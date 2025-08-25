Gaza-Tagebuch„Wer kein Geld hat, hat weiter Hunger“

V ielleicht kehrt eines Tages wieder Hoffnung in diese Stadt der Schatten zurück. Jeden Tag suche ich nach etwas, das mein Herz am Leben hält. Ich gehe durch die zerstörten Straßen von Gaza-Stadt und stelle mir vor, wie sie einmal waren – wie breit die Straße zum Meer war und wie mir die Brise ins Gesicht wehte. Jetzt scheint der aufgetürmte Schutt die Luft gefangenzuhalten – die Stadt kann nicht mehr atmen. Die Besatzung hat uns das angetan.

Die israelische Besatzungsmacht lügt und behauptet, wir würden nicht verhungern – während sie selbst verhindert, dass Lebensmittel zu uns gelangen. Sie bombardiert uns mit Raketen und behauptet, ihre Armee würde keine Zivilisten töten.

Die Armee belagert Gaza-Stadt von allen Seiten und kontrolliert alles, was in den ganzen Gazastreifen hineingelangt. Seit fünf Monaten lässt die Besatzungsmacht zu wenig Lebensmittel und kaum Medikamente oder Treibstoff für die Generatoren der Krankenhäuser ins Land. Und erst seit weniger als einem Monat erlaubt Israel wieder die Einfuhr von kommerziellen Gütern in den Gazastreifen. Aber reicht das aus, um die Hungersnot zu beenden? Und was bedeutet „kommerziell“ überhaupt?

Natürlich reichen die kommerziellen Lieferungen nicht aus, um die Hungersnot zu beenden. Denn diese Waren werden von Händlern aus dem Gazastreifen eingeführt, die sich mit der israelischen Armee abstimmen und hohe Gebühren zahlen, um die Einfuhr nach Gaza zu gewährleisten.

Was ist also die Wahrheit über den Hunger in Gaza?

Lebensmittel werden auf den Märkten – und in den sozialen Medien – von Händlern und Restaurant-Besitzern im Gazastreifen selbst beworben, als wären sie überall erhältlich. Als hätte die Hungersnot in Gaza ein Ende. Doch ich schwöre bei Gott: Sie zeigen das Leid der Bevölkerung nicht. Was ist also die Wahrheit? Warum spreche ich trotz der derzeit stattfindenden Einfuhr von Handelsgütern immer noch von einer Hungersnot?

Zwei Jahre Krieg haben die meisten Menschen ihrer Arbeit und ihrer Einkommensquelle beraubt, sodass sie sich keine Lebensmittel von den Märkten leisten können. Kostenlose Hilfsgüter sind kaum verfügbar, sie müssen sich alles Benötigte selbst kaufen. Manche Menschen, die bei internationalen Organisationen beschäftigt und durch ihre hohen Gehälter vor den steigenden Kosten geschützt sind, leben einfach weiter. Ebenso Menschen, die Spenden für sich und andere sammeln und sich deshalb ebenfalls die hohen Preise leisten können. Wer kein Geld hat, hat weiter Hunger.

Die Preise für Waren sind aufgrund der vom Militär erhobenen Gebühren und der Gier der Händler außerordentlich hoch – ein Vielfaches ihres normalen Wertes: Ein halbes Kilo Käse, das vor dem Krieg zwei US-Dollar kostete, kostet jetzt 9 US-Dollar. Ein 25-Kilo-Sack Mehl, der früher 7 Dollar kostete, kostet jetzt 100 Dollar – und das ist der Preis von vor zwei Tagen. In den letzten fünf Monaten gab es Zeitpunkte, zu denen er für 500 Dollar verkauft wurde. Das gibt eine Vorstellung davon, wie extrem diese Preissteigerungen – für Güter, die nur die Grundbedürfnisse befriedigen – sind.

Ich arbeite als Lehrer für kreatives Schreiben für Kinder. Und ich schreibe Tagebücher für die taz. Damit kommt etwas Geld für mich und meine Familie zusammen – doch es reicht nicht. Wir leben von einer Mahlzeit am Tag. Oft gehe ich hungrig zur Arbeit, um diese eine Mahlzeit aufzuheben, damit ich am Abend mit halbwegs gefülltem Magen einschlafen kann.

Esam Hani Hajjaj (29) kommt aus Gaza-Stadt und ist Schriftsteller und Dozent für kreatives Schreiben für Kinder. Nach Kriegsausbruch ist er innerhalb des Gazastreifens mehrfach geflohen.

