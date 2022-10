Friedensnobelpreis 2022 : Ein Zeichen gegen Krieg und Diktatur

Der Friedensnobelpreis geht an Ales Bialiatski aus Belarus, die russische Organisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties.

OSLO/BERLIN afp/dpa/epd/ap/taz | Der Friedensnobelpreis 2022 geht an den Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatski aus Belarus, die russische Organisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Zentrum für zivile Freiheiten. Das teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Das hat Nobelkomitee in Oslo am Freitag bekanntgegeben. Sie würden für ihren Einsatz für die Zivilgesellschaft und gegen Machtmissbrauch gewürdigt.

Im Vorfeld der Verleihung hatten Experten vermutet, dass das Komitee mit dem Preis entweder ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine oder für den Klimaschutz setzen wird.

Als mögliche Preisträger waren unter anderem die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj genannt worden.

Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg und der britische Naturforscher David Attenborough waren im Gespräch.

Insgesamt gingen laut dem Nobelkomitee 343 Nominierungen ein, davon 251 für Personen und 92 für Organisationen. Die Namen werden traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Der Friedensnobelpreis wurde von dem schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet. Der Friedensnobelpreis wird als einziger der Nobelpreise nicht im schwedischen Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen.

Dotiert sind alle Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) pro Kategorie. Überreicht werden sie traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Nobel.

Diese Woche wurden in Stockholm bereits die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet. Am Montag folgt die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

Im vergangenen Jahr waren die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.