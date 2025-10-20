piwik no script img

Gaza-TagebuchWarum dürfen wir nicht einfach leben?

von Mahmoud Al-Masri

Das Wiederaufflammen des Krieges in Gaza am Sonntag erschreckt unseren Autor. Er fordert: weg mit der israelischen Besatzung. Und raus mit der Hamas.

Rauch steigt über zerstörten Gebäuden auf
Chan Yunis, Gazastreifen, nach Luftangriffen am 19. Oktober Foto: Ramadan Abed/reuters

M ein Herz schmerzt. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass etwas passieren würde, dass die Waffenruhe doch wieder enden würde. Ich konnte nicht glauben, dass der Krieg einfach so zu Ende gegangen sein sollte.

Mein Instinkt schien richtig zu sein: Am Sonntag ist der Krieg temporär zurückgekehrt. Von den ersten Augenblicken an, als die israelischen Luftangriffe auf Gaza wieder aufgenommen wurden, fühlten wir uns völlig verloren.

Für ein paar Tage – sie fühlten sich an wie ein Wimpernschlag – hatten wir bis zum Sonntag das Gefühl, dass der Krieg wirklich beendet sein könnte. Dass ein neues Leben beginnen könnte – ein Leben mit einem gewissen Maß an Stabilität, auch wenn es natürlich voller Herausforderungen blieb. Zumindest hatten wir die Hoffnung, dass die ständigen Vertreibungen endlich vorbei wären, dass wir uns wieder frei bewegen könnten. Gerade als am Sonntag die Angriffe begannen, waren meine Familie und ich dabei, uns auf einen Umzug in den Norden des Gazastreifens vorzubereiten.

Jetzt verfolgen uns erneut diese Fragen: Wird der Gazastreifen doch vollständig besetzt? Und was bleibt dann von Gaza übrig? Und überhaupt: Was rechtfertigt all das anhaltende Töten?
Recherchefonds Ausland e.V.

Dieser Artikel wurde möglich durch die finanzielle Unterstützung des Recherchefonds Ausland e.V. Sie können den Recherchefonds durch eine Spende oder Mitgliedschaft fördern.

➡ Erfahren Sie hier mehr dazu

Die Auswirkungen des Krieges spüren wir sofort

Innerhalb weniger Stunden verschwanden am Sonntag die Lebensmittel aus Deir al-Balah. Und die Preise für Güter der absoluten Grundbedürfnisse begannen wieder zu steigen.

Wir befanden uns erneut im Krieg. Und allein dieses Gefühl ließ mich fast ersticken. Wir fühlten uns erneut, als sollten wir sterben. Warum dürfen wir nicht einfach leben – so wie der Rest der Welt?

Wir wollen keine israelische Besatzung. Und wir wollen keine Hamas im Gazastreifen. Lasst uns in Ruhe. Lasst uns ohne Einmischung von außen leben. Lasst uns in Frieden.

Wir wollen unser Leben neu aufbauen, weit weg vom Lärm der Granaten, weit weg vom Anblick des Blutes an den Wänden unserer Häuser. Ich möchte zu ruhigen Klängen einschlafen und nicht zu Geräuschen, die mich immer wieder aus dem Schlaf reißen. Die mich hochschrecken lassen, in der Annahme des Schlimmsten. Ich möchte, dass Musik durch die Straßen hallt statt Raketen.

Wir verdienen es zu leben. Die Welt muss das begreifen. Die Waffenruhe ist offiziell zurückgekehrt. Die Angst bleibt.
Nahost-Konflikt

Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 startete das israelische Militär eine Offensive in Gaza, 2024 folgte der Vorstoß gegen die Hisbollah im Libanon. Der Konflikt um die Region Palästina begann Anfang des 20. Jahrhunderts.

➝ Mehr zum Thema Nahost-Konflikt

Aus dem Englischen: Lisa Schneider

Mahmoud Al-Masri ist 20 Jahre alt und wurde innerhalb des Gazastreifens in den vergangenen beiden Jahren mehrfach vertrieben.

Internationale Jour­na­lis­t*in­nen können seit Beginn des Kriegs nicht in den Gazastreifen reisen und von dort berichten. Im „Gaza-Tagebuch“ holen wir Stimmen von vor Ort ein. Es erscheint meist auf den Auslandsseiten der taz.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Mahmoud Al-Masri
Themen #Kolumne Gaza-Tagebuch #Gaza-Krieg #Gaza #Nahost-Konflikt #Recherchefonds Ausland #Israel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mehrere Menschen sitzen im Kreis um einen weißen Leichensack, in dem ein Angehöriger liegt
Nach neuer Gewalt in Gaza Hält die Waffenruhe?

Die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas weckte Hoffnung, am Sonntag eskalierte die Lage wieder. Wie geht es nun weiter? Ein Q & A.

Eine Menschenmenge steht mit Eimern vor einem Wassertank. Im Hintergrund zerstörte Kulisse.
DRK-Leiter zu Gaza „Die Lage bleibt äußerst fragil“

Die Menschen in Gaza müssen weiter hungern, sagt Christof Johnen. Er erklärt, warum noch immer viele Lkws mit Hilfsgütern an der Grenze feststecken.

Interview von Serena Bilanceri
Menschen stehen zwischen zwei Panzern mit aufgesteckten israelischen Flaggen stehen in einem wüstenähnlichen Gebiet
Brüchige Waffenruhe in Gaza Geht es schon wieder los?

Israel bombardiert mehrere Ziele im Gazastreifen – offenbar als Antwort auf einen Angriff der Hamas. Wie wird Donald Trump die Situation bewerten?

Von Felix Wellisch
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

1 Kommentar

 / 
  • WE

    Langsam wird deutlich, dass die sog. Friedensverhandlungen vor allen Dingen den Geschäftsinteressen des Trumpclans und der Araber (Saudis, Katar) gedient haben. Das hat mit den Israelis, Palästinensern oder der Hamas direkt nichts zu tun. Im Gegenteil Trump hat letztere noch als Ordnungstruppe in Gaza befördert. So lange die USA und die Araber die Materialisierung der Idee der Vernichtung Israels (in Gestalt der Hamas) dulden, wird es leider so weiter gehen wie bisher.

meistkommentiert

1
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
2
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
3
Sichere Radinfrastruktur Man möchte schreien „Handelt endlich!“
4
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
5
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
6
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache