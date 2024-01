Landratswahl in Thüringen : AfD verliert im Saale-Orla-Kreis

CDU-Kandidat Herrgott setzt sich bei der Wahl im Saale-Orla-Kreis knapp durch. Zeigen die bundesweiten Demos gegen Rechtsextremismus einen ersten Effekt?

BERLIN taz | Bis zum Ende war es knapp: Als am Sonntag um 18 Uhr die Auszählung begann, ging zunächst Uwe Thrum, der AfD-Kandidat, in Führung. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte er schon den höchsten Stimmanteil bekommen: 45,7 Prozent. Aber weil weniger als die Hälfte für ihn stimmte, war nun eine Stichwahl nötig. Bei der zog eine halbe Stunde nach Auszählungsbeginn Christian Herrgott von der CDU erst gleich und dann an Thrum vorbei. Herrgott gewann schließlich mit 52,4 Prozent. Ein Vorsprung von 2.170 Stimmen.

Nach der Wahl trat der CDU-Politiker vor die Kameras. Seine Partei sei „heute in einem sehr engen Rennen“ gut in das Superwahljahr für Thüringen gestartet, sagte Herrgott noch im Schleizer Landratsamt. Im Mai stehen weitere Kommunalwahlen in Thüringen an, im Juni die Europawahl und im September dann die Landtagswahl. In Umfragen führt die AfD in Thüringen mit mehr als 30 Prozent.

Bei seiner kurzen Ansprache am Sonntag klang Christian Herrgott wie immer: nüchtern und alles andere als überschwänglich. Zu seiner Linken freute sich hingegen ganz offensichtlich der CDU-Landesvorsitzenden Mario Voigt: „Gemeinsam im Bündnis mit den Bürgern haben wir die Kraft, die angebliche Alternative von Höcke zu schlagen.“

Das war nach dem ersten Wahlgang noch nicht so deutlich abzusehen. Da hatte Herrgott nur 33,3 Prozent der Stimmen bekommen. Bisher war die AfD im Saale-Orla-Kreis durchaus erfolgreich: Bei der Landtagswahl 2019 und der Bundestagswahl 2021 gewannen AfD-Kandidaten Direktmandate. Der Kreis gilt als Hochburg für Reichsbürger:innen, die in der Gruppe „Freies Thüringen“ gemeinsam mit der AfD auftreten.

Wahlbeteiligung gestiegen, breite Bündnisse

Zwar warb Regina Butz, die für die SPD 14,7 Prozent bekam, gleich nach der ersten Wahl vor zwei Wochen für Herrgott, und Ralf Kalich, Kandidat der Linken, beteuerte nach seinem Ausscheiden mit 6,9 Prozent, alles gegen einen AfD-Landrat zu tun. Trotzdem war extrem unklar, wie viel Zuspruch Herrgott von linken Wäh­le­r:in­nen zu erwarten hatte. Im Wahlkampf warb der CDU-Kandidat unter anderem mit: „Bürgergeld abschaffen. Konsequent abschieben. Windkraft im Wald verhindern.“

Am Ende hat das aber offenbar wenige abgeschreckt. Für eine Kommunalwahl war die Beteiligung schon im ersten Wahlgang mit 65,5 Prozent überdurchschnittlich hoch – und im zweiten war sie mit 68,6 Prozent sogar noch höher. Zum Vergleich: bei der letzten Wahl vor sechs Jahren stimmten 33 Prozent der Berechtigten ab. Etwa 66.000 der 79.000 Ein­woh­ne­r:in­nen des Saale-Orla-Kreises waren am Sonntag wahlberechtigt.

Zu der hohen Wahlbeteiligung beigetragen haben könnte, dass im Saale-Orla-Kreis zivile Bündnisse zur Wahl mobilisierten – wie im vergangenen September schon in Nordhausen, als die AfD in der Stichwahl um den Oberbürgermeister verlor. Dieses Mal hatten mehrere offene Briefe im Kreis vor der Stichwahl dazu aufgerufen, die Stimme abzugeben. Ein Wahlaufruf plädierte am vergangenen Wochenende dafür, einen Landrat zu wählen, der „Probleme vor Ort ohne Feindbilder“ lösen könne. Unterzeichnet haben Wohlfahrtsorganisationen wie die Diakonie, Bürgermeister:innen, Privatpersonen und auch der bisherige Landrat Thomas Fügmann (CDU).

Ein zweiter offener Brief richtete sich direkt gegen Uwe Thrum und die AfD. Die Partei „befeuert eine gesellschaftliche Stimmung von Ausgrenzung, Menschenhass und Populismus.“ Verfasst hatte diesen Aufruf das Bündnis „Dorfliebe für alle“. Es organisierte zudem mehrere Kundgebungen gegen die AfD. Laut Ann-Sophie Bohm, Landessprecherin der Thüringer Grünen, hat das entscheidend zum Sieg von Herrgott beigetragen. Sein Erfolg beruhe hingegen „nicht darauf, als Kopie der AfD anzutreten.“

Effekte durch die bundesweiten Demos?

Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz sagte, dass Herrgott im zweiten Wahlgang aufholen konnte, „kann man als ersten Effekt der bundesweiten Demonstrationen sehen.“ Nachdem das Recherchebüro Correctiv über ein geheimes Treffen der AfD berichtet hat, protestieren derzeit Hunderttausende Menschen in Deutschland gegen die Partei und gegen Rechtsextremismus. Das könnte viele Pro­test­wäh­le­r:in­nen zum Umdenken gebracht haben, vermutete Brodocz nach der Wahl gegenüber dem MDR.

Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen, erklärte noch am Sonntagabend, es habe „die gegnerischen Kräfte des ganzen Landes“ gebraucht, um das Blatt gegen den AfD-Kandidaten Thrum zu wenden. Dieser hatte schon vor der Wahl eine „mediale Hetzjagd“ gegen sich vermutet. Bundesweit war das Interesse am AfD-Kandidaten groß. Der Landesverband in Thüringen ist besonders extrem und besonders erfolgreich.

Doch trotz des großen Interesses an der Wahl wollte sich Uwe ­Thrum keiner Debatte mehr stellen. Am Montag hatte er eine Diskussionsveranstaltung der Ostthüringer Zeitung abgesagt. Wer sich ein „unverfälschtes Bild“ machen wolle, könne zu seinen Kundgebungen kommen. Doch auch gegen die gab es zuletzt lauten Gegenprotest.

Am Sonntag im Landratsamt waren auch Un­ter­stüt­ze­r:in­nen der AfD dabei. Laut Medienberichten bejubelten sie Uwe Thrum und beschimpften die anwesenden CDU-Politiker. In seiner Ansprache nach der Wahl nannte Herrgott auch das als eine der großen Aufgaben, die er als Landrat angehen müsse: Die Bür­ge­r:in­nen wieder zusammenführen. „Ich möchte ein Landrat für alle Menschen in diesem Landkreis sein“, betonte Herrgott.