piwik no script img

Ladeinfrastruktur für E-AutosWie Mehrfamilienhäuser an private Ladeanschlüsse kommen

Ein Umweltverband fordert ein Förderprogramm für E-Auto-Ladestationen in Mehrfamilienhäusern. Bisher gibt es Anschlüsse meist in Einfamilienhäusern.

Ladesäule im Allgäu
Öffentliche Ladestationen sind gut, aber private sind oft bequemer: Ladesäule im Allgäu Foto: Action Pictures/imago
Nanja Boenisch

Von

Nanja Boenisch

Eigenheim, E-Auto, Wallbox als private Ladestation – das klappt in Deutschland ganz gut, ist aber nicht für jeden bezahlbar. Deshalb fordert der Klima- und Verkehrsverband Transport & Environment (T&E): Um sozial gerechte Lademöglichkeiten zu schaffen, vor allem für Menschen in Mehrfamilienhäusern, müsse die Bundesregierung ein Förderprogramm aufsetzen.

Das sei mit vergleichsweise wenig Geld umsetzbar, sagt T&E. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung im Auftrag des Verbands hat ergeben: Bis zu 3 Millionen Stellplätze könnten mit insgesamt 500 Millionen Euro für das Laden von E-Autos vorbereitet werden.

„Vorbereitet werden“ bedeutet, dass Elektro- und Datenleitungen zu einem jeweiligen Stellplatz verlegt sowie die Strommesstechnik vorinstalliert werden. Später kommen die Kosten für die Wallbox – zwischen rund 200 und 2.000 Euro, je nach Ausstattung des Geräts – und für deren Installation hinzu.

Das deutsche Ladenetz wird dichter, trotzdem gibt es noch Schwachstellen, eben zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern oder an Autobahnen. 2025 hat das Bundesverkehrsministerium eine extra Förderung für private Ladeanschlüsse an Mehrparteienhäusern in Aussicht gestellt. Wie genau die aussehen wird, soll bis April feststehen, teilte das Ministerium der taz mit.

Regeln für bestehende Wohngebäude

Bei Neubauten richtet sich der Bau von Ladeinfrastruktur nach dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz, kurz GEIG. Auf europäischer Ebene gibt es seit 2024 ergänzend die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD), die Deutschland bis Mai 2026 in nationales Recht umsetzen muss. Teile davon deckt das GEIG schon ab.

Die Bundesregierung zementiert eine strukturelle Schieflage der Elektromobilität

Susanne Goetz, Transport & Environment

T&E kritisiert nun, dass die Bundesregierung die europäische EPBD eins zu eins übernehmen will. Der Verband wünscht sich ehrgeizigere Regelungen. Das EPBD enthalte nämlich keine verbindlichen Ziele für bestehende Wohngebäude, es sei denn, es steht eine aufwendige Renovierung an. 5,6 Millionen bestehende Stellplätze wären dann auch nach 2030 noch nicht für einen privaten Ladeanschluss vorbereitet.

„Damit zementiert die Bundesregierung eine strukturelle Schieflage der Elektromobilität“, meint Susanne Goetz, T&E-Expertin für Elektromobilität. Wer im Einfamilienhaus wohnt, könne günstig laden – Mie­te­r:in­nen in Mehrfamilienhäusern würden allein gelassen. Schon jetzt würden E-Autos in Deutschland zweieinhalbmal so oft von Be­woh­ne­r:in­nen eines Ein- oder Zweifamilienhauses gefahren wie von Menschen in Mehrparteienhäusern.

In Europa haben E-Auto-Verkäufe währenddessen einen „historischen Meilenstein“ erreicht, wie das Forschungsinstitut ICCT am Montag mitteilte. 2025 war demnach eines von fünf neu zugelassenen Fahrzeugen voll elektrisch, das entspricht einem Anstieg von 4 Prozentpunkten seit 2024 – und dem höchsten jemals verzeichneten Wert.

In Deutschland machten Stromer und Plug-in-Hybride zusammen fast ein Drittel der Neuzulassungen aus, in nordeuropäischen Ländern und den Niederlanden sogar 50 Prozent. Der europäische Automarkt elektrifiziere sich weiter schnell – trotz regulatorischer und geopolitischer Unsicherheiten, sagt ICCT-Forscherin Sonsoles Díaz. Die meisten Autobauer seien auf gutem Wege, die EU-Klimavorgaben für ihre Neuwagenflotten einzuhalten.

Dennoch rückte die EU zuletzt von dem bisher geplanten Verkaufsverbot für neue Verbrenner ab 2035 ab.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Autoindustrie #Elektromobilität #Klimawandel #CO2-Emissionen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick in das Bühlertal, in dem zentral der Firmensitz von Bosch zu sehen ist
Stellenabbau bei Bosch Wie ein Erdbeben

Seit Jahrzehnten prägt Bosch das Leben in Bühl. Nun will der Konzern 1.550 Stellen abbauen. Ein Schock für die Arbeiterfamilien der Region.

Von Stefanie Ludwig und Augustin Campos
Die Karosse eines VW ID.3 im Gegenlicht
Autokrise in Sachsen VW auf der Suche nach der Zukunft

In Sachsen entstehen mit modernster Produktionstechnik E-Autos, eigentlich sollte der Laden brummen. Aber die Krise schlägt im Freistaat besonders zu.

Von David Muschenich
Eine Ladesäule für E-Autos leuchtet grün
Zukunft der Mobilität Erst mehr Ladesäulen, dann mehr E-Autos

In Berlin diskutieren Branchenvertreter die Zukunft der Ladeinfrastruktur: Die Bundesregierung will Ladesäulen schaffen, bevor der Bedarf steigt.

Von Bernward Janzing

klimawandel

Landwirte stehen mit Traktoren am frühen Morgen neben der Auffahrt auf die Autobahn A10, Polizei ist auch vor Ort
Polizei bei Autobahnblockaden Bauern hui, Klimaaktivisten pfui

In Brandenburg durften Bauern am Freitag wieder Autobahnauffahrten blockieren. Klimaaktivisten werfen der Polizei Doppelmoral vor.

Von Jost Maurin

23.1.2026

BMW-Autos in einem BMW-Werk
Autoindustrie in Deutschland Es holpert bei vielen deutschen Unternehmen

Konkurrenz aus China, Probleme auf dem US-Markt, schleppender Wandel hin zu E-Autos. Die deutschen Autobauer kriseln – und mit ihr die Zulieferer.

Von Nanja Boenisch

23.1.2026

Ein Arbeiter steht in Warnkleidung auf einer Leiter und montiert ein neues ?50 km/h?-Schild an einer überfüllten Straße in München an
Neue Klagen für mehr Klimaschutz Klimaklage gegen München wegen Tempo 50

Pakistanische Bauern verklagen RWE, die Stadt München hat eine Klage am Hals. Und noch ein wichtiger Klimaentscheid wird kommende Woche gefällt.

Von Nick Reimer

22.1.2026

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
ICE in Minneapolis Nichts ist mehr sicher – alles ist möglich
3
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage
4
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
5
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
6
Friedensverhandlungen für die Ukraine Theater und Realität