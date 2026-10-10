Friedenspreisträger Philippe Sands„Für alle Verbrechen muss Rechenschaft abgelegt werden“

taz: Philippe Sands, herzlichen Glückwunsch zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels! Nun ist die Welt, in der wir leben, alles andere als friedlich: weltweit bewaffnete Konflikte und Massengewalt. In Europa führt Putin einen Angriffskrieg, und Trump hat nach dem US-Angriff auf Venezuela Anfang 2026 gesagt, er brauche das Völkerrecht nicht. Sollen wir dennoch daran festhalten?

Philippe Sands: Vielen Dank. Das Völkerrecht gibt es seit Jahrhunderten, und es wird so schnell nicht verschwinden. Vor einigen Jahren war ich an Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof beteiligt. Meine Verfahrensgegnerin, die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, mit der ich an diesem Tag in vielen Punkten nicht einer Meinung war, sagte dort zu den Richtern: „Das Völkerrecht ist möglicherweise unser einziges globales Wertesystem.“

Ich denke, sie hatte recht. Auch wenn manche behaupten, dass das Völkerrecht am Ende sei, werden weiterhin Abkommen ausgehandelt, verabschiedet und unterzeichnet. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Völkerrecht perfekt ist, und ich betrachte es keineswegs durch eine rosarote Brille. Es hat die Schrecken, auf die Sie sich beziehen, nicht verhindert. Aber es bietet ein Quäntchen Hoffnung.

Im Interview: Philippe Sands geboren 1960, ist Professor für Rechtswissenschaften am University College London, Menschenrechtsanwalt und Autor literarischer Sachbücher. Am 11. Oktober 2026 erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

taz: Das Völkerrecht hat sich häufig in Reaktion auf Massengewalt fortentwickelt, etwa angesichts der NS-Verbrechen: In „Rückkehr nach Lemberg“ (engl.: „East West Street“) haben Sie die Ursprünge der beiden Straftatbestände Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachgezeichnet. Was unterscheidet sie – und ergibt die Unterscheidung überhaupt Sinn?

Sands: Beim Völkermord steht der Schutz von Gruppen im Mittelpunkt, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Schutz von Einzelpersonen. Der Nachweis des Völkermordes ist jedoch komplexer, da man gemäß der Konvention von 1948 – so wie sie von verschiedenen internationalen Gerichten ausgelegt und angewendet wird – einen besonderen Vorsatz nachweisen muss, eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt es keine entsprechende Voraussetzung, was den Nachweis erleichtert. Andererseits sehe ich keine Hierarchie zwischen den verschiedenen internationalen Verbrechen. Werden beispielsweise 10.000 Menschen getötet, spielt es für mich keine große Rolle, ob man diese Tötungshandlungen als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord bezeichnet. Sie sind alle gleichermaßen schrecklich, und für alle muss Rechenschaft abgelegt werden.

taz: Kriege haben nicht nur für Menschen katastrophale Folgen, sondern auch für die Umwelt. Ihr nächstes Buch trägt den Titel „The Fifth Crime“, das fünfte Verbrechen. Worum geht es?

Sands: Das Buch erzählt eine doppelte Geschichte. Zum einen geht es um mein eigenes 40-jähriges Engagement für den Umweltschutz im Rahmen des Völkerrechts – angefangen mit dem Unfall von Tschernobyl. Zum anderen geht es um die Einführung eines fünften interna­tio­nalen Verbrechens, nämlich des Ökozids, der neben Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Aggression stehen soll.

Die Kategorie Ökozid ist meiner Meinung nach notwendig, da sich die vier bestehenden Verbrechen im Wesentlichen auf das Wohlergehen des Menschen konzentrieren, was natürlich äußerst wichtig ist. Doch als sie 1945 für den Nürnberger Prozess entwickelt wurden, blieb eine Lücke: der Schutz der Natur. Ich halte das für eine erhebliche Lücke.

taz: Warum sollten schwere Umweltzerstörungen im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs verankert werden?

Sands: Anfangs war ich skeptisch. Aber meine Haltung hat sich geändert. 2020 wurde ich gebeten, den gemeinsamen Vorsitz eines Expertengremiums zur rechtlichen Definition des Ökozids zu übernehmen. Und besonders haben mich dabei meine Kinder beeinflusst. Sie waren damals alle in ihren Zwanzigern und haben meine Arbeit auf diesem Gebiet unglaublich unterstützt. Sinngemäß haben sie gesagt: „Endlich, Papa, machst du mal etwas Sinnvolles.“

taz: Kritiker halten die Idee für unrealistisch – nicht zuletzt angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage. Kommt das Vorhaben zu einem schlechten Zeitpunkt?

