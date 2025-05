Schon seit etwa 66 Millionen Jahren leben keine Dinosaurier mehr auf der Erde. Das heißt, kein Kind, das heute lebt, hat einen getroffen. Und auch keine Oma, keine Uroma, kein Ururopa und nicht mal dessen Urururururgroßeltern sind jemals einem Dino begegnet.

Trotzdem wissen wir, dass es sie mal gab, weil wir Überreste von toten Dinosauriern in der Erde gefunden haben, meistens Knochen. Daraus konnten Forschende einiges herleiten: Wie groß einzelne Saurier waren, welche Körperform sie hatten und ob sie Tiere oder Pflanzen fraßen. Wir wissen auch, dass manche von ihnen Federn hatten und fliegen konnten.

Aber welche Farbe hatten die Dinos eigentlich? Emanuel Tschopp forscht zu Dinosauriern, er ist Paläontologe. Dinohaut ist sein Spezialgebiet. Er sagt, dass die Forschenden die Hautfarbe von Dinos in den meisten Fällen nicht kennen und dass es ziemlich aufwendig ist, Informationen darüber herauszufinden. „Das liegt daran, dass Haut weicher ist als andere Körperteile, wie Knochen. Deshalb verwest sie viel schneller.“ Bei Ausgrabungen findet man daher sehr selten Dinohaut. Sie ist nur dann erhalten, wenn sie schnell so zugedeckt wurde, dass sie nicht zu lange mit Luft und Bakterien in Kontakt gekommen ist. Aktuell forscht Tschopp zum Beispiel an der Haut von Langhalsdinosauriern, die in Schlamm versunken waren.

Wenn Pa­lä­on­to­lo­g*in­nen Glück haben und Dinohaut finden, nutzen sie zur Untersuchung meist ein Rasterelektronen-Mikroskop. Dadurch können sie sogar einzelne Zellen der Haut erkennen. „Bestimmte Zellen produzieren bestimmte Pigmente, also das, was wir als Hautfarbe erkennen“, erklärt Emanuel Tschopp. Eine andere Möglichkeit ist es, die Dinohaut mit einem Laser zu beschießen. Die Art und Weise, wie die Laserstrahlen zurückreflektieren, verrät dann im besten Fall etwas über die Hautpigmente. Bisher haben Forschende so die Hautfarbe von etwa zehn Dinos herausgefunden, sagt Tschopp. Zum Beispiel vom Borealopelta und dem Psittacosaurus. Deren Hautfarbe: braun bis rötlich.

Doch gab es insgesamt mindestens zwei- bis dreitausend Dinoarten – viel mehr also! Hinweise auf die Farbe ihrer Haut geben auch die damaligen Umweltbedingungen und die Farbe der Tiere, die heute dort leben, wo damals die Dinos lebten. Bei vielen Sauriern haben Pa­lä­on­to­lo­g*in­nen so zumindest eine Ahnung davon, welche Hautfarbe sie wohl mal hatten. Meist sind das eher erdige Töne.