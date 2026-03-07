Dass Albert Münzberg und Pablo Himmelspach schon ewig befreundet sind, merkt man schnell, wenn man mit ihnen unterwegs ist: Der eine bestellt dem anderen im Café ganz selbstverständlich einen entkoffeinierten Cappuccino. Der andere steckt die Mütze des einen in seine Jackentasche, als wäre es seine. Zusammen aufgewachsen in einem Dorf in Vorpommern, touren die beiden heute regelmäßig quer durch die Bundesrepublik und füllen dabei immer größere Konzerthallen: mit teils angriffslustigem, oft gefühlvollem und meist erfrischend tanzbarem Deutschrap. Wir treffen uns wenige Tage nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Vielleicht wird alles gut“ in Greifswald und sind gleich per Du.

taz: Albert, Pablo, in einem eurer neuen Songs rappt ihr „Sport im Osten, Faschos boxen“. Meint ihr das ernst?

Albert Münzberg: Nicht wortwörtlich. Wir wollen nicht zu Gewalt aufrufen. Aber zu einer selbstbewussteren, offensiveren Haltung. Viele linke politische Akteure sind gerade in der Defensive, versuchen, den Status quo zu verteidigen. Das stärkt die AfD. Sie kann agieren, agieren, agieren, während alle anderen nur reagieren. Das muss sich ändern. Statt ständig schockiert von den Rechten zu sein, besser mutig sagen: Wir geben jetzt den Ton an!

taz: Nicht alle verstehen die Zeile so metaphorisch.

Albert: An einem Bahnhof zwischen Stralsund und Rostock steht prominent gesprayt: „Sport im Osten – Zecken boxen“. Das haben wir umgedreht. Wer den Song im Gesamten hört, merkt schnell: Der ist locker, soll Spaß und Mut machen.

Pablo Himmelspach: Ich glaube schon, dass man die Zeile auch wörtlich verstehen kann. Wir haben uns aus künstlerischen Gründen dennoch dafür entschieden. „Sport im Osten, Faschos boxen“ ist für uns ein Stilmittel, die Hook des Songs.

Im Interview: Albert Münzberg und Pablo Him­mels­pach Die Menschen Albert Münzberg und Pablo Him­mels­pach, beide 28, wuchsen zusammen in einem Dorf bei Demmin in Mecklenburg-Vorpommern auf. Nach der Schule macht Münzberg eine Lehre zum Zimmerer, legt später die Meisterprüfung ab. Er lebt in Greifswald. Himmelspach geht derweil studieren: Politikwissenschaften, erst auch in Greifswald, mittlerweile in Rostock. Die Rapper Vor neun Jahren beginnen die beiden erste Songs zu schreiben, nennen sich Hinterlandgang. In ihrer Musik erzählen sie, wie es sich für junge Leute in der ostdeutschen Provinz so lebt und aushalten lässt: mit Freunden, Drogen, Kampfsport und viel Solidarität. Ihr neues Album „Vielleicht wird alles gut“ erschien im Januar beim Label Audiolith.

taz: Die soll im Gedächtnis bleiben, ähnlich einem Refrain.

Pablo: Eine Hook bringt Dinge auf den Punkt. Überall im Osten, teils auch im Westen, gibt es immer wieder rechte Angriffe und Bedrohungen. Dagegen sollte man sich verteidigen dürfen.

taz: Der Shitstorm von rechts ließ nach der Veröffentlichung des Promo-Videos nicht lange auf sich warten.

Pablo: Stimmt. Das war eine schwierige, aber auch wichtige Erfahrung. Wir machen schon länger politische Musik. „Sport im Osten“ ist der erste Song, der voll auf die Zwölf geht. Im Internet haben sich dann Leute über uns lustig gemacht und uns teils übel beleidigt. Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu viel davon gibt. Und sich klar machen: Das Internet ist nicht die reale Welt. Bis auf mal ’nen dummen Spruch in Rostock gab es im echten Leben keine Konsequenzen.

wochentaz Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Albert: Der Shitstorm hat uns aber auch viel Reichweite außerhalb unserer Bubble gebracht. Viel mehr Leute haben das Video gelikt und positiv kommentiert, das hat es algorithmisch extrem befeuert.

taz: Schon in früheren Songs thematisiert ihr Auseinandersetzungen mit Rechten in der ostdeutschen Provinz. Habt ihr die selbst erlebt?

