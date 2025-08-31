piwik no script img

taz zahl ich

Gewalt bei Demo gegen Aufrüstung in KölnAntikriegsparade endet im Polizeikessel

Am Samstag wollte eine antimilitaristische Parade durch Köln ziehen. Die Polizei löste die Demo auf und setzte bis zu 600 Menschen über Nacht fest.

Bis zu 12 Stunden lang hielt die Polizei hunderte De­mons­tran­t:in­nen fest, darunter auch viele Minderjährige Foto: Henning Kaiser/dpa
Von Lea Kleinsorge

Köln taz | Sie wollten gegen Aufrüstung und Militarisierung protestieren. Doch die Antikriegs-Parade vom „Rheinmetall Entwaffnen“ Bündnis in Kooperation mit dem „Kölner Friedensforum“ endete in einem Polizeikessel. Bis zu 12 Stunden lang hielt die Polizei hunderte De­mons­tran­t:in­nen fest, darunter auch viele Minderjährige. Zuvor hatte sie die Demo gewaltsam gestoppt und für aufgelöst erklärt. Die Veranstalter berichten von etwa 100 Verletzten. Bis zu 20 Personen hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Etwa 3.000 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Heumarkt, um von dort einen Demozug in den Kölner Süden zu starten. Vertreten waren verschiedene friedenspolitische, feministische und sozialistische Gruppen. Doch bereits der Start verzögerte sich um eine gute Stunde. Die Polizei ließ die Demo aufgrund „versammlungsrechtlicher Verstöße“ nicht loslaufen und bezog sich dabei auf Vermummung und Fahnenstangen aus Metall. Schließlich doch gestartet, folgte Stop-and-Go: Erst waren es die verknoteten Transparente, dann ein gezündeter Rauchtopf, den die Polizei als Begründung heranzog, um den Aufzug zu stoppen.

In der Mechtildisstraße kam die Demo dann endgültig zum Stillstand, als die Polizei den „revolutionären Block“ einkesselte. Dabei ging die Polizei gewaltsam gegen die Menge vor, setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Hunderte Bereitschaftspolizisten trennten den Block von den restlichen Teil­neh­me­r:in­nen und durchsuchten den Lautsprecherwagen des Blocks. Aus diesem wäre nach Angaben der Polizei Pyrotechnik herausgegeben worden. In den Nebenstraßen sammelten sich währenddessen weitere Polizeikräfte, mitunter mit Wasserwerfer und Räumpanzer.

Die Versammlungsleitung der Demonstration warf der Polizei fehlende Kommunikation über ihr Vorgehen vor. Bis spät in den Abend gab es nach Angaben der Veranstalter keinen offiziellen Polizeikontakt. Mehrere Stunden hätten die Demonstrierenden ohne jegliche Polizeiansprache im Kessel ausgeharrt.

Sanitäter berichtet von Behinderung durch Polizei

Um 20.23 Uhr erklärte die Polizei die Versammlung aufgrund von Pyrotechnik und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte für aufgelöst. Gegen 23 Uhr startete die Polizei die erkennungsdienstliche Behandlung der eingekesselten Personen. Grund dafür waren laut Polizei überwiegend versammlungsrechtliche Verstöße. Gegen eine Person hätten die Behörden ein Strafverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung eingeleitet. Die letzten Personen verließen gegen 5 Uhr morgens den Kessel. Zwischenzeitlich wurde auch ein Journalist festgehalten.

Die „Demosanitäter Süd-West“ berichteten von einem der „heftigsten Einsätze der Gruppengeschichte“ mit dutzenden Verletzten. Ein Sanitäter einer weiteren Gruppe berichtete der taz von der Behinderung der medizinischen Versorgung durch die Polizei. Sie hätte ihm seine Ausrüstung entrissen und ihn im Anschluss festgenommen, als er einer bewusstlosen Person zur Hilfe eilen wollte. Viele verletzte Personen hätten nur im Zuge der Personalienfeststellung medizinische Versorgung erhalten. Einige Personen hätten in diesem Zuge verletzt im Kessel ausgeharrt.

Die Parade sollte den Abschluss des „Rheinmetall Entwaffnen“ Aktionscamps bilden. Kriegs­geg­ne­r:in­nen hatten ab Anfang der Woche am Fuße des Kölner Fernsehturms ein Protestcamp errichtet. In der gesamten Woche kam es bereits zu Demonstrationen und Aktionen gegen den deutschen Aufrüstungskurs und Vertreter der Rüstungsindustrie. So blockierten Ak­ti­vis­t:in­nen am Mittwochmorgen ein Rekrutierungsbüro der Bundeswehr und am Freitag die Zufahrt zum Logistikzentrum der „Deutz AG“ in Köln Kalk, die Motoren für Kriegsgerät produziert.

Kölns Polizei hatte im Vorfeld versucht, das Protesttreffen wegen befürchteter Gewalttaten präventiv zu verbieten – und so einen Präzedenzfall zum Verbot aller Camps zu schaffen, die sich mit „linksgerichteten Themen“ wie „Klimaaktivismus, Flüchtlings- und Friedenspolitik“ beschäftigen, wie es in der ursprünglichen Verbotsverfügung von Mitte August heißt. Das Oberverwaltungsgericht Münster aber erklärte das Verbot letztlich für „rechtswidrig, weil es die Versammlungsfreiheit“ verletze.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Aufrüstung #Repression #Soziale Bewegungen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fünf bewaffnete Soldaten in Tarnunfirom rennen über eine sandige Piste, im Hintergrund ist ein Panzer zu sehen, der Staub aufwirbelt

Debatte über Wehrdienst

Eine attraktive Bundeswehr braucht keine Zwangsrekrutierung

Kommentar von Jost Maurin
Wehrpflichtkritiker sollten jetzt den Druck für Reformen der Bundeswehr erhöhen. Sie muss attraktiver werden, um genügend Freiwillige zu rekrutieren.
Protestaktion, Demonstrant*innen stehen hinder einem Banner mit der aufschrift: Aufrüstung stoppen, sie halten Schilder hoch wie : Krieg beginnt bei mir

Protestcamp „Rheinmetall entwaffnen“

Protest gegen Aufrüstung und Wehrdienst

In Köln hat sich die antimilitaristische Szene versammelt. Ein Besuch der Villa von Rheinmetallchef Armin Papperger endete aber an der Straßenmündung.
Von Lea Kleinsorge
Ein junger mann trägt ein T-shirt; auf seinem Rücken stehen die Worte :"Wir sterben nicht in Euren Kriegen"

Reform des Wehrdienstes

Bock auf Bundeswehr?

Ab 2027 sollen wieder alle 18-jährigen Männer gemustert werden. Vorher müssen sie einen Fragebogen ausfüllen. Für Frauen ist das freiwillig.
Von Pascal Beucker

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Linker Populismus

Nett war gestern

2

Azubi über Handwerksbranche

„Die Atmosphäre ist für queere Menschen unerträglich“

3

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

4

Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen

Viele Fragen in der Pipeline

5

Diskriminierung im Sport

Verpflichtende Gentests bringen gar nichts!

6

Rückzug von Robert Habeck

Der Erklärbär geht