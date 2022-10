Nobelpreis für Literatur 2022 : Annie Ernaux ausgezeichnet

Der Literaturnobelpreis 2022 geht an die Französin Annie Ernaux. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag bekannt gegeben.

STOCKHOLM dpa/afp/rtr/taz | Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die für die renommierte Auszeichnung zuständige Schwedische Akademie am Donnerstag in der Altstadt von Stockholm bekannt. Sie bekomme den Preis „für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt“, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Preisbekanntgabe. Man habe sie telefonisch noch nicht erreichen können, sagte Malm.

Die Bücher der für ihr autobiografisch geprägtes Werk bekannte Schriftstellerin wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen unter anderem „Die Jahre“, „Erinnerungen eines Mädchens“, “Der Platz“ und „Das Ereignis“.

Im Jahr 2018 hatte sie in einem Text für die französische Tageszeitung Liberation und die taz über ihre Erinnerungen an die Proteste 1968 geschrieben.

Als mögliche Gewinner waren zuvor wieder einmal die US-Romanautorin Joyce Carol Oates, die Kanadierin Margaret Atwood und der Japaner Haruki Murakami gehandelt worden. Auf der offiziellen Longlist für den Preis hatten in diesem Jahr 233 Kandidaten gestanden – welche Namen darunter waren, wird stets streng geheim gehalten.

Die Schwedische Akademie ist aber bekannt dafür, sich nicht von öffentlichen Spekulationen leiten zu lassen. Vor einem Jahr hatte sie den Literaturnobelpreis überraschend an den – bis dahin – relativ unbekannten tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah vergeben. Er wurde „für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“ geehrt. Erst nach der Preisverleihung war mit „Das verlorene Paradies“ wieder ein Roman von Gurnah auf Deutsch erschienen.

Im Jahr davor war der Preis an die US-Poetin Louise Glück gegangen – auch sie galt vorher nicht als eine der zahlreichen Favoritinnen und Favoriten.

In den vergangenen Tagen waren bereits die diesjährigen Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie bekanntgegeben worden. Nach dem literarischen Preis folgt am Freitag die Verkündung des Friedensnobelpreisträgers, die als einzige nicht in Stockholm, sondern in Oslo stattfindet. Die Bekanntgabe in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften rundet den alljährlichen Nobelpreis-Reigen dann am Montag ab.

Dotiert sind alle Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie. Umgerechnet entspricht das knapp 920.000 Euro. Verliehen werden die prestigeträchtigen Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896).