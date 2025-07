Elmo ist Antisemit. Das werfen dem roten Pelzmonster zumindest viele in den sozialen Medien vor. Elmo, hauptberuflich Muppet, hat nämlich einen verifizierten Account auf der Plattform X – und am Wochenende wurde dieser gehackt. An seine mehr als 650.000 Follower schrieb Elmo am 13. Juli: „“

In einem weiteren Beitrag befeuerte der Muppet Verschwörungserzählungen rund um Jeffrey Eppstein, die zurzeit für viel Aufmerksamkeit in der MAGA-Bewegung um den US-Präsidenten Donald Trump sorgen.

Im Wahlkampf hatte Trump seinen Fans angedeutet, dass er die „Epstein-Akten“ veröffentlichen würde. Verschwörungsgläubige behaupten, dass der Investmentbanker und verurteilte Sexualstraftäter Epstein, der sich 2019 in Haft das Leben nahm, eine Liste seiner prominenten Klienten zusammengestellt hatte, die auf seiner Privatinsel Sex mit Minderjährigen gehabt haben sollen.

Manche spekulieren – ohne Belege –, dass Trump selbst auf dieser Liste stehen könnte, die es nun auch laut Trumps Justizministerium nicht gibt. Dazu schrieb Elmo: „RELEASE THE FILES @realDonaldTrump CHILD FUCKER“.

In einem weiteren Beitrag schrieb Elmo, dass Donald Trump die Marionette des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sei, weil Trump in den „Epstein-Akten“ vorkäme. Und weiter schrieb der Muppet auf Englisch: Juden kontrollierten die Welt und müssten ausgelöscht werden.

Ein Sprecher der Sesamstraße sagte in einem Statement dazu: „Elmos X-Account wurde von einem unbekannten Hacker kompromittiert, der widerwärtige Nachrichten veröffentlichte, darunter antisemitische und rassistische Beiträge.

Wir arbeiten daran, die volle Kontrolle über den Account wiederherzustellen.“ Die Beiträge wurden inzwischen gelöscht. Das Internet reagiert wie erwartet: mit Memes. „EILMELDUNG: Mossad nimmt Elmo in verdeckter Operation in Buenos Aires fest“, schreibt der Account „The Mossad“. Dazu ein Foto des Eichmann-Prozesses 1961 in Jerusalem, mit Elmo statt des SS-Mannes im berühmten Glaskasten des Gerichtssaals.

Gäste mit antisemitischen Ansichten

Auf einem anderen Foto steht Elmo vor Gericht in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg. „Elmo folgte nur Befehlen“, schreibt jemand dazu.

Mit KI generieren Social-Media-Nutzer Fotos von Elmo als Hamas-Terrorist oder NS-Offizier. Elmo wird auch in Talk-Sendungen von Tucker Carlson, Joe Rogan oder Piers Morgan eingefügt, denen vorgeworfen wird, wiederholt Gäste mit antisemitischen Ansichten in ihre Shows einzuladen.

Dabei stand Elmo, seit 1980 Mitglied der Sesamstraße-Truppe und eine globale popkulturelle Ikone, mit seiner fröhlichen Falsettstimme immer für Freundlichkeit und ansteckende Neugier.

Im Januar 2024 sorgte ein anderer X-Beitrag Elmos weltweit für Aufmerksamkeit, der vielmehr seinen Geist verkörpert: „Elmo is just checking in! How is everybody doing?“ Mehr als 224 Millionen Mal wurde der Post angeschaut. Viele schrieben in den Kommentaren über psychische Probleme. Auch der damalige US-Präsident Joe Biden antwortete auf Elmo.

„Wow! Elmo is glad he asked! Elmo learned that it is important to ask a friend how they are doing. Elmo will check in again soon, friends! Elmo loves you. #EmotionalWellBeing“, schrieb der Muppet einen Tag später. Wie es Elmo seit dem Hack geht, ist derzeit unbekannt.