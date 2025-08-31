Köln taz | Sie wollten gegen Aufrüstung und Militarisierung protestieren. Doch die Antikriegs-Parade vom „Rheinmetall Entwaffnen“ Bündnis in Kooperation mit dem „Kölner Friedensforum“ endete in einem Polizeikessel. Bis zu 12 Stunden lang hielt die Polizei hunderte De­mons­tran­t:in­nen fest, darunter auch viele Minderjährige. Zuvor hatte sie die Demo gewaltsam gestoppt und für aufgelöst erklärt. Die Veranstalter berichten von etwa 100 Verletzten. Bis zu 20 Personen hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Etwa 3.000 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Heumarkt, um von dort einen Demozug in den Kölner Süden zu starten. Vertreten waren verschiedene friedenspolitische, feministische und sozialistische Gruppen. Doch bereits der Start verzögerte sich um eine gute Stunde. Die Polizei ließ die Demo aufgrund „versammlungsrechtlicher Verstöße“ nicht loslaufen und bezog sich dabei auf Vermummung und Fahnenstangen aus Metall. Schließlich doch gestartet, folgte Stop-and-Go: Erst waren es die verknoteten Transparente, dann ein gezündeter Rauchtopf, den die Polizei als Begründung heranzog, um den Aufzug zu stoppen.

In der Mechtildisstraße kam die Demo dann endgültig zum Stillstand, als die Polizei den „revolutionären Block“ einkesselte. Dabei ging die Polizei gewaltsam gegen die Menge vor, setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Hunderte Bereitschaftspolizisten trennten den Block von den restlichen Teil­neh­me­r:in­nen und durchsuchten den Lautsprecherwagen des Blocks. Aus diesem wäre nach Angaben der Polizei Pyrotechnik herausgegeben worden. In den Nebenstraßen sammelten sich währenddessen weitere Polizeikräfte, mitunter mit Wasserwerfer und Räumpanzer.

Die Versammlungsleitung der Demonstration warf der Polizei fehlende Kommunikation über ihr Vorgehen vor. Bis spät in den Abend gab es nach Angaben der Veranstalter keinen offiziellen Polizeikontakt. Mehrere Stunden hätten die Demonstrierenden ohne jegliche Polizeiansprache im Kessel ausgeharrt.

Sanitäter berichtet von Behinderung durch Polizei

Um 20.23 Uhr erklärte die Polizei die Versammlung aufgrund von Pyrotechnik und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte für aufgelöst. Gegen 23 Uhr startete die Polizei die erkennungsdienstliche Behandlung der eingekesselten Personen. Grund dafür waren laut Polizei überwiegend versammlungsrechtliche Verstöße. Gegen eine Person hätten die Behörden ein Strafverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung eingeleitet. Die letzten Personen verließen gegen 5 Uhr morgens den Kessel. Zwischenzeitlich wurde auch ein Journalist festgehalten.

Die „Demosanitäter Süd-West“ berichteten von einem der „heftigsten Einsätze der Gruppengeschichte“ mit dutzenden Verletzten. Ein Sanitäter einer weiteren Gruppe berichtete der taz von der Behinderung der medizinischen Versorgung durch die Polizei. Sie hätte ihm seine Ausrüstung entrissen und ihn im Anschluss festgenommen, als er einer bewusstlosen Person zur Hilfe eilen wollte. Viele verletzte Personen hätten nur im Zuge der Personalienfeststellung medizinische Versorgung erhalten. Einige Personen hätten in diesem Zuge verletzt im Kessel ausgeharrt.

Die Parade sollte den Abschluss des „Rheinmetall Entwaffnen“ Aktionscamps bilden. Kriegs­geg­ne­r:in­nen hatten ab Anfang der Woche am Fuße des Kölner Fernsehturms ein Protestcamp errichtet. In der gesamten Woche kam es bereits zu Demonstrationen und Aktionen gegen den deutschen Aufrüstungskurs und Vertreter der Rüstungsindustrie. So blockierten Ak­ti­vis­t:in­nen am Mittwochmorgen ein Rekrutierungsbüro der Bundeswehr und am Freitag die Zufahrt zum Logistikzentrum der „Deutz AG“ in Köln Kalk, die Motoren für Kriegsgerät produziert.

Kölns Polizei hatte im Vorfeld versucht, das Protesttreffen wegen befürchteter Gewalttaten präventiv zu verbieten – und so einen Präzedenzfall zum Verbot aller Camps zu schaffen, die sich mit „linksgerichteten Themen“ wie „Klimaaktivismus, Flüchtlings- und Friedenspolitik“ beschäftigen, wie es in der ursprünglichen Verbotsverfügung von Mitte August heißt. Das Oberverwaltungsgericht Münster aber erklärte das Verbot letztlich für „rechtswidrig, weil es die Versammlungsfreiheit“ verletze.