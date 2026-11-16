Der Boden vor der Scheune ist nackt und dicht, vor ein paar Tagen lagerte hier noch schweres Baumaterial. Trotzdem sind erste Erdkügelchen auf der Oberfläche zu sehen, und kleine Löchlein in der dichten Erde. Kai Pönitz, schlank, hochgewachsen, Mitte fünfzig, kniet auf der Erde und zieht einen Grashalm aus einem dieser Gänge.

„Die Regenwürmer haben sofort angefangen zu arbeiten, sie holen sich die Halme, um sie zu verdauen.“ Hier in Seifersdorf bei Freiberg in Sachsen, am Fuße des Erzgebirges, hält Pönitz eine Herde von Gallowayrindern – begehrtes Fleisch für Sterneköche in der Region. Über den Sommer nimmt er auch die Tiere anderer Landwirte in Sommerfrische auf. Und er untersucht, inwieweit der Klimawandel sich auf die Regenwürmer in seinen Böden auswirkt.

Regenwürmer lieben's feucht

Pönitz’ Leidenschaft für die Bewohner der Unterwelt begann 2018, er pflügte damals seine Felder noch regelmäßig um. Der Nachbar, ein Nachfolger der ehemaligen LPG-Genossenschaft, tat das nicht, stattdessen mulchte er. Bei der Mulchsaat werden die Kulturpflanzen mit einer Schutzschicht bedeckt – meistens mit Stroh, Laub oder Pflanzenresten.

Ziel ist es, den Boden zu schützen, Feuchtigkeit zu halten und Beikräuter zu unterdrücken. Ideal für Regenwürmer. Gepflügtes Biofeld hier, konventionell bewirtschaftetes und gemulchtes Feld dort – das weckte Pönitz’ Interesse. „Ich wollte wissen, ob es dort mehr Würmer gibt als in meinem Bioboden, der gepflügt worden war.“

Also hob Pönitz an vier verschiedenen Stellen in beiden Äckern die Erde quadratmetergroß aus. Neben seiner Tätigkeit als Landwirt lehrt er am Fachschulzentrum Freiberg-Zug. Von dort kommen die Helfer*innen, die mit ihm gemeinsam Regenwürmer zählen und vergleichen. Um auch an die tief im Boden lebenden Exemplare heranzukommen, wird ein Reizmittel in den Boden gekippt.

„Die Würmer finden den Sud eklig und flüchten an die Oberfläche.“ Auf dem Bioboden zählten die Freiwilligen durchschnittlich 220 Regenwürmer pro Quadratmeter, auf der konventionellen gemulchten Fläche waren es nur etwa 100.

Kein guter Boden ohne Regenwürmer

Freut sich über jeden Wurm: Kai Pönitz aus Seifersdorf Foto: Silas Bahr

Regenwürmer sind ein Indikator für Bodenqualität, also für Fruchtbarkeit. Agrarwissenschaftlerin und Regenwurmexpertin Stefanie Krück erstellt unter anderem anhand von Regenwürmern Gutachten zur Bodenfunktion. Sie sagt: „Als Faustregel gilt: Wo viele Regenwürmer leben, ist der Boden gesund.“ Wobei „viel“ je nach Bodenbeschaffenheit Unterschiedliches bedeutet: In Sandböden sind schon 50 Regenwürmer pro Quadratmeter viel, in Lehmböden müssten es eher 200 sein.

Pönitz hätte es bei seiner ersten Zählung belassen können. Tatsächlich aber warf das Ergebnis neue Fragen auf: Wie sieht es auf einem Acker aus, der konventionell bewirtschaftet und gepflügt wird? Und wie im Vergleich dazu im Grünland, also jenem Boden, der nicht mehr bearbeitet wird?

