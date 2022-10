Belarus im Krieg gegen die Ukraine: Lukaschenkos verdeckte Mobilmachung

In Berlin startet ein Bildungsprojekt für ukrainische Kinder. In einer deutsch-ukrainischen Begegnungsschule werden Schüler, die vor dem Krieg geflüchtet sind, mit Hilfe von Lehrinhalten beider Staaten in beiden Sprachen unterrichtet. Sie sollen Schulabschlüsse beider Staaten erwerben. Ziel sei, die Integration der Schüler hierzulande zu fördern und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen, später in die Ukraine zurückzukehren, sagte Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). (dpa)