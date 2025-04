E s ist wieder so weit. Ein Medium – diesmal die BBC – berichtet mit Bezug auf Insiderquellen: Die Hamas im Gazastreifen sei bereit, die Kontrolle abzugeben, etwa an eine palästinensische Technokraten- oder Einheitsregierung. Ein echter Durchbruch dazu ist in den Verhandlungen um einen dauerhaften Waffenstillstand theoretisch möglich, aber nach derzeitigem Stand unrealistisch.

Die Zerstörung Gazas in dem seit dem 7. Oktober 2023 anhaltenden Krieg ist immens, zehntausende Palästinenser wurden bei der israelischen Offensive getötet. Und trotz alldem scheint Israels Militär nur eingeschränkt gegen die Hamas anzukommen: So vermeldete es jüngst, den Kommandanten des Hamas-Bataillions von Shujaya, das ist ein Viertel in Gaza-Stadt, getötet zu haben – zum mittlerweile fünften Mal.

Auch einen nächsten „Man for the Job“ wird die Hamas sicher finden. Gerade vergangenes Wochenende griff eine Gruppe Hamas-Kämpfer israelische Soldaten nahe der Grenze an, aus einem noch bestehenden Tunnel heraus. Dazu kommt: Durch die Evakuierungsbefehle treibt Israel Zivilisten in von der Hamas kontrollierte Gebiete – und stärkt so deren Kontrolle, etwa über Hilfsgüter..

Das weiß die Hamas. Und auch, dass die Zeit auf ihrer Seite ist, wenn Israels Militär immer wieder an dieselben Kriegsschauplätze im Kampf gegen dieselben Bataillone zurückkehrt. Wenn die internationale Stimmung aufgrund der brutalen Kriegsführung Israels weiter kippt. Wenn die israelische Gesellschaft an der Frage des Umgangs mit den in Gaza verbliebenen Geiseln weiter zerbricht.

Der Druck auf die Hamas scheint nicht groß genug, um sie tatsächlich zu einer Entwaffnung zu bewegen. Das macht sie immer wieder klar. Wenn die Hamas „Macht abgeben“ sagt, meint sie maximal ihren Verwaltungsapparat, nicht ihre Waffen. Und schaut man sich Gaza an, ist äußerst fraglich, wie der Druck militärisch noch erhöht werden sollte – auch vor dem Hintergrund der bereits bestehenden massiven Verstöße gegen internationales Recht.

Einen wunden Punkt gibt es: Auch der sechste Kommandeur des Shujaiya-Bataillions möchte bezahlt werden. Nach Medienberichten fehlt der Hamas dafür immer mehr das Geld. Das verdient sie bislang vor allem durch das Auspressen der Zivilbevölkerung indem sie Güter und Bargeld kontrolliert. Diese Möglichkeit muss ihr genommen werden. Etwa durch die Schaffung international verwalteter Camps für binnengeflüchtete Gazaner, in denen sie in Sicherheit versorgt werden – ohne Profit für die Hamas. Diese Option liegt derzeit wohl leider nichtmal auf dem Verhandlungstisch.