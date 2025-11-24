piwik no script img

K.o.-TropfenHubig fordert höhere Strafen für Vergewaltiger

Eine Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen soll künftig mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet werden. Das sieht ein Gesetzesentwurf vor.

Eine Frau spricht mit ihrem Gegenüber
Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, will höhere Strafen für Vergewaltiger Foto: Michael Kappeler/dpa

epd | Eine Vergewaltigung nach Verabreichung von K.o.-Tropfen soll künftig mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet werden. Das sieht ein am Montag veröffentlichter Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) vor, der nun innerhalb der Regierung, mit Experten und anschließend vom Bundestag noch beraten werden muss. Hubig will im Strafgesetz klarstellen, dass der Einsatz betäubender Mittel als ebenso gefährlich betrachtet wird wie der Einsatz einer Waffe.

Bislang gelten K.o.-Tropfen nicht als „gefährliches Werkzeug“ im Sinne des Gesetzes, erläuterte das Justizministerium. Ein Sexualdelikt nach der Betäubung einer Frau werde daher nicht als „schwere Form“ des Übergriffs gewertet und nur mit einer Mindeststrafe von drei Jahren Gefängnis geahndet. Die Strafverschärfung soll Hubigs Plänen zufolge künftig auch für Raubstraftaten gelten.

Sexualverbrechen zuletzt gestiegen

Vergewaltigungen unter Einsatz von K.-o.-Tropfen seien „besonders perfide und gefährlich“, erklärte die Ministerin. „Die Täter machen ihre Opfer wehrlos und nutzen das niederträchtig aus“, ergänzte sie.

Wie aus vor wenigen Tagen vorgestellten Statistiken des Bundeskriminalamts hervorgeht, ist nicht nur insgesamt die Zahl von Straftaten gegen Frauen im vergangenen Jahr erneut gestiegen, sondern speziell auch die der Sexualstraftaten. Rund 19.000 Frauen wurden 2024 in Deutschland Opfer einer Vergewaltigung, eines sexuellen Übergriffs oder von sexueller Nötigung.

Themen #Vergewaltigungsopfer #Vergewaltigung #Sexuelle Übergriffe #Sexualstraftäter #Sexuelle Gewalt #sexueller Missbrauch
Mehr zum Thema
Teilnehmer*innen der Demo am feministischen Kampftag in Hamburg halten ein Schild: „Die Scham muss die Seiten wechseln"
Pädagogin über patriarchale Gewalt „Der entscheidende Faktor ist nicht, wie kurz der Rock war“

Jana Baumann wurde im Arbeitsumfeld vergewaltigt. In ihrem Buch „Unsagbar“ erklärt sie, warum sexualisierte Gewalt ein gesellschaftliches Problem ist.

Interview von Amanda Böhm
Porträt einer Person in einem Treppenhaus.
Sexualisierte Gewalt in Berlin Hätte „Ja heißt Ja“ dieser Frau geholfen?

Gegen ihren Willen hat ein Mann Sex mit einer Frau. Die Ermittlungen werden eingestellt. Ein Beispiel dafür, was im deutschen Sexualstrafrecht fehlt.

Von Anne Fromm
Mit Kreide auf Straßenpflaster geschrieben: "Stop Rape Culture"
Gewalt gegen Frauen Da passt etwas nicht zusammen

in Berlin gibt es immer mehr Anzeigen wegen Vergewaltigung, gleichzeitig kommt es zu deutlich weniger Verurteilungen. Wie kann das sein?

Von Anne Fromm
