Hilflosigkeit der HSV-Männer: Flanieren statt flankieren
Nach drei Spielen ohne Tor stellt sich schon die Frage, ob der HSV nicht gleich wieder absteigt. Immerhin sehen die Verantwortlichen es schonungslos.
E igentlich läuft es bei den Männern des FC Bayern ja nicht. Die Transferperiode war geprägt von der Kränkung, nicht mehr wichtig genug zu sein; gleichzeitig demontiert der Ehrenpräsident Uli Hoeneß ganz ehrlos und ohne Not seinen Manager Max Eberl. Und obwohl sie letztes Jahr mit großem Abstand Meister wurden, ist doch irgendwie jetzt nicht unbedingt der Lack ab – aber der Glanz, der fehlt.
Und dann spielen sie gegen den HSV in einer Manier, die mit „dominant“ nur unzureichend beschrieben ist. Sie haben die Hamburger hergespielt, als wäre das eine Freizeitmannschaft. Nach zehn Minuten führten die Bayern schon 2:0, und als sie danach anfingen (wie es im Süden heißt), piano zu machen, schossen sie trotzdem weiterhin drei Tore.
Es stimmt schon, dass das auch zum Profil dieses Spiels gehört: In den letzten acht Spielen in München sind die Hamburger jedes Mal derb in die Pfanne gehauen worden, sie haben in jenen acht Spielen drei Tore geschossen und dabei 50 kassiert. Merlin Polzin, Cheftrainer des HSV, sah auf der anschließenden Pressekonferenz auch gar nicht geknickt aus. Zwar sagte er deutlich, dass der Spielverlauf, nun ja, deutlich war, aber er machte nicht den Eindruck, als wäre diese Vorführung ein gröberes Problem.
Es scheint zu einer Bundesligasaison des HSV dazuzugehören, beim FC Bayern potenziell zweistellig zu verlieren. Und emotional tut es auch weniger weh als die Derbyniederlage gegen den FC St. Pauli vom letzten Spieltag.
Nicht ein Tor geschossen
Allerdings stellt sich nach dem Spiel schon die Frage, wie sich der HSV die Saison vorgestellt hat. Nach drei Spieltagen haben sie nicht ein Tor geschossen, gegen die Bayern hatten sie nur eine nennenswerte Chance. Immerhin: Am ersten Spieltag gegen Gladbach (0:0) waren sie nicht einmal in Rufweite des Tors gekommen. Und dabei war das nicht einmal das größte Problem im Spiel der Hamburger gewesen, sondern die Abwehr. Die funktionierte gerade in der ersten Halbzeit eher nach dem Motto „Flanieren statt flankieren“.
Nach sieben Jahren Abwesenheit steht jetzt schon zu befürchten, dass der Wiederaufstieg nur eine kurze Episode sein könnte. Nach den drei Spielen fällt es schwer zu sagen, woran es nicht gefehlt hat. Nur dass die Verantwortlichen das genauso schonungslos sehen, könnte noch Hoffnung machen. Nächstes Wochenende geht es gegen Heidenheim, die haben noch gar keine Punkte, aber Vorsicht – ein Tor haben sie schon geschossen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Attentat auf Charlie Kirk
Ein Spektakel der Gewalt
Die IG Metall und das Verbrenner-Aus
Gewerkschaft gegen Klimaziele
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Alles guckt nach Gelsenkirchen
Humanitäre Lage in Gaza
Auch wo es Nutella gibt, hungern Menschen
Krankenkassen gegen Bundesrepublik
Eine Finanzierung über Steuern ist gerecht