Sands: Ich denke, es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. In dieser Hinsicht sind die Arbeiten der Juristen Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin für mich eine große Inspiration. Sie entwickelten ihre Ideen zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. Völkermord in den 1940er Jahren, als sich die Welt in einer noch schlimmeren Lage befand als heute. In diesen schwierigen Zeiten dachten sie über eine bessere Zukunft nach und setzten sich für ihre Ideen ein, die schließlich auch aufgegriffen wurden.

Ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer ähnlichen Situation. Die Welt ist in einem prekären Zustand, und genau das ist der richtige Moment, um über die Zukunft nachzudenken. Das ist auch für jüngere Generationen wichtig; sie sind es, die die Trümmer des Chaos, das meine Generation hinterlassen hat, wieder beseitigen müssen. Die Ausarbeitung neuer internationaler Verbrechen ist ein Weg, dies zu tun. Auch hier geht es darum, mithilfe des Völkerrechts ein wenig Hoffnung zu schaffen.

taz: Völkerrecht ist immer politisch – und darüber zu schreiben, kann ebenfalls politisch sein. In „Die letzte Kolonie“ haben Sie die rechtswidrige Vertreibung der Bewohner des Chagos-Archipels im Indischen Ozean und den Streit um ihre Rückkehr untersucht. Der Internationale Gerichtshof hatte 2019 die fortgesetzte Verwaltung der Chagos-Inseln durch Großbritannien als völkerrechtswidrigen Akt eingestuft. Was war Ihre Motivation, das Buch zu schreiben?

Sands: „Die letzte Kolonie“ war für mich ein sehr wichtiges Buch. Ich beschloss, es zu schreiben, als die damalige britische Regierung ablehnend auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs reagierte. Ein Grund dafür, dass die Regierung mit dieser Reaktion im Inland ungeschoren davonkam, war, dass niemand wirklich etwas über Chagos wusste. Durch meine früheren Bücher „Rückkehr nach Lemberg“ und „Die Rattenlinie“ hatte ich gelernt: Eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken und ein größeres öffentliches Bewusstsein zu schaffen, besteht darin, ein Buch für ein breiteres Publikum zu schrei­ben.

„Die letzte Kolonie“ war also, wenn man so will, ein Beispiel für eine literarische Interessenvertretung, mit dem ich eine Debatte über die zukünftige Ausrichtung des Völkerrechts anregen wollte, insbesondere im Hinblick auf die Beachtung des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs. Das Buch erschien im September 2022, und zwei Monate später änderte die britische Regierung ihre Haltung. Ich würde gerne sagen können, dass mein Buch diesen Wandel ausgelöst hat, aber so war es nicht. Die britische Regierung änderte ihre Haltung aufgrund des Ukrainekrieges und der Diskrepanz zwischen ihrer Forderung nach einer Beendigung der illegalen russischen Besetzung der Ukraine einerseits und ihrer eigenen illegalen Besetzung der Chagos-Inseln.

taz: In Ihren Büchern verbinden Sie rechtliche Fragen mit persönlichen Geschichten und Begegnungen. Wohin führt Sie Ihre Arbeit als Nächstes?

Sands: Ich schreibe gerade an einem Kurzroman, eine Premiere für mich. Im Mittelpunkt steht das Leben von Miss Tilney, einer der Figuren aus „Rückkehr nach Lemberg“, in einem Internierungslager im Kurort Vittel. Parallel dazu schreibe ich den vierten und letzten Band des „Lwiw-Quartetts“ – oder des „East-West-Quartetts“, wenn man es so nennen möchte –, ein Buch, das das Zusammenspiel zwischen der Einrichtung des Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression gegen­ die Ukraine und der Ermordung der ukrainischen Schriftstellerin Victoria Amelina untersucht. Diese beiden Geschichten sind in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden und in gewisser Weise auch mit „Rückkehr nach Lemberg“. Es ist also nur logisch, diese Reihe als Quartett abzuschließen.

taz: Lass uns mit einem Blick in die Zukunft enden. Wo sehen Sie das Völkerrecht in zehn oder zwanzig Jahren?

Sands: Nationalismus, Populismus und Fremdenfeindlichkeit nehmen zu. Aber das Völkerrecht ist ein Langstreckenlauf. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich die Prinzipien der Gerechtigkeit und des Völkerrechts, einschließlich des Konzepts der individuellen strafrechtlichen Verantwortung, im Laufe der Zeit behaupten, weiterentwickeln und an Bedeutung gewinnen werden. Es wird nicht einfach so verschwinden.