Pablo: Das Thema begleitet uns seit unserer Kindheit. Wir sind in einem Dorf bei Demmin großgeworden. Da gab es immer wieder Momente, in denen man das Gefühl hatte, sich zurückziehen, einstecken oder abhauen zu müssen.

taz: Was ist passiert?

Pablo: Freunde von mir haben oft auf die Fresse bekommen. Meistens von älteren Typen, die in der Überzahl waren. Einmal haben sie uns mit einer Machete bedroht.

„Manchmal spricht man in der Musik ja Sachen aus, die man sonst nicht mal mit seinen Engsten teilt“, sagt Pablo Himmelspach Foto: Ole Kracht

taz: Weil sie wussten, dass ihr links seid?

Albert: Nee. Das war jetzt nicht so: Da sind die Antifas Pablo und Albert!

Pablo: Es reichte schon, wenn man ’nen Joint geraucht hat.

Albert: Vor Jahren am Herrentag, da waren wir so etwa 16, haben wir auf dem Sportplatz in Demmin ein bisschen gekifft und was getrunken. Plötzlich kamen zwei Erwachsene, so Mitte 30, haben einem Kumpel ins Gesicht geschlagen und mir eine Kopfnuss gegeben, so dass wir beide kurz abgeklappt sind.

Pablo: Das Perfide ist, dass das alles auch schon in einer Zeit passiert ist, in der wir noch recht jung waren, Kinderkörper und Kinderköpfe hatten.

Albert: Die haben sich gern Schwächere gesucht. Wie Rechte das halt immer machen. Entweder geht’s gegen eine weit entfernte Elite oder vermeintlich Schwächere. Das zeigt, wie schwach sie eigentlich selbst sind. Wer Angst schürt, kennt Gefühle von Angst und Unsicherheit sehr gut. Die Leute, mit denen wir früher Stress hatten, sind mittlerweile komplett abgerutscht. Richtig verlorene, kaputte Seelen.

taz: Älteren Songs zufolge habt ihr dann begonnen, euch zu wehren. In „Vorpommern bleibt Kampfsport“ rappt ihr „Faschos an der Tanke – doch uns ’re Gang ist die Antwort“.

Pablo: Ich bin boxen gegangen, weil ich das Gefühl hatte, auch hart sein zu müssen. Die Pubertät ist ja eh eine heftige Entwicklungsphase. Wenn solche Themen dazu kommen, kann sie schnell sehr verworren werden.

taz: Und unter Männern, besonders unter jungen, ist übersteigerte Härte leider oftmals idealisiert.

Pablo: Dahingehend hat mir mein Vater damals geholfen. Er war emotional präsent, hat viel mit mir geredet und mir vorgelebt, dass man als Mann eben nicht hart sein muss.

taz: Wie war das bei dir, Albert?

Albert: Mir hat dieses väterliche Vorbild gefehlt. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich wollte damals auf jeden Fall auch hart sein und war sehr destruktiv unterwegs: Saufen, Drogen nehmen, Sachen kaputt hauen, in Schlägereien verwickelt sein.

taz: Wie bist du davon weggekommen?

Albert: Durch die Musik. Ich – wir beide eigentlich – hatten viel Energie. Als wir begannen zu rappen und Konzerte zu veranstalten, konnte sie da reinfließen. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Mit der Zeit bin ich dann selbstsicherer geworden und habe einen guten Zugang zu meinen Emotionen gefunden.

Pablo: In unseren Songs verarbeiten wir so viele Themen, die uns berühren. Das hat uns schon oft persönlich weitergebracht. Manchmal spricht man in der Musik ja Sachen aus, die man sonst nicht mal mit seinen Engsten teilt, weil einem die Worte fehlen. Ein großes Glück, das wir das machen und sogar noch rausgehen und die Verbindung mit anderen dazu spüren können.

