Hohe Auflagen für Klimastreik in Hamburg : Behörde macht Demo kurz und klein

Kurz vor dem Klimastreik von Fridays for Future verhängt die Hamburger Sozialbehörde für die Schüler*innen inakzeptable Auflagen.

HAMBURG taz | Obwohl die Hamburger Fridays for Future für ihre Großdemo am Freitag ein überzeugendes Corona-Schutzkonzept vorgelegt haben, haben die Behörden einen Tag vor der Demo die Auflagen drastisch verschärft. Statt 10.000 erlaubt die Versammlungsbehörde jetzt nur noch 2.000 Teilnehmer*innen, aufgeteilt auf zwei Demozüge. Auf eine Abschlusskundgebung, die sich ursprünglich auf einer Länge von 1,5 Kilometern in der Innenstadt erstrecken sollte, müssen die Aktivist*innen ganz verzichten.

Für die Klimaaktivist*innen kommen die Auflagen überraschend. „Die seit einem Monat laufenden Kooperationsgespräche liefen durchgehend positiv“, sagt Pressekoordinator Philipp Wenzel. Das von ihnen erarbeitete Hygienekonzept habe extra verschiedene Start- und Anreisepunkte für die Demonstrant*innen vorgegeben um Menschenmassen an Bus- und Bahnhaltestellen zu vermeiden. Außerdem seien eine durchgängige Maskenpflicht und Mindestabstände von zwei Metern festgeschrieben. Zudem sollten die ursprünglich drei großen Demozüge in kleine Blöcke von je 250 Teilnehmer*innen aufgeteilt werden.

Die heute früh erteilte Verfügung sieht nun vor, dass nur zwei Demozüge mit je 1.000 Personen starten, der dritte Zug dürfe stattdessen als Menschenkette um die Alster stattfinden. Das kommt für die Aktivist*innen nicht infrage, ein Eilantrag gegen die Auflagen liegt bereits beim Gericht. „Den Vorschlag einer Menschenkette zwischen all den Snackbuden am Jungfernstieg und den Baustellen am Ballindamm haben wir als Satire aufgefasst und lehnen ihn ab“, sagt Wenzel.

Normalerweise ist die bei der Polizei angegliederte Versammlungsbehörde für die Sicherheit und Auflagen von Demonstrationen zuständig. In Zeiten der Pandemie muss sie ab tausend angemeldeten Teilnehmer*innen aber den Rat der Sozialbehörde einholen. Daher kommen auch die Bedenken: „Bei Veranstaltungen mit 10.000 Teilnehmern ist eine Kontaktverfolgung schwierig bis unmöglich“, sagt Behördensprecher Martin Helfrich.

Auf den Hinweis, dass es auch nach sehr großen Demos wie Black Lives Matter kein nennenswertes Infektionsgeschehen gab, sagt er: „Als Gesundheitsexperten müssen wir risikoorientiert arbeiten.“ Obwohl das von Fridays vorgelegte Konzept gut sei, müsse man aus gesundheitlicher Sicht von so großen Menschenmengen abraten. Bei den Schüler*innen ist der Eindruck entstanden, in der Behörde sei das Konzept gar nicht richtig gelesen worden. Eine Eilentscheidung des Gerichts erwarten sie im Laufe des heutigen Nachmittags.