Im Jahr darauf erweiterte der Bauer sein Experiment: Erwartungsgemäß fand sich im Grünland die größte Regenwurmpopulation – bis zu 500 Exemplare pro Quadratmeter. Um die Einflüsse der Bewirtschaftung und des Klimawandels auf die Regenwurmpopulation genauer zu untersuchen, führt Pönitz seine Wurmzählung seitdem zweimal pro Jahr durch: im Frühjahr und im Herbst.

Im Oktober 2026 stapft der Bauer, das Fernglas um den Hals, um nach Tieren Ausschau zu halten, in Gummistiefeln über seine Felder und Weiden. Auf dem ersten Schlag, knapp 5 Hektar groß, baut Pönitz eine Luzerne-Kleegras-Mischung an, in das er andere Futterkräuter einstreut, „weil so das Futter für die Rinder schmackhafter wird“. Die Luzerne wurzelt mehrere Meter tief und durchdringt den Boden deshalb sehr gut, was den Regenwürmern ein ideales Umfeld bietet.

Lumbricus terrestris zum Beispiel, der Gemeine Regenwurm, gräbt seine Gänge bis zu 3 Meter tief in die Erde, zumeist waagerecht. Der Bauer geht in die Knie, um den Klee und die Luzerne mit den Händen ein bisschen zur Seite zu schieben. Gelbe Pflanzenreste kommen unter dem dichten Blätterdach zum Vorschein. „Das ist ideales Futter für den Regenwurm: Er zieht die Biomasse in den Boden und verdaut sie da.“ Übrig bleiben kleine schwarze Erdkügelchen, die sogenannte Wurmlosung – Biomasse, die sich bestens als Gartenerde eignet.

Vielfalt im Tiefbau

„Wir unterteilen in drei verschiedene Gruppen von Regenwürmern“, erklärt Pönitz: „In die Tiefgräber, Flachgräber und Streubewohnenden.“ Letztere, auch epigäische Arten genannt, sind beispielsweise im Waldboden anzutreffen. Endogäische, flachgrabende Regenwürmer sind selten an der Oberfläche zu sehen, sie leben in bis zu 1 Meter Tiefe und graben vor allem horizontale Gänge – der Rosa Wiesenwurm zum Beispiel oder der Feldwurm.

Flachgräber haben nur wenige Pigmente, die sie vor UV-Strahlung schützen können. „Bei den Tiefgräbern, den anektischen Arten, ist die Hälfte des Körpers dagegen pigmentiert“, weiß Pönitz, „sie können mit diesem Teil ihres Körpers problemlos aus der Erde herauskommen, etwa um sich den besten Pflanzenrest auszusuchen. Regenwürmer können in einem Jahr 40 bis 100 Tonnen Biomasse auf einem Hektar umsetzen – wenn es ihnen gut geht.“

Die Bodenexpertin Stefanie Krück hat einen „Bildatlas zur Regenwurmbestimmung“ verfasst. Sie weiß: Regenwürmer haben acht Borsten, anhand ihrer Anordnung, an der Lage des Gürtels oder der Körperfärbung des Regenwurms lässt sich erkennen, um welche Art es sich handelt. 52 verschiedene Arten gibt es in Deutschland, „allerdings mit starkem Nord-Süd-Gefälle“, so Krück. Im deutschen Nordosten sind es nur 20, was an der Eiszeit liegt: „Unter dem gefrorenen Gletscher konnten Regenwürmer nicht überleben.“

Das ist fast 12.000 Jahre her. Aber Regenwürmer brauchen eben ihre Zeit, bis sie neue Lebensraum erobern. Es ist eine Frage der Anpassung. „Manche Arten kommen mit Trockenheit besser zurecht“, sagt Krück. Aporrectodea caliginosa beispielsweise, der Kleine Wiesenwurm, der im Oberboden lebt.

