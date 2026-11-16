W irtschaftspolitik ist zur Hälfte Psychologie. So lautet ein bekannter Satz von Ludwig Erhard. Gemeint ist: Ob Menschen und Unternehmen mehr Geld ausgeben oder lieber sparen, hängt auch von ihrer Stimmung ab. Das versucht die Bundesregierung derzeit für sich zu nutzen.

Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil lassen kaum eine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr endlich wieder wächst. Tatsächlich haben führende Wirtschaftsinstitute ihre Prognosen zuletzt mehrfach nach oben korrigiert. Vom arbeitgebernahen Ifo-Institut bis zum gewerkschaftsnahen IMK rechnen die Institute inzwischen mit etwas mehr als einem Prozent Wachstum.

Merz und Klingbeil hoffen offenbar, dass aus der Prognose – wenn man sie nur oft genug wiederholt – ein sich selbst verstärkender Effekt wird. Dass der Funke überspringt und weiteres Wachstum entfacht. Doch damit wäre Ludwig Erhard missverstanden.

Denn in einem Punkt sind sich die Prognosen einig: Das neue Wachstum kommt vor allem durch die vielen neuen Schulden für Verteidigung und Infrastruktur, nicht aus der Privatwirtschaft selbst. Der private Konsum stagniert, die privaten Investitionen liegen weiter deutlich unter Vorkrisenniveau. Hält das an, ist das viel beschworene Wachstum kaum mehr als ein Strohfeuer, womöglich schon verglüht, bevor die Menschen etwas davon merken. Die Menschen interessieren sich nicht dafür, wie oft Friedrich Merz oder Lars Klingbeil Prognosen wiederholen. Sie wollen, dass Politik im Alltag und im Geldbeutel ankommt.

Es braucht kleine Verbesserungen im Konkreten

Nur liegt die Kaufkraft der Löhne wegen der Inflation noch immer ungefähr auf dem Niveau von 2019. Seitdem sind 751.000 Menschen arbeitslos geworden. Der neue Bundeshaushalt wartet mit vielen Kürzungen auf. Und auch die Schlagzeilen sprechen eine andere Sprache: Milliardenverluste, Standortschließungen und gekündigte Tarifverträge in der Automobilindustrie.

Dagegen kommen Pressemitteilungen und Politikerreden allein nicht an. Die Hoffnung, der Funke werde schon überspringen, ist naiv. Schade. Denn in Erhards Satz steckt tatsächlich eine Einsicht, mit der Merz und Klingbeil ein Entlastungspaket begründen könnten – und eine Vision vermitteln.

Sie könnten ein Paket schnüren, das die Menschen im Alltag spüren, das den privaten Konsum und in der Folge auch die privaten Investitionen ankurbelt. Ideen dafür liegen längst auf dem Tisch, von einer Stromsteuersenkung über eine Mehrwertsteuerstreichung bis hin zu einem günstigeren Deutschlandticket.

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Das wäre ein Weg zu Wachstum, das aus der Privatwirtschaft kommt und nicht vor allem von Bestellungen für Kampfjets und Granaten abhängt. Vor allem aber wäre es ein Weg, der Menschen in die Lage bringt, sich eine bessere Zukunft wieder vorstellen zu können. Stichwort Psychologie: Gerade nach Jahren, in denen alles teurer wurde und viele Menschen den Glauben an Aufstieg und an eine gerechtere, grünere Zukunft verloren haben, braucht es jetzt kleine Verbesserungen im Konkreten. Eine Zukunft, in der Dinge besser werden, in der etwa eine gelingende Energiewende dem Klima hilft, aber auch Strom günstiger macht – sie muss erst einmal als Bild in den Köpfen entstehen.

Wenn Merz und Klingbeil bei Erhard kopieren wollen, sollten sie den Menschen nicht länger nur Wachstumsprognosen vorhalten, sondern dafür sorgen, dass sie das Wachstum heute im Alltag spüren – um wieder an ein besseres Morgen zu glauben. Verzichten, Kürzen, Erbsenzählen sind jedenfalls der falsche Weg.