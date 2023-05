Kaliberg in Hessen : Klage gegen Monte Kali

Der Düngerkonzern K+S will eine Abraumhalde in Hessen vergrößern. Das Deponiesalz würde Trinkwasser und Natur gefährden, fürchten Umweltschützer.

BERLIN taz | Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) geht in einem weiteren Rechtsstreit gegen einen der ältesten Umweltskandale in Deutschland vor. Die Organisation teilte am Donnerstag mit, sie habe Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums Kassel vom April zur erneuten Erweiterung der Salzhalde Hattorf des Mineraldüngerherstellers K+S eingelegt.

Seit mehr als 100 Jahren bauen der Kasseler Konzern und seine Vorgänger in Hessen und Thüringen Rohsalz ab, aus dem mit Wasser, das als Dünger verwendete Kalium ausgewaschen wird. Doch laut K+S sind etwa 70 Prozent des Salzes nicht nutzbar und müssen entsorgt werden. Es wird in den Fluss Werra geleitet, der in die Weser übergeht. Festes Salz wird hunderte Meter hoch derzeit auf insgesamt vier Abraumhalden (umgangssprachlich Monte Kali, Kaliberg oder Kalimandscharo genannt) geschüttet. Dort wird es teilweise von Regen ausgewaschen, ebenfalls in den Fluss geleitet oder versickert ins Grundwasser, das nach langer Zeit auch in die Werra fließt. Das Salz gefährdet dem BUND zufolge die Trinkwassergewinnung. Fische würden krank, mehrere Arten seien in der Region ausgestorben.

Nun will K+S die Halde am Standort Hattorf in der Gemeinde Philippsthal (Werra) vergrößern. Dort hat das Unternehmen bereits nach eigenen Angaben rund 200 Millionen Tonnen Abraum zu einem 165 bis 230 Meter hohen Berg aufgehäuft. Die Halde ist demnach rund 1,5 Kilometer lang und 1,0 Kilometer breit. Die erneute Erweiterung soll laut BUND weitere 17,6 Hektar belegen, wofür bereits 15,2 Hektar Wald gerodet wurden.

Auch deshalb klagen die UmweltschützerInnen gegen die Genehmigung. „Größere Halden bedeuten größere Salzwassereinträge aus den Halden in die Werra“, sagte Jörg Nitsch, Vorsitzender des BUND Hessen. Die Behörden hätten nicht angeordnet, die bestehende Halde zusätzlich abzudecken, damit von allen Deponien insgesamt weniger Salz ausgewaschen wird. Für den Umweltverband ist dies ein Widerspruch zur übergeordneten Planung, die eine Abdeckung verlange. Der BUND bezweifelt auch, ob die vorgesehene Abdichtung des Bodens dauerhaft halten wird. Statt den Abraum weiter auf die Halden zu schütten, sollten die Rückstände lieber in den Kalibergwerken eingelagert werden. Der Umweltverband treibt auch andere Klagen gegen K+S-Entsorgungsprojekte voran.

Der Konzern teilte der taz mit: „Wir sind davon überzeugt, dass die Genehmigung rechtmäßig ist, das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde“. Den Abraum auf einer Halde aufzuhäufen, sei „der weltweit gültige Stand der Technik zur Entsorgung fester Bergbaurückstände.“ Es würden „die höchsten Umweltstandards eingehalten.“ Die Abdichtung „minimieren“ den Einfluss auf das Grundwasser. Langfristig sollten Halden vollständig abgedeckt werden: „Es ist uns ernst damit, Vorreiter eines umweltschonenden Bergbaus zu sein“.

Auch das Regierungspräsidium Kassel geht nach eigener Darstellung davon aus, dass es die Haldenerweiterung zu Recht genehmigt hat. „Bei voller Produktion ermöglicht die Erweiterung die Aufhaldung der anfallenden Rückstände bis voraussichtlich Mitte des Jahres 2025. Das Genehmigungsverfahren zur noch ausstehenden Phase 3 dauert an“, teilte die Behörde bereits Anfang April mit.