afp/taz | Die Deutsche Bahn befürchtet wegen des aktuellen Sommerwetters Störungen im Zugbetrieb und rät von Reisen ab. Temperaturen von über 40 Grad führten zu einer spürbaren Belastung der Infrastruktur, erklärte der Konzern am Donnerstag. Hinzu komme das Risiko von Böschungsbränden sowie lokal auftretendem Starkregen und Gewitter mit Sturmböen. Wer seine Reise im Fernverkehr nicht antreten möchte, kann deshalb ab sofort kostenlos sein Ticket stornieren.

Damit die Nachricht die Fahrgäste auch erreicht, schickte die Bahn ihren Kun­d:in­nen mit App eine Meldung direkt aufs Handy. Unter dem Titel „DB-Fernverkehr bietet Hitze-Sonderkulanz“ wird dort bekanntgegeben, dass alle Tickets, die spätestens am Dienstag für eine Reise bis 30. Juni gebucht worden sind, kostenlos storniert werden können. Fahrgäste bekommen ihr Geld dann zurück.

„Fahrgäste mit einem digitalen Ticket können dieses online auf bahn.de stornieren“, erklärte die Bahn. „Reisende mit analogen Tickets können sich an ihre DB Verkaufsstelle vor Ort wenden.“

Es ist das erste Mal, dass die DB eine Hitzesonderkulanz anbietet – und sie rät allen, die auf ihre Fahrt verzichten können, von der Sonderregelung Gebrauch zu machen. „Zudem bittet die DB alle Reisenden, die in diesen Tagen unterwegs sein müssen, um besondere gegenseitige Rücksichtnahme und um Verständnis gegenüber den Mitarbeitenden der Bahn.“

Erst in der Nacht zu Mittwoch war es zu einem bundesweiten und stundenlangen Zugausfalll gekommen. Das lag aber nicht am Wetter, sondern an dem schiefgelaufenen Austausch einer Komponente der Funktechnik.