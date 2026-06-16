Kapitän über sein Fahrgastboot„Der Fluss hat so viel gesehen“

taz: Herr Triebler, wie ist aktuell der Wasserstand der Oder in Frankfurt?

Dirk Triebler: Bedrohlich. Wir steuern auf eine Katastrophe hin.

Im Interview: Dirk Triebler Der Mensch Dirk Triebler wurde 1969 in Franfurt an der Oder geboren und lebt heute im Stadtteil Lossow, direkt an der Oder gelegen. Sein Onkel Helmut hat ihn schon als Kind auf seinem Kahn mitgenommen. Seit 20 Jahren bietet Triebler Charterfahrten auf der Oder an. Sein Unternehmen hat er nach seinem Onkel benannt. Der Fluss Die 860 Kilometer lange Oder ist einer der letzten frei fließenden Flüsse in Europa. Sie entspringt in den mährischen Oderbergen in Tschechien, fließt dann 580 Kilometer durch das polnische Schlesien und bildet auf 162 Kilometern die deutsch-polnische Grenze. Unterhalb von Stettin mündet sie ins Stettiner Haff und von da in die Ostsee. Der Kahn Marke Eigenbau. 35 Personen können mitfahren. An Bord gibt es Bewirtung.

taz: Auf welche Katastrophe denn?

Triebler: Wenn sich die Pegelvorhersagen erfüllen, ist das heute mein letzter Arbeitstag.

taz: Weil Sie bei einem niedrigeren Pegelstand wegen der Sandbänke nicht mehr vom Liegeplatz an einem Frankfurter Altarm in die Stromoder fahren können?

Triebler: Wenn man sich die Kaimauer hier anguckt, sieht man ungefähr, wo der normale Pegelstand sein müsste. Und man sieht, dass gerade verdammt wenig Wasser im Fluss ist.

taz: Dass Sie nicht auf den Fluss kommen, ist in den letzten Jahren immer wieder passiert.

Triebler: Aber nicht so früh. Früher war das im Juli, jetzt ist es Ende Mai, Anfang Juni.

taz: Wie hoch müsste der Pegel normalerweise sein um diese Jahreszeit?

Triebler: Wir haben jetzt 1,15 Meter. Eigentlich müsste er einen Meter höher sein. Der statistische Mittelwert an der Oder liegt bei 2,35 Meter. Es ist schon verdammt wenig Wasser. Und wir haben auch keine Hochwasser mehr, auch nicht im Frühling.

In Eigenregie gebaut: Dirk Triebler steuert sein Boot Foto: Andreas Batke

taz: Weil es in der Quellregion der Oder in Tschechien keine Schneeschmelze mehr gibt?

Triebler: Genau. Auch das Winterhochwasser fiel zuletzt aus. In der vorigen Saison bin ich acht Wochen nicht gefahren. Und das in einer Saison, die ohnehin nur ein halbes Jahr dauert. Von Mai bis Oktober. Ist schon ein Drama.

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taz: Man muss schon ein großer Enthusiast sein, um wie Sie mit Ihrem Unternehmen „Onkel Helmut“ auf der Oder eine Fahrgastschifffahrt zu betreiben.

Triebler: Wenn ich den Enthusiasmus aus meinem Unternehmen wegrechnen würde, würde nicht viel übrigbleiben.

taz: Wie sind Sie zu diesem Enthusiasten geworden?

Triebler: Das ist gewachsen. Ich bin an der Oder groß geworden und habe schon immer eine Affinität zur Schifffahrt gehabt. Mit dem Unternehmen ist das in der vergangenen Jahren Stück für Stück gewachsen. Man verwächst mit dem Fluss. Er ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.

taz: „Onkel Helmut“ ist nicht nur der Name Ihres Unternehmens, es gab diesen Onkel wirklich. Schon als Kind sind Sie mit Helmut auf der Oder unterwegs gewesen.

Triebler: Von Kindesbeinen an. Mein Onkel hatte einen Schleppkahn, die „Füsilier“. Das war der letzte Schleppkahn, der auf der Oder fuhr. Er hatte keinen Motor und wurde von einem Schlepper gezogen. 1982 hat Helmut aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen.

taz: Die meisten Kähne waren doch schon in den 50er Jahren motorisiert.

Triebler: Mein Onkel hatte mit Maschinen nicht viel am Hut. Der ist sein Leben lang ohne Maschine gefahren. Der hatte nicht mal eine vernünftige Motorwinde draufgehabt, er hat alles mit Hand gemacht. Nachdem Schluss war, hat er noch ein paar Jahre gelagert.

taz: Gelagert?

