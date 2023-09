Günstiger ÖPNV für Studierende in Gefahr : Bangen ums Semesterticket

Ausgerechnet das Deutschlandticket gefährdet einen günstigen ÖPNV an den Hochschulen. Nun muss dringend eine Lösung gefunden werden.

Noch sind das Semesterticket und damit die Mobilität für die Studierenden der Technischen Universität (TU) Dortmund für das kommende Jahr gesichert. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Viele der Allgemeinen Studierendenausschüsse (Asta) an den Hochschulen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr planen, ihre Verträge fürs Semesterticket zu kündigen oder haben es schon getan.

„Aber wir haben noch Hoffnung, dass eine Lösung gefunden werden kann“, sagt David Wiegmann. Er kämpft für eine Lösung für das Semesterticket und ist Koordinator des Landes-Asten-Treffens Nordrhein-Westfalen. Keine Lösung oder Teuerung wäre bei über 30 Prozent armutsgefährdeten Studierenden eine soziale Katastrophe. Auch die Verkehrsverbünde stünden vor dem Problem, dass ihnen planungssichere Einnahmen wegfallen.

Schuld an der misslichen Lage hat das Deutschlandticket. Seit seiner Einführung fehlt eine Reglung für die Studierenden und nun droht das Aus für das Solidarticket. Am Donnerstag beraten die Verkehrsminister der Länder in einer Sondersitzung die Zukunft des 49-Euro Tickets, dessen finanzielle Planung fürs kommende Jahr noch ungeklärt ist.

NRW-Verkehrsminister und Vorsitzender der Konferenz Oliver Krischer (Grünen) sagte: Wenn nicht zeitnah für die Finanzierung beim Deutschlandticket für 2024 eine Lösung gefunden werde, „ist das, was wir alle als das erfolgreichste Ticketmodell in der ÖPNV-Geschichte auch ganz schnell wieder Geschichte“. Zudem soll die Möglichkeit für ein bundesweites Semesterticket besprochen werden.

Konkurrenz zum Semesterticket

Was haben die beiden Tickets miteinander zu tun? Mit dem Solidarmodell dürfe ein Ticket nur angeboten werden, wenn dieses deutlich günstiger ist als alle anderen Angebote des Nahverkehrs, argumentierte das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil. Durch die Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai stand es plötzlich in Konkurrenz zum Semesterticket. Ein Rechtsgutachten vom März, das der AStA der TU Dortmund in Auftrag gegeben hat, kommt zu dem Schluss, dass Klagen gegen das Semesterticket künftig erfolgreich sein könnten.

Dass gerade in Nordrhein-Westfalen die Lage zu eskalieren droht, kann teils am hohen Preis für das Semesterticket liegen. 35 Euro kostet es, dafür können Studierende durch ganz NRW fahren. Um durch ganz Deutschland zu fahren, haben Studierende die Möglichkeit ihr Semesterticket zum Deutschlandticket aufzustocken.

Dabei zahlen sie aber mehr als beispielsweise Berufstätige für das „Deutschlandticket Jobticket“, das aktuell auch etwa bei 35 Euro liegt. „Mit der Tarifrevolution durch das Deutschlandticket profitieren nahezu alle vom günstigen Nahverkehr, nur Studieren gucken am Ende in die Röhre. Weil sie am Ende nicht entlastet, sondern belastet werden“, sagt Wiegmann der taz.

Schnelle Lösung bei Verkehrsministerkonferenz

Für Wiegmann wäre die Einigung am besten schon im März dieses Jahres gekommen. Nun müsse sie so schnell wie möglich kommen. Zwischen den Ländern existiere bereit seit dem Frühjahr eine Vorschlag für ein einheitliches Semesterticket für monatlich 26,60 Euro, sagte Verkehrsminister Krischer.

„Damit können wir diesen Abstand über das Solidarmodell aufrechterhalten.“ Der Bund reagiere aber seit Monaten nicht. Aufgrund der gemeinsamen Finanzierung ist die Zustimmung des Bundes unerlässlich. Mit der Konferenz am Donnerstag hoffe man Antworten vom Bund zu bekommen, heißt es aus dem NRW-Verkehrsministerium.