 Vor allem bei alten Leuten nervt mich manchmal, dass die immer nur rumheulen: ‚Alles macht dicht, es gibt keine Angebote.‘ Mach doch selber geile Sachen! Albert Münzberg, Hinterlandgang

taz: In einem früheren Song rappt ihr, dass ihr zwar eure „Power zeigen“ könnt, euch aber nicht traut, vor anderen zu weinen – noch so ein Männerproblem. Geht das mittlerweile?

Albert: Vor Pablo und Menschen, die mir vertraut sind, ja. Gerade wenn man Sorgen hat, traurig ist, tut das total gut und gibt Kraft. Wie sich zu umarmen und miteinander reden.

Pablo: Wir haben zum Glück ein Umfeld, in dem Emotionen nicht nur geduldet, sondern sogar als etwas Schönes empfunden werden. Das braucht es aber halt auch, um sich öffnen zu können.

taz: Was beim Hören eurer neuen Platte auffällt: Zwei Songs erzählen vom Verlust geliebter Menschen.

Albert: Bei uns beiden ist fast zur gleichen Zeit jemand gestorben, der uns wichtig war. Das hatte sich angebahnt, sitzt aber noch tief. Wofür ich unfassbar dankbar bin: Die Person, um die es in „Wenn du lachst“ geht, hat den Song noch gehört, bevor sie gestorben ist.

taz: Euer Album trägt trotz dieser traurigen Erlebnisse einen vorsichtig optimistischen Titel: „Vielleicht wird alles gut“. Woher nehmt ihr die Zuversicht?

Albert: Schon früher haben wir bei emotionaleren Themen versucht, irgendwo noch einen Hoffnungsschimmer zu finden, ein positives Schlusslicht zu setzten. Der Titel des neuen Albums stammt aus der Hook vom Song „Pogo“. Die lautet komplett: „Vielleicht wird alles gut, wenn wir groß sind“. Im Studio fanden wir irgendwann, dass dieser kindliche, vielleicht auch naive Wunsch zu dem ganzen Album passt.

taz: Viele scheinen es im Moment kaum noch für möglich zu halten, dass sich die Dinge auch wieder zum Besseren verändern lassen.

Pablo: Es ist ja auch nicht so, als wäre alles toppi hier. Und als hätten wir das geilste System überhaupt. Ist schon gut, sich da nichts vorzumachen. Aber dann muss es nach vorne gehen. Wie können möglichst alle ein sicheres, schönes Leben führen, anstatt sich abzurackern in irgendwelchen Scheißjobs? Ich glaube, Positivität, Lebensfreude und die Vision von einer lebenswerten Zukunft holen am Ende mehr Leute ab als Angst und Hass.

taz: Ein Rezept für die Landtagswahlen, die im September in Mecklenburg-Vorpommern anstehen?

Albert: Das will ich gar nicht beurteilen. Was die Leute sicher spüren müssen: dass die Parteien sich wirklich für sie interessieren, für sie da sind.

Pablo: Wir sind aber keine politischen Player, sondern sehen uns als Teil der Zivilgesellschaft. Darin steckt enormes Potenzial, Leute im echten Leben wieder zusammenzubringen.

taz: Eine große Herausforderung. Die AfD ist auf dem Vormarsch. Viele Jugendliche fühlen sich gerade zu rechter Jugendkultur hingezogen, besonders im Osten. Woran liegt das?

Albert: Vor allem junge Männer haben total das Bedürfnis nach Sicherheit, Identität, Zugehörigkeit. Ich kenne das ja. Die AfD schafft Identifikationsfläche, wenn sie vorgibt: Wir sind die Outlaws, die Benachteiligten, die Ostdeutschen. Und dazu baut sie Feindbilder auf: Westdeutsche, Linke, Zecken, Schwule. Gegner helfen, die eigene Gruppe zu stärken – wie beim Fußball.

taz: Ihr Zugehörigkeitsversprechen.

