António Guterres nennt es eine „brutale Wahrheit“: Die Klimakrise laufe den Menschen davon, sagte der UN-Generalsekretär am Mittwoch bei der Weltklimakonferenz (COP31), die seit Montag im türkischen Antalya läuft.

Wie sehr sich Staaten weltweit anstrengen müssen, um die Klimakrise wieder einzuholen, machen auch neue Berechnungen des Wissenschaftsportals Climate Action Tracker (CAT) deutlich: Mit der jetzigen Klimapolitik steuere die internationale Gemeinschaft auf 2,7 Grad Celsius Erderwärmung bis 2100 zu, verglichen mit der vorindustriellen Zeit.

Erst kurz vor der COP31 hatte auch Unep, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, bekanntgegeben, dass sich die Erde bis 2100 um 2,8 Grad zu erwärmen droht. Die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens wird demnach mit Sicherheit zumindest zeitweise überschritten – mit unumkehrbaren Folgen für Ökosysteme und die globale Ernährungssicherheit.

Fortschritte bei Erneuerbaren, E-Autos und Abholzung

Die Wis­sen­schaft­le­r:in­nen vom Climate Action Tracker rechnen selbst dann noch mit einem Anstieg der Erderwärmung auf 1,9 Grad in den nächsten 73 Jahren, wenn alle Staaten ihre Versprechen zur Emissionsminderung halten. Zwar gehe der Erneuerbarenausbau voran, die Abholzung des Amazonasregenwalds zurück und Elektromobilität setze sich durch. „Doch trotz dieser positiven Entwicklungen steigen die globalen Treibhausgasemissionen“, heißt es in einer Mitteilung des CAT.

Das optimistische Szenario der For­sche­r:in­nen ergibt 1,9 Grad Erderwärmung bis 2100 Infografik: Climate Action Tracker

Dennoch: Es stehe in der Macht der Menschen, wie lang und stark die kritische 1,5-Grad-Grenze überschritten wird. Um das Überschreiten so kurz wie möglich zu halten, brauche es einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energien sowie den Ausbau Erneuerbarer und mehr Elektrifizierung. Wälder dürften nicht abgeholzt werden, Methanemissionen müssten schnell sinken und Technologien zur CO 2 -Abscheidung eingeführt werden.

 Doch trotz dieser positiven Entwicklungen steigen die globalen Treibhausgasemissionen Climate Action Tracker

Darüber, wie der Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan gesenkt werden kann, berieten am Donnerstag in Antalya auch die Re­gie­rungs­che­f:in­nen – bisher jedoch ohne ehrgeizige Ergebnisse. Australien schloss sich einer Erklärung zur drastischen Reduktion der Methanemissionen in der fossilen Industrie an, initiiert von Großbritannien. Was daraus folgt, bleibt abzuwarten.