Weltklimakonferenz in Antalya„Ich bin auf der Klimakonferenz, weil ich hier sein muss“

Valentina Ruas, 23, ist Klimaaktivistin aus Brasilien und setzt sich für eine sozial gerechte Klimapolitik in der Europäischen Union ein. Sie sagt:

„Für mich ist schon allein die Teilnahme an der Konferenz ein großer Moment. Seit ich 14 Jahre alt bin, will ich an internationaler Politik mitwirken. Heute sensibilisiere ich mit dem Projekt „Climate Stories“ junge Menschen in Europa für Auswirkungen der Klimakrise im globalen Süden auf und setze mich gleichzeitig international für Klimagerechtigkeit ein.

Ich kann mir nur schwer eine Klimakonferenz vorstellen, bei der die Zivilgesellschaft nicht vertreten ist. Selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir zu klein sind im Vergleich zu denen, die die Verhandlungen leiten – es wäre schlimm, wenn wir nicht hier vertreten wären.

Vor einigen Jahren waren bei den Konferenzen noch wenige Ver­tre­te­r:in­nen der Jugend und der Zivilgesellschaft dabei. Doch die Beteiligung hat stark zugenommen. Es geht meiner Meinung nach nicht nur darum, was im endgültigen offiziellen Text steht, sondern auch darum, welche parallelen Initiativen aus diesen Konferenzen hervorgehen.

Valentina Ruas, 23, ist Klimaaktivistin aus Brasilien Foto: Tobias Schäfer

Zum Beispiel der Kinder- und Jugendpavillon: Das ist ein Pavillon auf der Konferenz, der von und für junge Menschen gestaltet wurde. Manchmal wirkt es alles sehr aussichtslos. Aber wir dürfen den Raum, den wir uns erkämpft haben, nicht aufgeben.“

Jonas Klein, 23, ist als Vertreter des Jugendrats für Klima und Nachhaltigkeit Baden-Württemberg auf der Klimakonferenz. Er sagt:

„Auf Klimakonferenzen fallen die Zusagen, die bestimmen, was lokal passiert. Deswegen ergänzt sich mein Aufenthalt vor Ort gut mit meinem Engagement als Jugendrat zu Hause. Im Vorhinein war ich auf der Conference of Youth, der Jugendklimakonferenz. Dort saßen mehrere hundert junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Wir hatten verschiedenste Hintergründe, aber alle wollten den Klimawandel möglichst gerecht bekämpfen. Das war bestärkend. Ich habe gemerkt: Wir sind nicht allein. Danach hatte ich auf jeden Fall mehr Hoffnung als davor.

Jonas Klein, 23, Klimaaktivist aus Baden-Württemberg Foto: Elisa Maruschat

Auf der Jugendklimakonferenz wurde auch das Global Youth Statement übergeben. Diese Erklärung können wir nutzen, um Interessen der globalen Jugend sichtbar zu machen. Als Jugendrat profitieren wir außerdem von den Begegnungen mit anderen jungen Menschen hier. Wir können lernen, wie andere Länder mit der Klimakrise umgehen und mit welchen Krisen sie zu kämpfen haben. Diese Perspektiven kann ich dann zu Hause nutzen, um Menschen und Politik von schnellerem Klimaschutz zu überzeugen.“

Hilda Flavia, 29, ist Klimaaktivistin und Gründerin von Fridays for Future Uganda. Sie sagt:

„Ich komme aus einem Bauerndorf am Viktoriasee. Meine Familie sind Bauern. Das ist seit Generationen unsere Haupteinkommensquelle. Ich kämpfe hier auf der Klimakonferenz dafür, dass meine Gemeinschaft sicher leben kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wann die nächste Überschwemmung, Hitzewelle oder Dürre kommt.

Hilda Flavia, 29, ist Klimaaktivistin und Gründerin von Fridays for Future Uganda Foto: privat

Im Moment bin ich sehr enttäuscht darüber, wie die Verhandlungen verlaufen. Afrika erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Und dennoch erhalten wir weiterhin nur einen kleinen Bruchteil der Anpassungsmittel, die benötigt werden. Als junge Afrikanerin und Frau aus einer betroffenen Gemeinde muss ich sagen: Wir haben all die Versprechen, die von unseren Politikern abgegeben werden, satt. Während hier immer noch verhandelt wird, ist die Klimakrise in vielen Gemeinden heute schon Realität.

Ich bin auf der Klimakonferenz, weil ich hier sein muss. Ich glaube fest daran, dass meine Gemeinden eine gerechte, eine fairere Welt verdienen. Und ich hoffe weiterhin, dass uns die Menschen vielleicht irgendwann zuhören.“