Pablo: Aber ein faules. Linken wird ja gern vorgeworfen: Bei euch muss man gucken, dass man nichts Falsches sagt, ihr spaltet euch gegenseitig auf. Als könnte man es sich in einer rechten Wohlfühl-Kameradschaft so richtig gemütlich machen. Das ist Bullshit.

Albert: Viele Aussteiger berichten, was für ein Horror die rechte Szene ist. Du kriegst Druck, musst dich beweisen …

Pablo: … hart sein, zu gewissen Themen die richtigen Sätze parat haben.

taz: Warum verfängt das trotzdem so?

Pablo: In vielen Kleinstädten und Dörfern gibt es wenig kulturelle Angebote, und wenn, dann sind sie oft eher konservativ geprägt. Jugendhäuser oder Anknüpfungspunkte an politische Bildung sind auch selten. Das lässt viele orientierungslos und einsam zurück. Und die Rechtsextremen wissen genau, was sie wie bei Tiktok präsentieren müssen, damit es diese Leute berührt.

taz: Wie kann man die Jugendlichen zurückholen oder verhindern, dass sie abdriften?

Pablo: Viel investieren in Bildung und Sozialarbeit. Auf sie zugehen, besonders in der echten Welt. Auch bei den Eltern ansetzen. Viele, die in die rechte Szene rutschen, mussten in ihren Familien beschissene Erfahrungen machen.

Albert: Und selbst eine Identität vorgeben, die Leute feiern, der sie sich anschließen können. Einfach nur sagen, was alles doof ist, reicht nicht.

taz: Ihr versucht das mit eurer Musik. Kann linker Rap gegen rechte Jugendkultur ankommen?

Albert: Ich würde niemals sagen, dass wir linken Rap machen.

taz: Nicht? Ihr disst Faschos, kritisiert Marktwirtschaft und Ungleichheit.

Albert: In unseren Texten geht’s aber noch um viel mehr. Vielleicht: gesellschaftlicher Rap. Aber mal abgesehen von uns: Musik erreicht junge Menschen allgemein gut. Ob linker Rap, Rechtsrock oder Mark Forster. Musik ist Jugendkultur.

Pablo: Wobei die Rechten halt, wenn es um Musik und Kultur geht …

Albert: … da schmieren die ab.

Pablo: Das können die nicht. Alles, was die machen, ist irgendwie platt und auch ein bisschen hohl.

Albert: Die trauen sich auch nichts Eigenes, Kreatives zu machen.

Pablo: Nein, das ist total festgefahren.

Albert: Festgefahrener, peinlicher Scheiß. Also es gibt wirklich keine gute rechte Musik.

taz: 2012 ging mit Feine Sahne Fischfilet eine Band aus eurer Nähe durch die Decke, wurde bundesweit bekannt. Da wart ihr 15. Wie war das für euch?

Pablo: Total krass: Leute aus unserer Ecke, die bekannte Musiker sind und Themen ansprechen, die uns beschäftigen. Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern. Viele, die sich zuvor nicht positionieren wollten, auch hätten nach rechts kippen können, sind plötzlich zu Feine Sahne aufs „Wasted in Jarmen“ gegangen.

taz: Ein Festival, das die Band seit Jahren in eurer Gegend ausrichtet.

Pablo: Genau. Das zeigt, was für einen Einfluss Musik und eine Präsenz in der Region, aus der man kommt, auf junge Leute haben kann. Auch langfristig: Feine Sahne ist heute eine etablierte Band. Viele Fans sind mit denen gewachsen. Ich glaube, dass wir hier eine ähnliche Position einnehmen können.

taz: Deshalb auch das „100 Tage Sommer“-Open-Air, das ihr jährlich bei Demmin veranstaltet?

Pablo: Das machen wir, weil wir Bock auf ein geiles Open Air mit unseren Freunden und Leuten aus der Gegend haben. Das soll einfach Spaß machen.

taz: Kommen auch Jugendliche?