Triebler: Das war eine Notwendigkeit zu DDR-Zeiten. Weil in einen Schiffsbauch viel reinpasste, hat er in Eisenhüttenstadt und in Berlin seinen Kahn als stehendes Lager genutzt. Für Tabak. Oder am Rummelsburger See in Berlin Farbfernsehbildröhren. Danach wurde der Kahn abgewrackt.

taz: Wir war das damals auf der Oder für Sie als Kind?

Triebler: Alles riesig. Ein riesengroßer Fluss. Ein riesengroßer Kahn. Wenn der leer war, stand er so hoch, dass der Blick aufs Wasser richtig in die Tiefe ging. Ein Geländer gab es damals ja noch nicht.

taz: Wo ist Onkel Helmut überall hingefahren?

Triebler: Vor dem Krieg oft bis Breslau und Stettin. Zu DDR-Zeiten dann auch Zuckerrüben aus der Börde. Oder Getreide. An Ladung war kein Mangel. Natürlich hat er sich auch Sachen ausgesucht, an denen Mangel herrschte und mit denen er handeln konnte. Ansonsten hat er bescheiden gelebt. Keine Elektrik an Bord, nur ein Petroleumkühlschrank. Toilette war ein Eimer. Er ist halt nicht so richtig mit der Zeit gegangen.

taz: Welche Rolle spielte die Grenze zu Polen für ihn?

Triebler: Wer auf der Oder zur Ostsee wollte, musste in Widuchowa die Grenze passieren. Da war Hickhack. Jedes Jahr neue Anforderungen. Bordlisten schreiben. Welche Personen sind an Bord? Welche Ausweisnummer? Und du musstest um sechs Uhr morgens durch sein, weil sonst nicht garantiert werden konnte, dass du bis Sonnenuntergang wieder auf DDR-Territorium warst.

taz: Man durfte also nur einen Tag auf polnischem Territorium sein?

Triebler: Ja. Und wehe du bis in Stettin an Land gegangen. Das war streng verboten. Da wäre die Hölle los gewesen. Sonst war es auf der Oder ziemlich stressfrei. Die Grenze spielte nicht so eine Rolle. Wir sind als Kinder auch in der Oder baden gegangen. Auch mal nach Polen rübergeschwommen. Das hat keinen so richtig interessiert.

taz: Onkel Helmut ist nicht mit der Zeit gegangen. Sind Sie denn mit der Zeit gegangen?

Triebler: Wenn ich mein Unternehmen so sehe – ja. Ich konnte ja schlecht die Schleppschifffahrt aufrechterhalten (lacht). Ich verweigere mich zwar auch gegen zu viel Technik. Die Maschinen, die ich drin hab, sind zwar neu, haben aber einen Technologiestand der 70er Jahre. Das sind keine hochgezüchteten Maschinen. Wenn man die ein bisschen lieb hat, halten sie zwei Generationen. Echolot ist die einzige Elektronik, die ich brauche. Und Funkgerät, das ist verpflichtend. Dann ist auch Schluss.

taz: Sie sind der einzige Fahrgastschiffer auf der deutschen Seite der Oder.

Triebler: Ja.

taz: Wer sind denn Ihre Kunden?

Triebler: Ich mach vor allem Charterschifffahrt. Mich chartern Gruppen aller Art. Hauptsächlich fahre ich aber für einheimische Gruppen. Mein Kundenkreis sind die umliegenden 80, 90 Kilometer. Die kommen aus dem Schlaubetal oder Richtung Berlin bis Fürstenwalde. Touristen gibt es ja nicht viele in Frankfurt.

taz: Es gibt also keinen regulären Fahrplan, wo man als einzelner Gast nur einsteigen kann.

Triebler: Das würde sich in Frankfurt nicht lohnen.

taz: Wie viele Gruppen kommen aus Polen?

Triebler: Ich hab schon polnische Gäste. Mal eine Hochzeitsgesellschaft. Oder eine Kommunion. Aber es ist nicht so, dass wir überlaufen wären aus Polen.

taz: Was suchen die Leute auf der Oder?

Triebler: Völlig unterschiedlich. Manche kommen zu Teamtagen wie neulich das Kleist-Museum. Die suchen nicht in erster Linie Ruhe, die wollen dienstlich schwatzen oder auch privat. Aber die Natur wollen sie auch genießen. Was ich definitiv nicht bin, ist ein Partyboot.

taz: In Berlin wird man als Fahrgast regelmäßig aus der Konserve bespaßt.

