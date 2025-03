Der Krieg spielt nicht nur dort, wo die Bomben fallen, wo die Soldaten in Schützengräben verharren, wo das Rattern der Artilleriegeschosse zu hören ist. Er schreibt sich vielmehr in den Organismus einer ganzen Gesellschaft ein, ist subkutan immer da. Diesen Eindruck gewinnt man in zwölf neuen Short Storys von Serhij Zhadan, die nun auf Deutsch unter dem Titel „Keiner wird um etwas bitten“ erschienen sind.

Der wohl berühmteste ukrainische Gegenwartsautor erzählt darin von allzu alltäglich gewordenen Beerdigungen, von der Atmosphäre auf den verlassenen Straßen von Charkiw, von zerstörten Schulen und von Leichentransporten, von Beruhigungs- und Schlafmitteln, mit denen die Menschen ihr Leben meistern. Er erzählt von einem Land im Überlebensmodus.

Serhij Zhadan leistet gerade selbst Kriegsdienst bei den ukrainischen Streitkräften. An der Front kämpfen muss er nicht, er ist in seiner Brigade für Kommunikation zuständig und hat ein Frontradio mit aufgebaut (Radio Khartia).

Für den Schriftsteller, der für sein Werk vielfach ausgezeichnet wurde, haben sich die Prioritäten seit Beginn des russischen Angriffskriegs verschoben, auch sein Schreiben hat sich verändert. Die Geschichten sind mosaik- und momenthafter, oft stellt der 50-jährige Autor das Dasein im Krieg nüchtern, sachlich, in kurzen Dialogen dar.

Das Buch Serhij Zhadan: „Keiner wird um etwas bitten. Neue Geschichten“. Aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr und Juri Durkot. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 165 Seiten, 24 Euro

Leere Fußballplätze

Eine Parabel auf die gegenwärtige Situation der Ukraine ist am ehesten die Geschichte von Bohdan und seinem Sohn Tocha, die durch das kaputte und verwaiste Charkiw ziehen. Der Vater ist ein großer Fußballfan, der Sohn ein Fußballspieler, doch die Stadien und Plätze sind leergefegt, die meisten Mitspieler von Tocha haben das Land verlassen, an Kicken ist nicht zu denken. Sie schauen schließlich zu Hause die Aufzeichnung jenes Matchs der WM 1986 an, bei dem Maradona mit der Hand das Tor erzielte.

Als Bohdan dem Sohn erklärt, warum Maradona in diesem Moment so ein Großer war, scheint es für einen Augenblick, als würde er über den Krieg sprechen: „Weil er gewonnen hat. Er hat gewonnen, verstehst du? Den Siegern verzeiht man viel. Nicht alles natürlich, aber viel. Der Sieg entwaffnet. Denn man schaut auf den Sieger und versteht, wozu er bereit war. Wozu war er bereit? Zu allem. Auf den Platz gehen und diesen verdammten Sieg an sich reißen, wie ein Herz aus einer fremden Brust.“

Auch das, was nicht gesagt wird, tönt sehr laut in den Gesprächen seiner Protagonist:innen. In einer Geschichte besucht eine junge Frau einen ehemaligen Schulfreund, der im Krankenhaus ist und im Rollstuhl sitzt; er ist offenbar im Krieg verletzt worden. Beide unterhalten sich recht einsilbig miteinander: „,Hast du mich wenigstens erkannt?', fragte sie. – ‚Erst nicht.‘ – ‚Hab ich mich verändert?‘ – ‚Alle haben sich verändert. Wie du siehst.‘ – ‚Verstehe.‘“

In diesem Stil schleichen die beiden umeinander herum, sie flirten miteinander, bleiben zugleich auf Distanz. Der Krieg schreibt sich in die Kommunikation der beiden ein, er ist latent immer da, insofern steht diese Story Pars pro Toto für den gesamten Band.

Der Krieg durchdringt die Sprache

Zhadans Geschichten lassen Bilder im Kopf entstehen. Es ist, als sähe man vor sich, wie der alte einsame Lehrer Pal Iwanytsch an seiner zerstörten Schule Wache schiebt, als blicke man in das Hotelzimmer, in dem ein Soldat ein Rendezvous mit einer Soldatin hat und bei dem beide nichts wollen, als einfach nur zu ruhen und zu schlafen, als sei man in der Kirche, in der die Trauerfeier für den Kommandeur stattfindet und die Blicke der Soldaten auf die Blicke der Witwe treffen und die Rede des Priesters an allen vorbeigeht. In der letzten Geschichte kehrt Zhadan zu den Pro­tago­nis­t:in­nen seiner ersten Geschichte zurück, ein Kreis schließt sich.

Wie sehr der Krieg auch die Sprache Zhadans durchdringt, zeigt sich am deutlichsten in den poetischen Beschreibungen, die er einfließen lässt. Er reflektiert den Beginn des russischen Angriffskrieges, „diese ersten Tage vor einem Jahr, die Panik, die in die Lungen floss und einen nicht atmen ließ, die Schwärze, durch die hindurch man nichts erkennen konnte“, er beschreibt eine Aufteilung in ein Davor und ein Danach:

„Es war noch nicht lange her, da war das Leben zerbrochen, war die Zeit zerbrochen, hatte sich das Gefühl des Atmens verändert, sein Rhythmus und seine Regelmäßigkeit.“ Den Krieg fängt Zhadan in Begegnungen und Unterhaltungen ein. Die Front ist weit weg und doch irgendwie da in seinen Storys. Gerade deshalb meint man, hier so viel davon zu verstehen, was es bedeutet, im Kriegszustand zu sein.