Pablo: Ja. Viele aus Demmin und Umgebung kommen richtig gerne. Wenn sie keine Kohle haben, lassen wir sie kostenlos rein. Und viele Leute aus der Gegend helfen mit. Allein könnten wir gar das nicht stemmen.

Albert: Man muss auch einfach sagen: MV ist ein geiles Festival-Land. Es gibt hier viele coole Leute und viel Platz, um geile Sachen an den Start zu bringen!

Pablo: Alles eine Frage der Perspektive.

Albert: Absolut. Vor allem bei alten Leuten nervt mich manchmal, dass die immer nur rumheulen: „Alles macht dicht, es gibt keine Angebote.“ Mach doch selber geile Sachen! Viele hier versuchen das zum Glück. Und so probieren wir es auch.

taz: Holt ihr mit dem Open Air auch rechte Jugendliche ab?

Pablo: Das weiß ich nicht. Noch Schwankende bestimmt. Es ist aber sicher nicht so, dass wir in Scharen die Leute bekehren.

Albert: Das wollen wir auch überhaupt nicht, und gerade deshalb kommen die Leute. Viele gucken einfach: Was ist angesagt? Was ist cool? Wer hat Erfolg? Und gehen dann dort hin. Identifikationsfläche schaffen bringt viel mehr, als alles politisch auszudiskutieren. Das war auch bei Feine Sahne so.

taz: Apropos Erfolg: Mit eurem neuen Album seid ihr im Januar erstmals in den deutschen Albumcharts gelandet. Könnt ihr von der Musik schon leben?

Albert: Das hängt ja voll davon ab, wie viel Geld man zum Leben braucht und wie man leben will. Sicher ginge das irgendwie. Aber für mich würde sich das gerade wie Verschwendung anfühlen.

taz: Warum?

Albert: Zum Überleben kann ich ganz viel anderes machen. Ich möchte lieber genug Geld verdienen, um geile Musik machen zu können.

Pablo: Leben, um Musik zu machen.

Albert: Genau. Nicht Musik machen, um zu leben, sondern andersrum: leben, um Musik zu machen. Und die muss geil finanziert sein. Für unsere neue Tour haben wir uns viel Technik gekauft. Und wir machen auch gern mal coole Aktionen. Vor unserem Album-Release haben wir zum Beispiel ein paar kostenlose Konzerte gespielt. Auch dafür ist es gut, wenn man nicht viel über Geld nachdenken muss.

taz: Und wovon lebt ihr?

Albert: Ich bin Zimmerermeister und arbeite drei Tage die Woche in der Firma von Freunden.

Pablo: Ich studiere Politikwissenschaften und bekomme Bafög.

taz: Wie gelingt der Spagat zwischen Musikkarriere und normalem Leben?

Pablo: Mit viel Arbeit, allein schon für Hinterlandgang: täglich schreiben, telefonieren, Dinge organisieren. Während der Tour sind wir dann fast jede Woche von Donnerstag bis Samstag unterwegs. Aber das ist auch alles sehr motivierend, weil wir merken, dass es funktioniert.

Albert: Und wir versuchen, gechillt zu bleiben. Alle wissen, wir sind hier in MV ganz fest verankert …

Pablo: … machen nicht auf überheftig, sind einfach zwei normale Typen.

Albert: Zwei Männer aus dem Volk, stumpf gesagt. Und ich glaube, deshalb mögen uns viele hier in der Gegend auch, aus ganz verschiedenen politischen Lagern.

taz: Ihr kommt mit allen zurecht?

Albert: Es gibt auch Menschen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aber für mich steht die zwischenmenschliche Beziehung meist über den politischen Idealen. Dass man Leute komplett nur als Gegner sieht, geht eigentlich nur, wenn man niemanden so richtig kennt. Wir kennen hier viele Leute und versuchen, uns mit denen gut zu verstehen.

Pablo: Wir glauben beide auch einfach an das Gute in den Menschen, selbst wenn sie mal auf Abwege geraten.