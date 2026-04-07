I n der Türkei sind willkürliche Verhaftungen Alltag. Jedes Wort für die Rechtsstaatlichkeit kann bestraft werden. Für die Inhaftierung von Esra Işık, eine Frontfigur im Widerstand gegen die Enteignung der Olivenhaine, heißt es „Widerstand gegen die Durchführung einer Amtshandlung“ – einer Amtshandlung, die eine Straftat des Staates ist.

Wie kam es dazu? Ein Gesetz, das landwirtschaftliche Flächen für den Bergbau freigibt und die Enteignung von Olivenhainen erleichtert, wurde am 19. Juli 2025 verabschiedet. Am 9. Januar 2026 folgte eine Enteignungsentscheidung im Eilverfahren für rund 700 Parzellen in sechs Ortsteilen in Muğla, darunter Dörfer, die bisher verschont blieben. Nicht nur Olivenbäume, sondern auch Dorfbewohner sollen versetzt werden – ein massiver Eingriff in Eigentum und Lebensraum.

Bild: privat Sinem Vardar ist Politikwissenschaftlerin, freie Autorin und Künstlerin. Seit 2014 lebt sie in Deutschland, absolvierte ein Masterstudium in Arabistik und arbeitete im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, unter anderem bei der Europäischen Kommission und der Heinrich-Böll-Stiftung.

Anfang März 2026 wurden 96 Klagen auf Aufhebung für rund 200 Parzellen beim Staatsrat eingereicht. Trotz des laufenden Verfahrens begannen am 30. März Enteignungen ohne Vorankündigung und unter Einsatz von Sicherheitskräften. Dorfbewohner wurden am Zugang zu ihren Feldern gehindert, Olivenbäume entfernt.

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Zahlreiche Proteste folgten

Der friedliche Widerstand von jungen, aber auch älteren Dorf­be­woh­ne­r:in­nen von über 80 Jahren, die für ihr Wohnhaus, ihr Land und ihre über Generationen gepflegten Olivenbäume standen, wurde mit der Inhaftierung von Esra bestraft. Nejla Işık, Esras Mutter und Dorfvorsteherin rief zur Solidarität auf und betonte, dass sie nicht aufgeben werden. Zahlreiche Proteste folgten.

Der Kampf in İkizköy ist nicht nur ein Kampf gegen die Enteignung von Olivenhainen, sondern auch gegen die gewaltsamen Eingriffe eines Staates in das Leben der Menschen unter Missachtung der rechtlichen Verfahren. In einer Zeit, in der Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz immer stärker in den Hintergrund treten, auch in Deutschland und der EU, wird der Zusammenhalt umso bedeutender – mit unbeugsamen Menschen, die laut rufen: „Wir sind hier, und wir werden hier sein.“