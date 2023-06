Irreführender BILD-Artikel über Fleisch : Wurst en masse bleibt erlaubt

Laut Bild-Zeitung will die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag empfehlen. Doch die DGE dementiert das.

BERLIN taz | „Nur noch eine Wurst pro Monat für jeden!“, hat Bild.de am Pfingstsamstag getitelt – und ergänzte: „Wird Currywurst bald endgültig aus den Kantinen verbannt?“ Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) wolle „eine neue Höchstgrenze von gerade einmal zehn Gramm Fleisch pro Tag!“ Kantinen müssten sich daran halten, „wenn sie ihr DGE-Zertifikat behalten wollen.“ CDU- und CSU-Politiker sowie rechtsradikale Medien kritisierten daraufhin angebliche Verbote.

Tatsächlich hat die DGE ihre Ernährungsempfehlungen noch gar nicht geändert. Denn Deutschlands wichtigste Vereinigung von ErnährungswissenschaftlerInnen diskutiert gerade erst, nach welcher Methode sie die Empfehlungen künftig berechnet. „Der Prozess, die Methode zu überarbeiten, ist noch nicht abgeschlossen“, schrieb DGE-Sprecherin Antje Gahl der taz. Deshalb lasse sich bisher auch nicht sagen, zu wieviel Fleisch die ExpertInnen künftig raten. Die neuen Empfehlungen sollten Anfang 2024 veröffentlicht werden.

Die DGE will Gahl zufolge in Zukunft nicht nur Gesundheitsaspekte, sondern auch Umwelt- und Klimaeffekte wie Treibhausgasemissionen berücksichtigen. Aus diesem Grund zeichne sich bereits ab, dass sie noch mehr pflanzliche Lebensmittel empfehlen werde, so die Sprecherin. Denn für die Produktion von Fleisch und Milch fallen viel mehr Treibhausgase an als für pflanzliche Nahrungsmittel. „Lebensmittel tierischen Ursprungs werden weiterhin die Auswahl ergänzen“, erklärte Gahl.

Nur wenige Kantinen mit DGE-Zertifikat

Bisher rät die DGE Erwachsenen je nach Kalorienbedarf zu 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche, also rund 43 bis 86 Gramm pro Tag. Man könne auch ganz auf Fleisch verzichten, wenn man die Lebensmittel so auswählt, dass der Körper genug von allen Nährstoffen erhält.

Zwar müssten Kantinen mit DGE-Zertifikat wohl tatsächlich bald weniger Fleisch anbieten. Aber nur ein kleiner Teil der Kantinen ist überhaupt zertifiziert. Und: Wer in der Kantine weniger Fleisch angeboten bekommt, darf natürlich zu Hause oder im Restaurant so viel Tier essen, wie er/sie will.