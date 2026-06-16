In der alten Bundesrepublik, vor 1989, war München die deutsche Jazzmetropole. Mit Klubs wie dem Domizil in Schwabing, der Unterfahrt in Haidhausen und einem florierenden Konzertleben auf höchstem Niveau, mit international erfolgreichen Labels wie ECM und Enja. In diese Szene kam in den 1970ern auch der südafrikanische Pianist Abdullah Ibrahim und fühlte sich bald heimisch.

Dem Künstler, der 1934 als Johannes Brand in Kapstadt geboren wurde, blieben in der Heimat alle Türen verschlossen. Als Schüler, der zwei Klassen übersprungen hatte, wurde er gehänselt, riss von zu Hause aus. Das Medizinstudium blieb ihm verwehrt, auch aufs Konservatorium durfte er aufgrund der Apartheidpolitik nicht gehen. Also schlug sich Dollar Brand in Tanzbands durch. Schon in den 1950ern entdeckte er im Bebop-Jazz aus den USA seine musikalische Bestimmung, gründete zusammen mit dem Trompeter Hugh Masekela die Jazz Epistles, die den Sound der Townships mit Jazz kreuzten.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges verschärfte sich die Diskriminierung der Schwarzen in Südafrika drastisch. 1961 verließ Brand – wie andere Künst­le­r:In­nen – das Land, ging zunächst in die Schweiz, dann nach Paris, wo er Duke Ellington kennenlernte, der ihn nach Kräften förderte. Etwa mit dem Album „Duke Ellington presents the Dollar Brand Trio“ (1963). 1968 trat der Künstler zum Islam über, nannte sich aber erst später Abdullah Ibrahim, wobei der Gospelsound der African-Episcopal-Gemeinde seiner Mutter und Großmutter immer prägend blieb.

 1974 komponierte er die Suite Mannenberg, die später zur Hymne der Antiapartheidbewegung wurde

Sein Stil am Piano war sparsam, er war hörbar vom lyrischen Minimalismus eines Thelonious Monk geprägt, genauso kamen lokale südafrikanische Idiome zur Geltung. 1974, bei einem Besuch in der Heimat, komponierte er „Mannenberg“, eine Suite über die Zwangsumsiedlung von Bewohnern einer Township, das sich später zur Hymne der Antiapartheidbewegung entwickelte.

In den späten 1970ern und 80ern lebte Dollar Brand zeitweilig in München und nahm hochgelobte Alben auf. Obwohl ihn Nelson Mandela 1990 dazu brachte, nach Südafrika zurückzukehren und zu Ehren von dessen Amtseinführung zu spielen, blieb Dollar Brand Bayern immer eng verbunden. Seinen Lebensabend verbrachte der Pianist am Chiemsee, wo er hochbetagt im Alter von 91 Jahren nach einem langen, steinigen, aber auch enorm reichen Künstlerleben Anfang Juni gestorben ist.