Triebler: Ich hab nicht mal Musik an Bord. Die Leute können doch auch einfach mal den Fluss genießen.

taz: Es gibt ja auch genügend Beschallung durch die Natur. Selbst hier am Frankfurter Holzmarkt, dem Anleger von „Onkel Helmut“.

Triebler: Der Schilfrohrsänger lärmt ganz schon rum. Eigentlich sind wir hier im Zentrum der Stadt und doch mitten in der Natur. Das haben wenige Städte.

taz: Was sieht man, wenn man mit Ihnen oderabwärts bis Lebus fährt oder aufwärts zur Steilen Wand?

Triebler: Natur. Flora. Fauna. In diesem Jahr viel Tiere. Heute hab ich den ersten Schwarzstorch gehabt. Die sind meistens Zaungäste, schnell wieder verschwunden. Wir haben mittlerweile auch Wattvögel aus dem Salzwasserbereich. Das kommt, weil sich der Fluss so verändert hat. Vor fünf, sechs Jahren hatten wir auch kaum Schwäne auf der Oder. Jetzt ist die Population deutlich gewachsen.

taz: Was sich auch verändert hat: Es fährt kaum noch ein Binnenschiff an Frankfurt vorbei. Vermissen Sie das?

Triebler: Sicher wäre es schön, wenn du am Funkgerät mal mit jemandem sprechen könntest. Aber ich vermisse das nicht. Das ist dem Wandel der Zeit geschuldet.

taz: Die polnische Seite versucht, die Oder wieder schiffbar zu machen.

Triebler: Wenn das bedeuten würde, dass neue Staustufen und Schleusen gebaut werden, wäre das die totale Katastrophe. Dann wäre die Oder nicht mehr frei fließend, sondern ein Betonbecken wie am Rhein. Man kann sich gar nicht ausmalen, was das für die Natur bedeuten würde, aber auch für uns Menschen.

taz: Was haben Sie eigentlich gelernt?

Triebler: Als erstes Elektromaschinenbauer. Dann nochmal Elektriker. Dazu noch Betriebswirtschaft. Und dann bin ich irgendwann Schiffer geworden.

taz: Wann ist denn der Entschluss gereift, aus Ihrer Faszination für den Fluss einen Beruf zu machen?

Triebler: Wir haben in der Familie mal einen alten Eisbrecher betrieben. Privat. Weil das in der Unterhaltung viel Geld kostet, ist dann Anfang der Neunziger die Idee entstanden, mal ein paar Gäste mitzunehmen. Mit Kaffee und Kuchen und einer Blechbüchse, wo sie was reingeben können. Leider mussten wir das Schiff aus privaten Gründen verkaufen. Die Idee ist aber geblieben.

taz: Sie haben dann mit kleinen Booten angefangen.

Triebler: Das waren im Grunde große Angelkähne. Für bis zu 12 Gäste. So ist es Stück für Stück gewachsen.

taz: Wie viele passen auf das jetzige Boot?

Triebler: 35. Das ist für Frankfurt groß genug. Klar könnten es manchmal auch ein paar mehr sein. Aber größere Schiffe brauchen mehr an Unterhaltung, mehr an Personal. Die gehen auch tiefer. Das ist auf der Oder nicht machbar.

taz: Das Boot, das Sie jetzt haben, haben Sie fast in Eigenregie gebaut.

Triebler: Den Schiffskörper habe ich im Museumshafen in Berlin gekauft. Der hielt sich aber nur noch mit Leckplanen über Wasser.

taz: Haben Sie das lecke Boot noch auf dem Wasser an die Oder bekommen?

Triebler: Mit viel pumpen und mit viel Mut. Ich wollte den Schiffskörper als Schablone benutzen, um daraus einen neuen Kahn zu bauen.

taz: Da haben Sie sich in eine Werft eingemietet.

Triebler: Nö, das hab ich zu Hause auf unserem Wassergrundstück gemacht. Auch schon wieder zehn Jahre her. Ist viel Arbeit, aber machbar. Nur das Zulassungsprozedere hat fünf Jahre gedauert.

taz: Da kommt Freude auf.

Triebler: Da kommt richtig Freude auf. Aber die Zeit haben wir auch überstanden. Hab dann einfach umgeflaggt und bin unter polnischer Flagge gefahren.

taz: Ist es da einfacher?

