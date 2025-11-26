piwik no script img

Journalist Fatih AltaylıVier Jahre Haft für Erdoğan-Kritiker

Der prominente Journalist Fatih Altaylı soll Präsident Erdoğan beleidigt haben. Er gilt als einflussreicher Sprecher ders säkularen Türkei.

Foto von Fatih Altayli mit einer Tasse in der Hand.
Fatih Altaylı ist prominenter Kritiker des türkischen Präsidenten Foto: imago

Von

Wolf Wittenfeld

Der prominente türkische Journalist Fatih Altaylı ist am Mittwoch zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Wegen angeblicher Drohungen gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan soll er für vier Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 63-jährige Fatih Altaylı sitzt bereits seit dem 21. Juni in Untersuchungshaft im berüchtigten Gefängnis Silivri, wo Erdoğan seine politischen Gegner und prominenten Kritiker festhalten lässt.

Der Prozess fand in einem Gerichtssaal direkt im Gefängnis statt. Noch bevor Altaylı am Mittwoch, dem zweiten Prozesstag, seine Stellungnahme richtig vorbringen konnte, hatte das Gericht ihn bereits verurteilt. Der Hintergrund: Auf seinem Youtube-Kanal hatte er die Frage einer Verfassungsänderung diskutiert, mit der sich Erdoğan eine lebenslange Präsidentschaft sichern könnte. Darin erwähnte Altaylı seriöse Umfragen, in denen sich mehr als 70 Prozent der Befragten dagegen ausgesprochen hatten.

Er erinnerte daran, dass in der Geschichte des Osmanischen Reiches mehr als ein Sultan stranguliert worden sei, den seine Untertanen ablehnten. Aus diesem Geschichtshinweis leitete das Gericht nun ab, dass Altaylı Präsident Erdoğan bedroht habe.

Altaylı ist einer der bekanntesten Journalisten der Türkei, verheiratet und Vater eines Kindes. Sein Youtube-Kanal hat 1,4 Millionen Abonnenten und wurde jeden Tag hunderttausendfach angeklickt. Je mehr die offiziellen Medien in der Türkei unter staatliche Kontrolle gestellt wurden, umso mehr Klicks bekam der regierungskritische Kanal von Fatih Altaylı.

Chefredakteur mehrerer großer Tageszeitungen

Altaylı hat bereits mehrere Jahrzehnte als Journalist hinter sich. Er arbeitete zunächst im Printbereich, war Chefredakteur mehrerer großer Tageszeitungen und landete dann beim Fernsehen. Das ergab sich fast zwangsläufig, weil die großen Medienkonzerne, bei denen er arbeitete, neben ihren Zeitungen auch TV-Anstalten besaßen, bei denen ihr bester Mann dann auf Sendung ging. Und das war Altaylı immer: Er ist ein scharfzüngiger Kommentator, der sich ohne Scheu auf die Skandale der Republik stürzte. Über Jahre war Fatih Altaylı das prägende Gesicht des TV-Senders Habertürk, der seine Sendung „Teke Tek“ (One to One) auf massiven politischen Druck hin dann im Mai 2023 absetzte. Altaylı gründete daraufhin seinen eigenen Youtube-Kanal.

Nachdem sich Altaylı mit der mächtigen Religionsbehörde Dianet angelegt hatte, wurde er schon einmal angeklagt. Altaylı hatte kritisiert, dass die Dianet in religiösen Statements immer wieder auch die Heirat mit minderjährigen Mädchen als religiös unproblematisch bezeichnet hatte. Auf Twitter schrieb er, solche Leute sollten nicht in der Religionsbehörde, sondern in der Pornoindustrie arbeiten. Nicht nur durch solche Kommentare wurde Altaylı zu einem der einflussreichsten Sprecher des säkularen Teils der Gesellschaft und damit klarer Gegner von Erdoğans islamischer AKP, die den Einfluss der Religion immer weiter ausbauen will.

Zu Altaylıs Prozess am Mittwoch waren nicht nur etliche befreundete Journalisten, sondern auch der berühmteste türkische Historiker İlber Ortaylı und der bekannte Physiker und Erdbebenforscher Celâl Şengör erschienen. Doch es nutzte nichts.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Türkei unter Erdoğan #Pressefreiheit #Pressefreiheit in der Türkei #Journalismus #Oppositionelle
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Hazal Ocak in einem lichten Wald
Journalistin Hazal Ocak über Verfolgung „In der Türkei gibt es einen großen Kampf um die Freiheit“

In der Türkei wurde Ocak mit Strafverfahren überzogen, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Stiftung für politisch Verfolgte holte sie nach Hamburg.

Von Friederike Gräff
Ein Mann schaut ernst
Verhaftung von Fatih Altaylı Weiterer türkischer Journalist festgenommen

Der türkische Präsident Erdoğan lässt erneut einen Kritiker verhaften: Journalist Fatih Altaylı landet nach angeblich regierungskritischen Äußerungen im Gefängnis.

Von Wolf Wittenfeld
Pressefreiheit in der Türkei „Schreiben gilt als Terror“
Podcast „Freie Rede“ von Canset İçpınâr

Die Erdoğan-Regierung fährt neue Strategien, um die Presse zu unterdrücken. Zum Tag der Pressefreiheit ein Gespräch mit dem Journalisten Ali Çelikkan.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
3
Schwindel am Black Friday Reduzierte Rabatte
4
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
5
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
6
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk