Jugend in Krisenzeiten: Geld als Motivation

Geboren 1995 in Kaiserlautern, seit Oktober 2021 taz Panter Volontärin. Sie studierte Mathematik in Madrid und Heidelberg. Schrieb dort für Studierenden- und Regionalzeitung. 2021 war sie Teil der taz Wahlcamps, seitdem schreibt sie vor allem über zivilen Ungehorsam, Nostalgie bei den Linken und Leben in der „links-grün-versifften“ bubble.