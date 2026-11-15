Die Sorgen im Vorfeld waren groß: Würden die Behörden die Demonstration zum Alternativgipfel der UN-Klimakonferenz COP31 verbieten? Würde die Polizei die Demo gleich auflösen und in gewohnter Härte einschreiten? Würden überhaupt genügend Leute kommen, um ein deutliches Zeichen zu setzen?

Am Ende erwiesen sich alle Befürchtungen als grundlos. Zum Auftakt des Alternativgipfels der Zivilgesellschaft zogen Tausende durch das Zentrum von Antalya. Die Veranstalter sprachen von mehr als 10.000 Teilnehmern, die Polizei bestätigte immerhin 7.000 Teilnehmer. Damit erlebte die Türkei eine ihrer größten regierungskritischen Demonstrationen seit Jahren.

Solidarität von der offiziellen Klimakonferenz

Nicht nur die Zahl der Demonstrierenden beeindruckte. Der Protest war laut und bunt, die Menschen tanzten und sangen. Ihre Parolen richteten sich sowohl gegen die aus ihrer Sicht zögerlichen UN-Verhandlungen auf dem Expo-Gelände von Antalya als auch gegen die autoritäre Politik der türkischen Regierung.

Auch zahlreiche Teilnehmer der offiziellen COP schlossen sich dem Protest an und zeigten ihre Solidarität mit der türkischen Zivilgesellschaft. Unter ihnen war die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Claudia Roth, die seit Langem enge Verbindungen zu zivilgesellschaftlichen Gruppen in der Türkei pflegt. Sie berichtete, UN-Vertreter hätten die türkische Regierung aufgefordert, die Opposition friedlich demonstrieren zu lassen.

Bunter Protest ohne Polizeieingriffe

Der Marsch verlief friedlich und entspannt. Einige Gruppen hatten aufwendig gebastelte Figuren mitgebracht: Bedrohte Tiere, eine liegende Freiheitsstatue und naturzerstörende Braunkohlebagger aus Pappmaschee führten den Demonstrationszug an. Afrikanische Gruppen trommelten für „Klimagerechtigkeit jetzt“ und kurdische Gruppen prangerten die Umweltzerstörung durch Staudammprojekte an.

Sogar die in den vergangenen Monaten besonders massiv verfolgten Regenbogenfahnen der LGBTI Bewegung waren zu sehen, ohne dass die Polizei eingriff.

Lebenszeichen der Opposition

Unter den türkischen Umweltinitiativen waren Gruppen aus Akbelen und dem Kazdağ-Gebirge stark vertreten. In Akbelen richtete sich der Widerstand gegen den Braunkohleabbau, im Kazdağ-Gebirge gegen die Zerstörung eines Naturschutzgebiets durch den Goldabbau kanadischer Unternehmen.

Als beim Abschlusskonzert auch noch die Sonne durch das Novembergrau brach, war die Erleichterung unter den Veranstaltern groß. „Die ganze Vorarbeit hat sich gelohnt“, sagte Nihat Gencosman, der im Widerstand in Akbelen aktiv ist. „Wir haben zeigen können, dass die Opposition in der Türkei noch nicht tot ist, dass wir trotz aller Repression noch was auf die Beine stellen können.“

Kein Signal für den Kohleausstieg

Die türkischen Umweltgruppen wollen vor allem eines erreichen: den Ausstieg ihres Landes aus der besonders klimaschädlichen und umweltzerstörerischen Braunkohleverbrennung. Auf der offiziellen Klimakonferenz zeichnete sich nach der ersten Verhandlungswoche allerdings noch kein Fortschritt in diese Richtung ab.

Zwar strebt die türkische COP-Präsidentschaft eine Vereinbarung an, mit der die Staatengemeinschaft den Anteil von Strom beim Energieverbrauch innerhalb weniger Jahre von derzeit rund 23 auf 35 Prozent steigern soll. Dass dieser Strom aus erneuerbaren Quellen stammen muss, sieht der türkische Vorschlag nicht vor. „Da muss der Gipfel unbedingt noch nachlegen“ meint Nihat.