Triebler: Da ist die Bürokratie auch nicht ohne. Ging aber. Als ich in Deutschland dann die Zulassung bekommen habe, bin ich wieder unter deutscher Flagge gefahren.

taz: Der Fluss hat sich verändert, haben Sie gesagt. Eine Zäsur war das Fischsterben 2022. Wie haben Sie das erlebt?

Triebler: Zu der Zeit war ich oft auf der Oder. Erst habe ich einen toten Fisch gesehen, dann hab ich den zweiten toten Fisch gesehen und dann nahm es relativ schnell überhand. Ich habe dann die Behörden darüber informiert. Dann hat es aber noch ein paar Tage gedauert, bis der Apparat angesprungen ist.

taz: Was haben Ihre Gäste gesagt?

Triebler: Es war so, dass die toten Fische relativ schnell durch waren. Nach zwei, drei Tagen waren sie weg. Nur zwischen den Buhnen haben sie sich noch gesammelt. Die wurden schnell abgesammelt. Der Strom war aber wieder frei. Für die Gäste war es also kein großes Drama. Die, die gebucht haben, haben angerufen und gefragt, was denn mit den Fischen sei. Denen hab ich gesagt: Sind keine mehr da. Die haben gesagt: Dann kommen wir.

taz: Die Oder, sagen viele, hat sich erstaunlich schnell wieder erholt.

Triebler: Letztens hatte ich das Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei zum Teamtag. Die haben gesagt, dass damals der Fischbestand durch die Katastrophe zur Hälfte zurückgegangen ist. Jetzt wächst er wieder. Aber das braucht seine Zeit.

taz: Wie oft sind Sie denn auf dem Wasser?

Triebler: (lacht) Hab schon noch ein richtiges Zuhause. In der Saison bin ich aber sehr oft hier. Das ganze Marketing und das Büro mache ich hier am Anleger. Eigentlich den ganzen Tag über von früh bis abends.

taz: Waren Sie schon einmal an der Oderquelle?

Triebler: Ja, war ich. Ziemlich unspektakulär. Ich bin auch oft mit dem Kajak und dem Fahrrad an der Oder unterwegs. Manche Strecken bin ich auch gelaufen. Dann nimmt man den Fluss am besten wahr. Da hat man viel mehr Details vor Augen.

taz: Haben Sie eine Lieblingsstelle an der Oder?

Triebler: Nein, an der Oder gibt es so viele schöne Stellen. Die sind alle aufregend.

taz: Gehen einem andere Gedanken durch den Kopf, wenn man vom Ufer auf den Fluss schaut, als wenn man vom Boot aus auf die Ufer schaut?

Triebler: Für mich ist es ja nichts Besonderes, auf dem Strom zu sein. Aber von den Gästen weiß ich, dass das eine völlig neue Erfahrung für sie ist.

taz: Der Fluss ist kein Hindernis, sondern der Mittelpunkt von allem. Die Ufer liegen einem rechts und links zu Füßen.

Triebler: Ja. Und man hat bei einer Kahnfahrt die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit sehr viel zu sehen.

taz: Manche vergleichen die Oder, dort, wo die Höhenzüge enden und der Fluss in die Breite geht, auch mit dem Amazonas-Fluss.

Triebler: Ich war noch nie am Amazonas. Aber wenn ich den im Fernsehen sehe, ist das schon ein Unterschied (lacht). Aber manchmal bin ich trotzdem überwältigt. Auch die Jahreszeiten sind sehr anders. Der Sommer ist laut. Im Winter ist viel Ruhe. Die Tiere sind leise. Der Strom fließt vor sich hin. Und manchmal kommt er mir sehr zeitlos vor.

taz: Macht einen das auch etwas demütig?

Triebler: Ja. Ehrfürchtig. Die Zeitlosigkeit dieses Flusses beschreibt uns Menschen ja als sehr klein. Und sehr endlich. Darüber sollte man immer wieder nachdenken. Der Fluss hat schon so viel gesehen.

taz: Was machen Sie von Oktober bis Mai?

Triebler: Viel an meinen Schiffen arbeiten. Und dann natürlich auf anderen Schiffen Geld dazuverdienen. Als Schiffsführer auf dem Rhein oder am Main.

taz: Was wissen die Leute am Rhein über die Oder?

Triebler: Weil es kaum mehr eine Binnenschifffahrt gibt auf der Oder, kennen sie den Fluss überhaupt nicht.