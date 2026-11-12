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Berechnungen von Climate Action TrackerDem Planeten drohen 2,7 Grad

Eigentlich sollte sich die Erde um höchstens 1,5 Grad Celsius aufheizen. Mit der aktuellen Klimapolitik wird das nichts, zeigen neue Berechnungen.

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Rissiger, ausgetrockneter Boden
Niedrigwasser am Rhein im August 2026

Foto: Marc John/imago

Nanja Boenisch

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Nanja Boenisch

António Guterres nennt es eine „brutale Wahrheit“: Die Klimakrise laufe den Menschen davon, sagte der UN-Generalsekretär am Mittwoch bei der Weltklimakonferenz (COP31), die seit Montag im türkischen Antalya läuft.

Wie sehr sich Staaten weltweit anstrengen müssen, um die Klimakrise wieder einzuholen, machen auch neue Berechnungen des Wissenschaftsportals Climate Action Tracker (CAT) deutlich: Mit der jetzigen Klimapolitik steuere die internationale Gemeinschaft auf 2,7 Grad Celsius Erderwärmung bis 2100 zu, verglichen mit der vorindustriellen Zeit.

Erst kurz vor der COP31 hatte auch Unep, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, bekanntgegeben, dass sich die Erde bis 2100 um 2,8 Grad zu erwärmen droht. Die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens wird demnach mit Sicherheit zumindest zeitweise überschritten – mit unumkehrbaren Folgen für Ökosysteme und die globale Ernährungssicherheit.

Fortschritte bei Erneuerbaren, E-Autos und Abholzung

Die Wis­sen­schaft­le­r:in­nen vom Climate Action Tracker rechnen selbst dann noch mit einem Anstieg der Erderwärmung auf 1,9 Grad in den nächsten 73 Jahren, wenn alle Staaten ihre Versprechen zur Emissionsminderung halten. Zwar gehe der Erneuerbarenausbau voran, die Abholzung des Amazonasregenwalds zurück und Elektromobilität setze sich durch. „Doch trotz dieser positiven Entwicklungen steigen die globalen Treibhausgasemissionen“, heißt es in einer Mitteilung des CAT.

Ein Balkendiagramm neben der Grafik eines großen bunten Thermoters zeigt, dass aktuelle Klimaschutzpolitik die Erderwärmung bis 2100 auf 2,7 Grad treiben würde. Wenn die Staaten ihre Klimaziele für 2030 und 2035 erfüllen, liegt sie bei 2,6 Grad. Halten sie die Ziele und zusätzliche Versprechen ein, erreichen sie 2,1 Grad. Im optimistischen Szenario liegt die Erderwärmung bei 1,9 Grad.
Das optimistische Szenario der For­sche­r:in­nen ergibt 1,9 Grad Erderwärmung bis 2100

Infografik: Climate Action Tracker

Dennoch: Es stehe in der Macht der Menschen, wie lang und stark die kritische 1,5-Grad-Grenze überschritten wird. Um das Überschreiten so kurz wie möglich zu halten, brauche es einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energien sowie den Ausbau Erneuerbarer und mehr Elektrifizierung. Wälder dürften nicht abgeholzt werden, Methanemissionen müssten schnell sinken und Technologien zur CO2-Abscheidung eingeführt werden.

Doch trotz dieser positiven Entwicklungen steigen die globalen Treibhausgasemissionen

Climate Action Tracker

Darüber, wie der Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan gesenkt werden kann, berieten am Donnerstag in Antalya auch die Re­gie­rungs­che­f:in­nen – bisher jedoch ohne ehrgeizige Ergebnisse. Australien schloss sich einer Erklärung zur drastischen Reduktion der Methanemissionen in der fossilen Industrie an, initiiert von Großbritannien. Was daraus folgt, bleibt abzuwarten.

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