch. Oben angekommen, keucht sie, dann zieht sie an ihrer Vape. Begeistert ist sie von dem Projekt nicht und das sagt sie auch: Dieser Ort ist zum Kotzen! Ich, als Queen of Assimilation, schäme mich für ihre laute Stimme, denke: Uff, Mama, das ist peinlich. Red leiser, bitte.

Den Parkbogen entlang kommen uns vor allem Jack-Wolfskin-Jacken entgegen, oder Rentner. Rentnerlifestyle finden viele meiner Freun­d:in­nen gerade richtig geil, zu Hause sitzen und stricken. Blöd nur, dass zu diesem Lifestyle auch Einsamkeit gehört.

Das merkt man, weil meine Mutter innerhalb von zwei Minuten eine ganze Lebensgeschichte erzählt bekommt, es geht um den besten Bäcker und die tote Frau. Meine Mutter wird zugelabert, wahrscheinlich, weil sie sich in ihr wieder erkennen: Sie steckt in einem Körper, der gezeichnet ist durch drei Jobs, Erschöpfung, chronische Krankheit. Ein Körper, der unangepasst ist und so zeigt, dass hier gar nichts okay ist.

 Ich schlucke, schaue mich um. Glaube, Blicke zu spüren. Mama, bitte rede leiser

Der Verschleiß des Körpers durch Arbeit und Einsamkeit, man erkennt sich irgendwie. Oder man startet den ausweglosen Versuch der Anpassung, gibt sein weniges Geld für teure Kleidung aus und senkt die Stimme. Bloß nicht auffallen. Ich schlucke, schaue mich um. Glaube, Blicke zu spüren. Mama, bitte rede leiser.

Dabei komme ich von: Kaffeepulver, aufgelöst in heißem Wasser, Schinken-Käse-Croissants jeden Freitag, Wandtattoos, auf denen „Lebe, Liebe, Lache“ steht. Ich komme von: Mama pennt im Wohnzimmer, damit ich und meine Schwester ein eigenes Zimmer haben können. Ich komme von: Antifa-Punksongs auf maximaler Lautstärke auf dem Nachhauseweg hören, damit jeder weiß, wie scheiße ich Deutschland finde. Ich war mal lauter und jetzt:

Jack-Wolfskin-Jacken schauen genervt

Lebe. Liebe. Lache. Leipzig Ost. Die Leute um mich herum tragen Sprüche-T-Shirts nur ironisch, würden aber jeden Mann peinlich finden, der „Es läuft. Zwar bergab und rückwärts, aber es läuft“ trägt. Digga. Ich würde niemals mehr laut Musik über eine Musikbox hören – freue mich aber, dass es hier passiert. Jack-Wolfskin-Jacken schauen genervt, ich rieche frischen Lack.

Menschen, die die Codes sprengen, machen die Machtverhältnisse eines Raumes sichtbar. Wer darf den öffentlichen Raum mitgestalten und für wen? Wer hat diesen Ort vorher viel benutzt und wofür? Das ist ja auch unser Raum, der muss nicht aussehen wie von Ikea.

Etwas entfernt von uns steht das Team von Sachsenfernsehen und versucht, Pas­san­t:in­nen abzugreifen. Vorzugsweise Patagonia-Fleecejacken, aber ganz sicher nicht meine Mutter. Wir sitzen da und vapen.

Es ist Mittag und es ist November und es ist Sachsen, und als wäre das nicht schlimm genug, schauen wir einem jungen Mann dabei zu, wie er in die Kamera was von Neoliberalismus und Viertelaufwertung schwafelt. Ich stupse meine Mutter von der Seite an: Du solltest lauter reden, sonst checkt der da hinten nicht, was Verdrängung bedeutet.