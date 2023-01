Katie Kitamuras Roman „Intimitäten“ : Zu viel Verständnis

Katie Kitamura schreibt in „Intimitäten“ über eine Dolmetscherin, die das Übersetzen in eine bittere Nähe zu einem diktatorischen Schlächter bringt.

Die Intimitäten, die Katie Kitamura in ihrem gleichnamigen Roman verhandelt, sind unterschiedlicher Art. Genossen, erlitten und reflektiert werden sie von ihrer Ich-Erzählerin, die aus New York nach Den Haag gezogen ist, um dort eine befristete Stelle als Dolmetscherin am Internationalen Gerichtshof anzunehmen. Wurzellos, heimatlos fühlt sie sich und ist damit nicht allein in dieser Stadt, an diesem sehr speziellen Arbeitsplatz.

Schon bald dolmetscht sie in einem wichtigen Prozess gegen den Ex-Präsidenten eines westafrikanischen Landes, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Parallel dazu entwickelt sich im Privaten eine Beziehung zu Adriaan. Die intensive Nähe erweist sich ab dem Moment als fragil, als er zu seiner Noch-Ehefrau reist und anders als verabredet nicht nach einer Woche zurückkehrt und die in seiner Wohnung wartende Erzählerin ohne Nachricht lässt.

Aus dieser Konstellation heraus erschafft die US-amerikanische Autorin, Tochter japanischer Immigranten, eine dichte Erzählung über den Wunsch nach Sicherheit und Gewissheit, dem sie eine allgegenwärtige Gewalt und das Entgleiten von Eindeutigkeiten gegenüberstellt. Auf sublime Weise verknüpft sie das vermeintlich Private mit politischen Fragen.

Ein Präsident ist angeklagt

Zentral ist die Bedeutung von Sprache und welche Rolle sie beim Dolmetschen spielt: „Ich würde die Bedeutung dessen, was er getan hatte, nicht verschleiern […], es war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich zwischen den Sprachen kein Fluchtweg auftat.“ Er, das ist der angeklagte Präsident.

Katie Kita­mura: „Intimitäten“. Aus dem Englischen von Kathrin Razum. Hanser, München 2022, 224 Seiten, 24 Euro

Eindrücklich schildert Kitamura durch den Blick ihrer Figur, wie jede Betonung, jede Unsicherheit in der Stimme der Dol­met­sche­r*in­nen die Glaubwürdigkeit der Zeu­g*in­nen stärken oder schwächen, den Prozessverlauf beeinflussen kann. Und wie kann Sprache die unfassbare Gewalt überhaupt ausdrücken? Wie kann die Erzählerin „ich“ im Namen eines Opfers sagen?

Sie möchte neutral sein, doch das „reine“ Übersetzen wird auch durch das manipulative Charisma des Angeklagten torpediert. Für die Erzählerin führt sein Verhalten zusammen mit dem Akt des Dolmetschens zu einer unerträglichen Nähe, einer aufgezwungenen Intimität.

Grenzen der Empathie

Ihre Fähigkeit zur Empathie konfrontiert sie hier mit einer zutiefst beunruhigenden Erfahrung, denn sie fühlt sich, „als wäre ich in einen Körper verpflanzt worden, in dem ich nicht sein wollte. Zu erleben, dass ich so durchlässig war, widerte mich regelrecht an.“ So sehr nimmt sie zeitweise die Perspektive des Angeklagten ein, spürt gar Erleichterung, wenn es für ihn gut läuft. Was konträr zu ihrer moralischen Wertung steht. So umkreist Kitamura die Grenzen der Empathie, weist auf ihre invasiven, verunsichernden Momente hin.

Eine Spiegelung findet das Thema in der Beziehung zu Adriaan. Zu viel Verständnis hat die Erzählerin in eine demütigende Lage gebracht. Um eine Art Machtbalance geht es auch in dieser Beziehung – und die Verlagerung zuugunsten der Frau, das weiß auch die Erzählerin, ist alles andere als individuell. Die Autorin wird die Geschichte hier aber nochmals drehen.

Kitamuras Sprache ist sehr klar. Eine dichte Erzählstimme, die von der erstaunlichen ­Spannung zwischen fast kühler Präzision und Feinfühligkeit getragen ist, führt durch den Roman.

Konfrontation mit brutaler Gewalt

Und so erzählt die Au­torin auch davon, was die ständige Konfrontation mit brutaler Gewalt, dem Leid der Opfer den Mit­ar­bei­te­r*in­nen am Internationalen Gerichtshof abverlangt. Die Erzählerin, eine so genaue Beobachterin ihrer Mitmenschen wie ihrer selbst, wird daraus ihre Schlüsse ziehen, seien sie auch ohne Gewähr.