Kai Pönitz (rechts) mit For­sche­r:in­nen beim Zählen von Regenwürmern Foto: Silas Bahr

Regenwürmer sind Überlebenskünstler

„Andere Arten reagieren sehr sensibel auf Dürre, nach den Trockenjahren 2018 bis 2020 waren sie stark vermindert“, ergänzt die Expertin. In den Jahren 2023 und 2024 regnete es in Deutschland dann ungewöhnlich viel, die Bestände erholten sich. Vielleicht half dabei auch der Umstand, dass Regenwürmer Zwitter sind. „Begegnen sich zwei geschlechtsreife Artgenossen, tauschen sie gegenseitig Sperma aus.“

Durch die Klimakrise bedingte Hitzewellen machen nicht nur den Regenwürmern zu schaffen. „Immer mehr Betriebe haben im Sommer nicht mehr genügend Futter für ihren Tierbestand“, sagt Kai Pönitz. Er selbst hat dieses Problem nicht – auf seinen Böden wächst mehr Futter, als seine eigene Herde braucht.

Das liegt an der Luzerne-Kleegras-Mischung. Der Vorteil ist: „Einmal ausgesät, muss man nichts mehr tun“, sagt Pönitz. Kein Pflügen, keine Ackerchemie, nicht einmal zum Ernten muss der Bauer aufs Feld: „Die Herde grast Stück für Stück ab, dann wachsen Klee und Luzerne wieder nach. Nicht zuletzt dank der vielen Regenwürmer.“

Die machen den Boden nicht nur fruchtbar, sondern schützen ihn auch bei Starkregen. „Wir hatten in den letzten zehn Jahren jedes einzelne Jahr ein 55-Millimeter-Ereignis“, sagt der Mann, der sich bei den Grünen engagiert. Das bedeutet: Binnen kurzer Zeit fällt durch Starkregen so viel Wasser auf die Erde, dass es in einem Messbecher 5,5 Zentimeter hoch steht.

Ein resilienter Boden braucht den Wurm

„Auch dank der Regenwurmkanäle kann mein Boden solche Wassermengen aufnehmen – der Boden meines Nachbarn dagegen nicht.“ Pönitz zeigt auf eine Senke im Gelände, in der das Gras üppig steht: Es wächst auf jenem kostbaren Mutterboden, den der Regen vom Feld des Nachbarn hierhergespült hat. Beim konventionellen Bauern, der weniger Regenwürmer im Boden hat, fehlt der jetzt.

Der galoppierende Klimawandel bringt aber nicht nur Starkregen, sondern auch Dürre an den Fuß des Erzgebirges. Regenwürmer haben eine eigene Strategie entwickelt, wie sie trockene Phasen überstehen. „Merken die Würmer, dass Trockenheit droht, bauen sie sich eine Höhle, die sie mit ihrem Schleim auskleiden“, erklärt Pönitz. Ihren Stoffwechsel fahren die Tiere dann extrem herunter, die Flüssigkeit ihrer Ausatemluft reicht aus, um die Höhle gegen ein Austrocknen zu schützen.

 Bei Trockenheit bauen sich die Würmer Höhlen, die sie mit Schleim auskleiden

Es ist ein sehr trockener Oktober, die Felder von Bauer Pönitz sind es auch. „Wenn ich jetzt pflügen würde“, sagt er, „bräche die Regenwurmpopulation natürlich zusammen.“ Die Pflugscharen würden die Höhlen zerstören, die Würmer vertrocknen.

Ab und an muss allerdings auch Pönitz seine Felder pflügen, beispielsweise wenn er die Fruchtfolge ändert. Auf die Population der Regenwürmer hat das massiven Einfluss, „der Bestand ist regelrecht zusammengebrochen“. Wie lange dauert die Erholung? „Richtig, richtig lange“, sagt Pönitz. Regenwürmer seien zwar mobil, legten aber nur maximal 10 Meter im Jahr zurück.

Das Luzernefeld von Pönitz ist 50 Meter breit. Regenwürmer haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von drei bis neun Jahren. Möge es ihnen gut gehen, und mögen sie möglichst weit kommen, bis er das nächste Mal pflügen muss.