Offenbar aus politischen Gründen hat die Gewerkschaft Verdi einen ihrer engagiertesten Mitarbeiter kaltgestellt: Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim, bisher zuständig für das Aufregerthema „Luftsicherheitskontrollen“ an allen Flughäfen in NRW, ist nicht mehr erreichbar – weder für Verdi-Mitglieder noch für Journalist:innen. Tarim hat über Jahrzehnte im TV, in Zeitungen und auf einer Verdi-eigenen Website immer wieder auf miese Arbeitsbedingungen bei den privaten Sicherheitsdiensten hingewiesen, die an den Airports die Passagiere kontrollieren: Personalmangel, Zeitdruck, hohe Arbeitsbelastung führten nicht nur zu langen Wartezeiten und verpassten Flügen – sondern auch zu Sicherheitsmängeln, argumentierte der Endvierziger.

Wie mehrere Gewerkschafter der taz bestätigten, hat Verdi Tarim schon Ende 2024 von der direkten Mitgliederbetreuung am Flughafen Köln/Bonn abgezogen. Am 1. Januar 2025 wurde dort das sogenannte Frankfurter Modell eingeführt, das auf verstärkten Technikeinsatz und noch weniger Personal setzt – und damit auf geringere Kosten für Flughäfen und Airlines. Denn für die Organisation der Sicherheitskontrollen ist damit nicht mehr die Bundespolizei, sondern der Flughafen selbst zuständig.

„Özay Tarim hat zu kritisch über das Frankfurter Modell geredet -deshalb musste er gehen“, glauben Verdi-Mitglieder, die in Köln/Bonn Passagiere kontrollieren. „Für uns ist es eine riesige Enttäuschung, dass er weg ist.“ Die „Kommunikation mit Verdi“ sei seitdem „quasi gleich null“, es hagele Gewerkschaftsaustritte, sagt ein Luftsicherheitskontrolleur, der seinen Namen aus Angst vor Repressionen seines privaten Arbeitgebers nicht in der taz lesen will. „Hier waren Hunderte bei Verdi organisiert“, schätzt er: „Die sind fast alle weg.“

Dennoch setzt der Ver.di-Landesbezirk auf weitere Eskalation: Wie mehrere andere Gewerkschafter der taz bestätigten, ist Tarim seit Wochen jetzt nicht nur in Köln/Bonn, sondern landesweit komplett aus der Gewerkschaftsarbeit verschwunden. Zuvor war er an anderen NRW-Flughäfen wie Düsseldorf weiter aktiv. Tarim habe eine arbeitsrechtliche Abmahnung erhalten – weil er einen von ihm selbst geschriebenen kritischen Artikel zu den Folgen des Frankfurter Modells in Köln/Bonn, den er auf der von ihm weiter betreuten Verdi-Internetseite zur Luftsicherheitsbranche veröffentlicht hat, nicht schnell genug gelöscht habe. Auch im Impressum der Seite wird Tarim nicht mehr genannt.

Maulkorb für Tarim

„Wir können Özay Tarim selbst nicht mehr erreichen, haben aber aus der Gewerkschaft von einem Termin am Arbeitsgericht Düsseldorf erfahren“, erklärt Verdi-Mitglied Bernd Solf, der am Airport Düsseldorf arbeitet. „Und da sind wir aus allen Wolken gefallen“, sagt sein Kollege Markus Zgorzalewicz. Denn während die Verdi-Landesfachbereichsleitung Tarims Verschwinden bis dahin verdruckst mit „organisatorischen Gründen“ erklärt hatte, sei bei der Gerichtsverhandlung klargeworden: „Die haben Özay Tarim einen Maulkorb verpasst.“

Denn abgemahnt worden sei Tarim, weil er es gewagt habe, nach inhaltlichen Gründen für die Löschung des kritischen Artikels zu fragen, erzählen Solf und Zgorzalewicz. Verdi-Vertreter hätten dagegen rein formal argumentiert, Tarim habe die Anweisung zur Löschung nicht sofort umgesetzt und damit gegen Arbeitsrecht verstoßen.

Inhaltlich sei der beanstandete Artikel Tarims, der am 15. September online ging, „völlig korrekt“ gewesen, sagen Verdi-Mitglieder in Köln/Bonn. Denn an diesem Tag waren einmal mehr zu wenig Sicherheitskontrolleure vor Ort. „Die Leute mussten lange warten, haben ihre Flüge verpasst“, schildert ein Luftsicherheitskontrolleur die Situation. „Die Passagiere haben uns beschimpft, wollten unsere Kontrollen stürmen.“

Flughafen beschuldigte Sicherheitsunternehmen für Probleme

Trotzdem habe der Flughafen, der mit Einführung des Frankfurter Modells selbst für Personalplanung und Personalabbau zuständig ist, auf seiner Internetseite dem beauftragten Sicherheitsunternehmen Securitas die Schuld für das Chaos gegeben. „Der Flughafen hat die Passagiere gegen uns aufgehetzt“, sagt ein Kontrolleur – und nichts anderes habe Tarim kritisiert.

Über die Frage, warum Tarim, der nicht nur den Köln/Bonner Flughafenchef Thilo Schmid immer wieder hart kritisiert hat, von seiner eigenen Gewerkschaft kaltgestellt wurde, können Verdi-Mitglieder nur spekulieren. „Klar ist: Er hat sich ordentlich Feinde gemacht“, sagt der Düsseldorfer Sicherheitskontrolleur Zgorzalewicz. Nicht ohne Grund habe die Sicherheitsfirma Kötter schon 2020 versucht, Tarim mundtot zu machen. „Was Kötter nicht geschafft hat, erledigt jetzt Verdi selbst“, sagt er resigniert.

Der Verdi-Landesbezirk NRW will sich „auch aus Datenschutzgründen“ nicht zu Personalfragen äußern. Eine Sprecherin bestätigt aber, dass die Gewerkschaft das Frankfurter Modell zunächst unterstützt habe, räumt allerdings ein: „Wir sehen es aber kritisch, wenn dieses Modell zulasten der Beschäftigten in der Luftsicherheit zu Personaleinsparungen genutzt wird.“ Denn das führe, wie von Tarim immer wieder kritisiert, „zu höherer Belastung und zu höherem Arbeitsdruck“.

Özay Tarim müsse zurückkommen – und „seine Arbeit wie bisher ohne irgendwelche Einschränkungen weitermachen können“, fordern deshalb Verdi-Mitglieder wie Solf und Zgorzalewicz. „Sonst“, warnen sie, „müssen wir und Hunderte andere uns eben eine andere Gewerkschaft suchen.“